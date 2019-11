Meteo 7 giorni: PERTURBAZIONI in serie, MALTEMPO burrascoso e forti piogge

METEO SINO AL 7 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

L'autunno è pronto alla grande riscossa ed intende alzare la voce mostrando il suo lato più caratteristico, con le perturbazioni una dopo l'altra che porteranno frequente maltempo. Un primo impulso perturbato si è portato ora verso il Sud Italia, ma avrà la peculiarità di aprire la strada alle successive e ben più corpose perturbazioni.

Meteo 15 giorni, BURRASCHE d'Autunno e temperature in calo

Sono quindi alle porte piogge ben più abbondanti. L'ottobre che ci siamo appena lasciati alle spalle non ha mai riservato questo scenario favorevole alle piogge, se non in modo sporadico e a carattere locale. Troppe le invasioni dell'anticiclone, anche di quello africano responsabile peraltro delle temperature spesso superiori alla norma, con sprazzi persino di tarda estate.

Questo avvio di novembre l'inizio di una fase spiccatamente instabile o perturbata governata da un flusso atlantico molto energico, con un'ampia circolazione di bassa pressione sull'Europa Occidentale. Avremo il vero autunno mediterraneo, con l'Italia finalmente colpita da una serie di perturbazioni che porteranno maltempo soprattutto sulle regioni di ponente.

Meteo, inizia la stagione delle piogge: nubifragi in Costa Azzurra e Toscana

METEO PERTURBATO A PIU' RIPRESE CON PIOGGE ANCHE ABBONDANTI

Il fine settimana non promette nulla di buono, con maltempo tra il Nord e le regioni del versante tirrenico, più marcato domenica quando le precipitazioni saranno più abbondanti. Le regioni adriatiche centro meridionali e l'estremo Sud risulteranno invece più al riparo grazie alla dorsale appenninica, che andrà a trattenere le piogge sul versante opposto.

Meteo PROSSIMA SETTIMANA, Italia sotto il brutto tempo

Questa fase piovosa autunnale raggiungerà il clou domenica 3 novembre. Ci attende una fase piovosa, ma anche abbastanza mite, visti gli afflussi di correnti meridionali o a tratti occidentali molto umide. Le temperature, saranno tiepide soprattutto al Centro-Sud, su valori al di sopra della norma in particolare lungo le regioni adriatiche.

Una simile configurazione dovrebbe pilotare poi altri impulsi perturbati a ripetizione anche per la nuova settimana. L'assenza dell'alta pressione atlantica, diversamente da quanto successo ad ottobre, lascerà le perturbazioni libere di scorrere verso l'Italia dove troveranno linfa vitale grazie alle tiepide acque del Mar Mediterraneo.

Meteo d'AUTUNNO, stop caldo fuori stagione, cicloni oceanici a ripetizione

METEO PER SABATO 2 NOVEMBRE, PEGGIORA AL NORD E SUL TIRRENO

Il tempo peggiorerà fin dal mattino soprattutto al Nord-Ovest, Sardegna e Toscana, con maltempo in successiva propagazione verso Emilia, Triveneto e l'area centrale tirrenica nella seconda parte del giorno. Potranno aversi rovesci anche di forte intensità a partire da Liguria ed Alta Toscana, ma anche l'ovest della Sardegna.

Meteo per domani, sabato 2 novembre. FORTE PEGGIORAMENTO, ecco dove

Successivamente, le precipitazioni anche forti e a carattere temporalesco interesseranno il resto delle regioni del medio-alto versante tirrenico, ma anche la Campania con fenomeni in generale accentuazione verso sera. Avremo spiccata variabilità sul resto d'Italia, ma sarà in prevalenza asciutto sul medio adriatico e al Sud a parte qualche rovescio isolato.

Meteo anni 2000, come cambia la quota neve Alpi

METEO DOMENICA CON FORTE MALTEMPO

Per domenica il maltempo si intensificherà ulteriormente, a seguito dell'approfondimento di un minimo di pressione tra Alto Tirreno e Mar Ligure. Piogge e temporali di forte intensità si estenderanno a molte regioni, soprattutto sui versanti tirrenici, con coinvolgimento più marcato anche del Meridione.

Le precipitazioni più intense, nel corso di domenica, dovrebbero abbattersi tra Basso Lazio e Campania, zone particolarmente instabili alle correnti molto umide e instabili sud-occidentali. Non escluso il rischio di locali nubifragi. Inizierà così quella parentesi di meteo pienamente autunnale, con molte piogge anche se non ovunque.

TEMPERATURE IN RIALZO, PIU' MITE SUI VERSANTI ADRIATICI

Il cambio di circolazione, con correnti meridionali, favorirà un aumento delle temperature principalmente al Centro-Sud. Sulle aree colpite dal maltempo le temperature rimarranno più basse, di stampo pienamente autunnale. Questo contesto proseguirà anche nella nuova settimana, con clima abbastanza mite e temperature generalmente superiori alla norma, specie nei valori minimi

ULTERIORI TENDENZE METEO

I fronti perturbati continueranno in successione a colpire l'Italia anche per i primi giorni della nuova settimana. La tendenza per la prima decade di novembre sembra favorevole alle grandi piogge atlantiche per una Depressione d'Islanda in gran spolvero, che manterrà il proprio raggio d'azione fin sul Mediterraneo. L'autunno alzerà quindi la voce, proponendo maltempo a tratti persistente.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina