Meteo 7 giorni: PERTURBAZIONI in serie, ancora PIOGGIA e NEVE a quote basse

METEO SINO AL 20 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Finita la breve tregua dopo la fase critica di maltempo legata al ciclone mediterraneo, ora il meteo sta nettamente peggiorando a partire dal Nord-Ovest, per una nuova offensiva delle correnti perturbate nord-atlantiche. Un'intensa perturbazione dalla Francia favorirà nuovo maltempo, accentuato dall'approfondimento di una depressione sul Golfo del Leone.

BUFERE DI NEVE fino a bassa quota in Piemonte. Grandi nevicate in arrivo

Da ciò deriva anche la nuova intensificazione dei venti meridionali fino a burrasca a partire dai bacini occidentali. Oltre alla pioggia sarà protagonista anche neve che sulle Alpi Occidentali è attesa cadere fino a quote molto basse, addirittura localmente fino in pianura nell'apice del maltempo in Piemonte sul cuneese e a tratti fin sul torinese.

Il maltempo colpirà di nuovo a più riprese l'Italia. Le correnti fredde d'estrazione polare, in seno ad una vasta saccatura, stanno quindi tornando a puntare verso il Mediterraneo Occidentale, favorendo l'arrivo di nuove perturbazioni che torneranno a colpire, a ripetizione, più direttamente il Centro-Nord dell'Italia.

Meteo Italia sino al 25 Novembre: verso fine mese cambia tutto

TRENO DI PERTURBAZIONI ANCORA DIRETTE SUL MEDITERRANEO

Il cuore della circolazione ciclonica stavolta sarà posizionato ad ovest della Penisola, ma entro la fine di venerdì il vortice si porterà verso il Mar Ligure. Attendiamoci quindi la persistenza del maltempo, in uno schema che ormai va avanti da inizio novembre. Da evidenziare la nuova tempesta di vento, con lo scirocco che riporterà anche l'acqua alta sulla Laguna di Venezia.

Altra super ondata di maltempo nel fine settimana

Le condizioni meteo saranno piuttosto movimentate anche per tutto il weekend. Le perturbazioni porteranno ulteriori nevicate sulle Alpi piuttosto abbondanti. Il fine settimana si preannuncia compromesso sull'Italia, anche se le regioni meridionali dovrebbero vedere piogge e temporali solo a partire da domenica.

Per ora non si vede alcuno spiraglio di miglioramento, in quanto le correnti perturbate nord-atlantiche, a tratti relativamente fredde, alimenteranno una configurazione ciclonica sul bacino occidentale del Mediterraneo durante la nuova settimana. L'influenza perturbata dovrebbe limitarsi alle regioni settentrionali e la Toscana, mentre il resto d'Italia sperimenterebbe una possibile tregua.

Cos'è realmente un uragano mediterraneo? Ecco la risposta

METEO DI OGGI VENERDI' 15 NOVEMBRE, GIORNATA DI DECISO MALTEMPO

Ritroveremo maltempo al Centro-Nord e Sardegna, con piogge abbondanti e nevicate sulle Alpi localmente fino in alta collina. Le precipitazioni più intense si localizzeranno tra est Lombardia, Triveneto e medio-alto versante tirrenico. Tendenza a variabilità sul Nord-Ovest. Nevicherà poi in Appennino sul settore tosco-emiliano dapprima oltre i 1500 metri, poi attorno ai 1200 metri.

Il pensiero ossessivo dell'Inverno

Il Sud sarà più ai margini rispetto al maltempo, con qualche pioggia o rovescio solo sull'Alta Campania. I venti soffieranno burrascosi meridionali, tra libeccio e scirocco, con il ritorno anche dell'acqua alta su Venezia dove si prevede una marea attorno ai 140 cm. Tale marea, pur inferiore a quella record della scorsa notte, è pur sempre un livello eccezionale.

METEO WEEKEND CON NUOVI IMPULSI PERTURBATI, PEGGIORA AL SUD

Meteo WEEKEND con forte Maltempo, grandi nevicate

Durante il fine settimana altri corpi nuvolosi raggiungeranno l'Italia, rinnovando per sabato a tratti maltempo al Centro-Nord con abbondanti nevicate sull'Arco Alpino fin sotto i 1000 metri. Le regioni meridionali avranno a che fare con una certa variabilità, ad eccezionale della Campania che potrà risentire di qualche temporale.

Per domenica il tempo si confermerà piuttosto instabile al Centro-Nord, con piogge e temporali a carattere intermittente che interesseranno gradualmente anche tutto il Sud. Continuerà a nevicare sulle Alpi in genere a partire dai 1000 metri, mentre in Appennino la quota neve sarà attorno ai 1400/1600 metri, così come in Sardegna sul Gennargentu.

TEMPERATURE BALLERINE. MITE AL SUD E PIU' INVERNALE AL NORD

Il freddo si percepirà soprattutto al Nord-Ovest, con un contesto invernale. Le regioni centrali adriatiche e soprattutto quelle meridionali risentiranno dell'azione più mite di flussi sud-occidentali, che porteranno ad un rialzo termico. Solo da domenica avremo un temporaneo afflusso d'aria più fredda anche verso il Meridione, con valori che si riporteranno nella media stagionale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Lo scenario meteo resterà vivacemente instabile anche ad inizio settimana. L'anticiclone continuerà a rimanere defilato e affluiranno ulteriori impulsi perturbati, pilotati da un vortice sull'Ovest Europa. Al Sud le condizioni meteo tenderebbero a migliorare dopo le ultime precipitazioni e avremo un'Italia gradualmente divisa in due da metà settimana.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina