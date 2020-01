Meteo 7 giorni: PERTURBAZIONE nel weekend. Tornano PIOGGIA e NEVE

METEO SINO AL 28 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Continua il dominio dell'alta pressione, anche se va lentamente perdendo forza in vista di quello che sarà il cambiamento atteso nell'ultima parte della settimana. I massimi di pressione restano al momento posizionati a nord delle Alpi, ma l'Italia gode di meteo quasi ovunque stabile, tranne che la Sardegna appena lambita dalle propaggini del vortice di bassa pressione iberico.

L'indebolimento graduale del campo di alta pressione scaturirà dalla discesa di latitudine del flusso perturbato atlantico, che aggancerà la depressione rimasta isolata sull'Iberia. In tal modo si verrà a creare una saccatura ad ovest dell'Italia, che riuscirà a pilotare una perturbazione che sarà responsabile di un peggioramento meteo da venerdì.

Ci sarà quindi l'atteso cedimento dell'anticiclone, costretto ad arretrare verso levante. Le perturbazioni atlantiche più organizzate resteranno però confinate a nord, in rapida successione e sotto l'input di un Vortice Polare ancora forte che manterrà condizioni d'inverno anomalo su tutta Europa, con il freddo intrappolato a latitudini artiche.

METEO WEEKEND PIU' MOVIMENTATO, POI ANCORA INCUBO ANTICICLONE

Si aprirà una fase meteo più dinamica, con la perturbazione che venerdì riuscirà a sfondare verso l'Italia. Il fronte eroderà almeno in parte la vasta e robusta area di alta pressione e qualche pioggia transiterà in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Tornerà anche qualche nevicata, in particolare sull'Appennino Settentrionale.

Non si tratterà con ogni probabilità di maltempo particolarmente organizzato e peraltro questo cedimento dell'alta pressione potrebbe rivelarsi solo temporaneo. L'aspetto meteo peculiare che rimarrà invariato sarà la sostanziale latitanza dell'inverno, con l'assenza di irruzioni fredde capaci di spingersi alle nostre latitudini e più in generale su gran parte d'Europa.

A seguito del weekend, l'anticiclone recupererà nuovamente terreno e riconquisterà l'Italia, apportando meteo di nuovo stabile per i primi giorni della prossima settimana. Ci sarà solo qualche disturbo passeggero al Nord, lambito da infiltrazioni atlantiche non in grado comunque di causare particolari piogge.

PREVISIONI giovedì 23 gennaio. ANTICICLONE agli sgoccioli, verso cambiamento

METEO GIOVEDI' 23 GENNAIO, FRA BEL TEMPO E ALTRI DISTURBI IN SARDEGNA

Il soleggiamento sarà prevalente sulle aree peninsulari, mentre parziale variabilità insisterà sulle due Isole Maggiori, senza più fenomeni di rilievo tranne nuovi piovaschi sull'est Sardegna per effetto dell'influenza marginale del vortice iberico. Qualche nube alta e sottile potrà solcare il cielo lungo le coste tirreniche.

Dalla sera tendenza ad aumento delle nubi al Nord-Ovest e sull'Alta Toscana, per la parte avanzata della perturbazione destinata a portare un peggioramento nella giornata successiva. Dense foschie e locali nebbie compariranno in Val Padana e conche interne del Centro Italia, principalmente nottetempo e al primo mattino.

PEGGIORA IL METEO VENERDI', CON RITORNIO DELLE PRECIPITAZIONI

L'alta pressione inizierà ad indebolirsi per l'approssimarsi di un fronte atlantico che sarà causa di un graduale peggioramento. L'avanguardia del sistema perturbato sarà causa di probabili piogge al Nord-Ovest e soprattutto la Toscana, poi con fenomeni in estensione entro tarda sera ad Emilia, Bassa Lombardia, ma anche Umbria ed Alto Lazio.

Attese deboli nevicate sul Basso Piemonte, a partire dai 600/800 metri. Il resto d'Italia godrà ancora di generali condizioni di bel tempo, mentre per sabato il fronte agirà ancora su gran parte del Centro-Nord, con precipitazioni più probabili tra Emilia, Basso Triveneto e regioni tirreniche. Attese nevicate lungo l'Appennino, fino attorno ai 600/800 metri sulla dorsale settentrionale.

Il clima si manterrà piuttosto mite per il periodo e non ci saranno variazioni nemmeno con il passaggio perturbato del fine settimana, che semmai favorirà un rialzo termico nei valori minimi. Temperature molto superiori alla norma continueranno a registrare sul Nord Europa, dove davvero il clima è eccezionalmente anomalo per il periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Una nuova rimonta anticiclonica incombe per l'inizio settimana e sarà dunque con ogni probabilità un finale di gennaio sulla stessa solfa del resto del mese, a dispetto della tradizione che indica i Giorni della Merla come i più freddi dell'anno. Dominerà la stabilità e l'assenza di condizioni tipicamente invernali, non solo sull'Italia ma anche su buona parte dell'Europa.

