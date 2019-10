Meteo 7 giorni: PERTURBAZIONI in serie sull'Italia, altre PIOGGE e TEMPORALI

METEO SINO ALL'11 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Siamo in una fase meteo particolarmente dinamica, con l'alta pressione incapace di portarsi con decisione verso la nostra Penisola. Arrivano pertanto ulteriori perturbazioni, con l'Italia che rimarrà in bilico fra le propaggini orientali dell'alta pressione atlantica e nuove incursioni perturbate in discesa da nord.

La giornata domenicale mostra instabilità al Sud, mentre un nuovo impulso freddo incombe da nord con un peggioramento dalla sera sul Nord. Le temperature sono risalite di qualche grado nei valori massimi, ma sarà una risalita termica del tutto temporanea, visto che poi in avvio settimana arriverà un nuovo consistente calo termico.

Il fronte perturbato in arrivo alla fine di domenica farà da preludio ad un lunedì di meteo localmente perturbato autunnale. Ci attendiamo l'approfondimento un vortice ciclonico sul Mar Tirreno, con effetti maggiori al Centro-Sud e soprattutto sulle due Isole Maggiori ove le precipitazioni risulteranno più diffuse ed intense.

METEO SETTIMANA TRA ALTA PRESSIONE E NUOVI IMPULSI INSTABILI

L'autunno è pronto a far sul serio, con la prevista di meteo avverso per l'avvio della nuova settimana. L'evoluzione di quest'area ciclonica si preannuncia rapida, con il centro del vortice che si sposterà verso lo Stretto di Sicilia e, nel corso di martedì, tra Tunisia e coste libiche. L'aria fredda che alimenterà il vortice determinerà fenomeni temporaleschi anche intensi.

Il vortice ciclonico si bloccherà in loco, sulle vicine coste nord-africane, e potrebbe comunque marginalmente interessare l'estremo Sud Italia e la Sicilia. I settori ionici potrebbero risentire della confluenza di masse d'aria più fresche orientali, con aria ben più umida e mite risucchiata dal Nord Africa.

Si tratta di un'evoluzione meteo potenzialmente insidiosa, nella quale alcune zone segnatamente di Sicilia e Calabria potrebbero essere colpite da strutture temporalesche autorigeneranti, con il rischio di locali nubifragi. Nel contempo, a metà settimana, un nuovo impulso perturbato potrebbe irrompere verso il Nord Italia, confermando la fase meteo piuttosto dinamica.

METEO DOMENICA 6 OTTOBRE, NUOVA PERTURBAZIONE IN ARRIVO DA NORD

Spiccata variabilità inizialmente su Adriatiche e Sud, con qualche pioggia a macchia di leopardo. Una nuova perturbazione si addosserà alle Alpi, con qualche pioggia sparsa dalla sera e neve oltre i 2000 metri. In nottata irromperà il maltempo verso la Val Padana, con rovesci o temporali più probabili su Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. Piogge sono attese anche tra Toscana e Lazio.

METEO CON MALTEMPO AD INIZIO SETTIMANA, MA NON OVUNQUE

La parte attiva del fronte scivolerà lunedì al Centro-Sud, con piogge maggiori su area tirrenica ed Isole Maggiori. Al Nord si avrà invece un netto miglioramento fin dal mattino, a parte residui fenomeni tra Liguria e pianure emiliano-romagnole, ma in rapido assorbimento. Nella seconda parte della giornata dominerà il sole un po' ovunque sul Settentrione.

Il grosso del maltempo si andrà a localizzare tra le Isole Maggiori e sul Mar Tirreno, mentre sui settori peninsulari centro-meridionali ci sarà variabilità ma con fenomeni in attenuazione. Martedì le precipitazioni si localizzeranno all'estremo Sud e sulla Sicilia, con rovesci anche intensi sul Salento, la Calabria ionica e la Sicilia orientale. Il tempo sarà perlopiù soleggiato altrove.

NUOVO CALO TERMICO DA LUNEDI'

Dopo una domenica con temperature prossime alle medie, ad inizio settimana arriverà un nuovo consistente calo termico, soprattutto relativamente ai valori diurni che si potranno portare sotto la media specie laddove imperverserà il maltempo. Da martedì le temperature risaliranno quasi ovunque nella norma nei valori massimi, per effetto del maggiore soleggiamento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Come accennato, già da martedì il tempo migliorerà, ma non ovunque. Il Sud resterà esposto a possibili violenti temporali. L'anticiclone delle Azzorre proverà ad affermarsi, ma probabilmente non riuscirà nel suo intento con una nuova fase instabile da metà settimana, in arrivo sul Nord Italia, ancora veicolata da correnti nord-atlantiche.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

