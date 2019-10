Meteo 7 giorni: OTTOBRATA nel weekend. Ma la prossima settimana CAMBIA

METEO SINO AL 16 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Sta rimontando l'anticiclone sull'Italia, con meteo che torna stabile su gran parte delle regioni. Nel frattempo si attarda sull'estremo Sud il vortice di bassa pressione, che ormai da alcuni giorni si è localizzato sulle coste della Libia, lambendo marginalmente la Sicilia e la Calabria meridionale dove risalgono temporali marittimi anche intensi.

Questa piccola area depressionaria risulta stazionaria, ma va via via perdendo d'energia. Da venerdì il dominio anticiclonico si irrobustirà e pertanto avremo a che fare con una fase di meteo più stabile. Questo radicamento dell'alta pressione sul Mediterraneo deriverà dal ricompattamento del Vortice Polare e dall'intensificazione della Depressione d'Islanda.

Le perturbazioni oceaniche riprenderanno a scorrere alle medie alte-latitudini da occidente verso oriente. Sul finire della settimana è atteso un ulteriore generale rinforzo dell'anticiclone sull'Europa Mediterranea, che anzi guadagnerà terreno anche verso le nazioni centrali del Continente a seguito dell'affondo della circolazione perturbata verso l'Europa sud-occidentale.

METEO CON TEPORE DA OTTOBRATA, VERSO CENNI DI CAMBIAMENTO

Il weekend avrà caratteristiche di stabilità e vedrà consolidarsi l'anticiclone. In parole povere, le piovose perturbazioni autunnali transiteranno a latitudini piuttosto alte, restando ben lontane dall'Italia. Ci attende un classico periodo definito come "ottobrata romana", concetto a cui si allude per descrivere i periodi d'ottobre in cui l'anticiclone delle Azzorre porta bel tempo e clima mite.

Considerando che ottobre sta sempre più spesso assumendo sprazzi di tarda estate, ecco che le ottobrate sono ormai puntuali ogni anno, tanto persino da prevalere sui periodi piovosi. La stabilità regnerà incontrastata sull'Italia per alcuni giorni, ma come sovente avviene in autunno non mancheranno nebbie e foschie.

Spifferi d'aria umida, a partire da domenica, potrebbero portare nubi basse temporanee sulla Liguria e l'area tirrenica settentrionale, senza escludere qualche goccia di pioggia. Sarà questo il segnale di un cambiamento, ma va detto che l'anticiclone proverà a reggere nella nuova settimana a questo pressing delle correnti oceaniche, presentandosi tuttavia indebolito.

METEO VENERDI' 11 OTTOBRE, LIEVI DISTURBI IN ADRIATICO E AL SUD

Il sole dominerà in modo incontrastato sul Settentrione e sui versanti tirrenici, salvo foschie su pianure e valli. Una certa nuvolosità irregolare la ritroveremo sulle aree del medio-basso versante adriatico, ma anche sui settori ionici di Calabria e Sicilia. Qualche isolato piovasco sarà più probabile su interno Abruzzo, Salento, bassa Calabria e nord-est della Sicilia.

VERSO UN WEEKEND DI METEO STABILE, PRIME INSIDIE DA DOMENICA

Pressione in ulteriore aumento per sabato sull'Italia, con l'anticiclone che diverrà più saldo e sarà garante di stabilità diffusa. Ci sarà una maggiore presenza di foschie e locali banchi di nebbia in Val Padana, valli interne del Centro Italia e litorali dell'Adriatico. Qualche sporadico annuvolamento insisterà sulle zone ioniche, con possibili piovaschi sulla Sicilia Orientale.

Sul resto d'Italia prevarrà il sole salvo il passaggio di sterili velature alte e sottili. L'evoluzione meteo per domenica proporrà qualche piccole novità, legata all'aumento di infiltrazioni d'aria umida da ovest, con nubi irregolari in accentuazione su Nord-Ovest, Prealpi, regioni tirreniche e Sardegna. Non si escludono pioviggini sull'est Sardegna e sul tratto costiero tra Liguria e Toscana.

CLIMA MITE, TEPORE DIURNO SPECIE AL CENTRO-SUD

La colonnina di mercurio si manterrà su valori molto miti, assestandosi ben oltre la norma nei valori massimi per tutto il weekend. Il tepore sarà più avvertito al Centro-Sud, con punte che potranno spingersi fino ai 26-27 gradi su alcune zone della Puglia e delle due Isole Maggiori. Per domenica si avranno lievi diminuzioni al Nord e sull'Alto Tirreno, per la presenza di maggiore nuvolosità.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Attorno a metà mese si faranno più pressanti i disturbi legati al flusso umido oceanico. Tuttavia, al momento non s'intravedono ancora degli assalti perturbati così organizzati e in grado di porre completamente fine a questo predominio anticiclonico e portare meteo più consono all'autunno. Per le grandi piogge ci sarà ancora da attendere, ma forse non troppo.

