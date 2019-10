Meteo 7 giorni: migliora, anticiclone flash. NUOVO MALTEMPO nel weekend

METEO SINO AL 21 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

La perturbazione, come nelle attese, ha portato meteo avverso con piogge battenti soprattutto sull'Italia Nord-Occidentale. Il maltempo ha picchiato particolarmente duro in Liguria, con nubifragi, esondazioni e frane. Fortunatamente il fronte perturbato, pur così intenso, tende rapidamente ad evolvere verso levante.

Al seguito della perturbazione, si sta già concretizzando un nuovo aumento della pressione da ovest, seppur a carattere temporaneo. Mercoledì una residua variabilità insisterà al Sud per il transito della coda della perturbazione, ma il resto d'Italia beneficerà della rimonta anticiclonica che riporterà condizioni meteo stabili.

Da segnalare l'afflusso d'aria ben più fresca al seguito della perturbazione, che porterà un clima più consono al periodo, con temperature maggiormente prossime alla norma dopo l'afflusso dei tiepidi venti sciroccali. Tuttavia, i valori termici non saranno ancora quelli tipici autunnali e laddove tornerà il sole avremo un certo tepore diurno.

NUOVE INSIDIE METEO SUL FINIRE DELLA SETTIMANA

Ci sarà per la parte centrale della settimana una nuova parentesi anticiclonica, probabilmente non duratura. Già nel corso di giovedì le nubi aumenteranno al Nord per l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, che entrerà più direttamente in azione venerdì per poi movimentare il meteo di tutto il fine settimana.

I dettagli su questa nuova fase di maltempo sono ancora tutti da definire, ma probabilmente in una prima fase saranno le regioni settentrionali quelle più penalizzate dal maltempo. Poi la perturbazione estenderà il proprio raggio d'azione alle regioni centrali, specie il versante tirrenico. Resteranno ai margini del maltempo le aree adriatiche ed il Sud.

Vale la pena evidenziare come dal prossimo weekend potrebbe aprirsi una fase nel complesso più perturbata, ovvero caratterizzata dal susseguirsi di perturbazioni sul Mediterraneo a cui potrebbero associarsi maggiori e frequenti fasi di maltempo sull'Italia. Gli impulsi perturbati potrebbero affondare più ad ovest di quanto accaduto in precedenza, dando vita a depressioni mediterranee.

METEO MERCOLEDI' 16 OTTOBRE, INTENSE PIOGGE AL CENTRO-NORD

Tempo nel complesso soleggiato fin dal mattino al Centro-Nord. Nubi residue indugeranno inizialmente in Toscana, sul Triveneto, Emilia Romagna e sui versanti adriatici. Locali nebbie nottetempo e al mattino limiteranno la visibilità in Val Padana. Maggiore variabilità al Sud, con piovaschi o rovesci intermittenti tra Campania, Lucania, Puglia e basso versante tirrenico.

METEO TEMPORANEAMENTE PIU' STABILE, POI PEGGIORA

Nella seconda parte di mercoledì avremo un miglioramento al Meridione, in vista di un giovedì che vedrà meteo più soleggiato un po' per tutta Italia, salvo annuvolamenti residui al Sud ma senza fenomeni. Tuttavia, dal pomeriggio sera, tendenza ad aumento della nuvolosità al Nord-Ovest, a partire dalla Liguria, con qualche debole e isolata pioggia.

Nubi entro la sera di giovedì raggiungeranno anche l'Alta Toscana, mentre in nottata avremo un peggioramento su tutto il Nord-Ovest. Venerdì ritroveremo piogge in azione al Nord-Ovest, soprattutto su Liguria e a ridosso delle aree alpine, in attesa che giunga la perturbazione vera e propria. Sul resto d'Italia sarà ancora il bel tempo a prevalere, salvo disturbi sull'Alto Tirreno.

LIEVE CALO TERMICO, MA ANCORA MITE

Al seguito della perturbazione affluirà aria ben più fresca atlantica, che porterà un certo calo termico anche al Sud. I valori saranno comunque ancora un po' sopra la norma. Da venerdì nuove flessioni termiche si avranno al Nord-Ovest, in relazione al nuovo peggioramento, mentre sul resto d'Italia registreremo un nuovo rialzo termico per venti che si disporranno meridionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel weekend la nuova perturbazione potrebbe portare piogge e temporali anche forti, specie al Centro-Nord. A seguire la situazione meteo potrebbe assumere connotati ancor più autunnali, per via di nuove perturbazioni più incisive che potrebbero dare origine a ciclogenesi mediterranee ad ovest dell'Italia, in lenta evoluzione e con possibili fenomeni intensi e persistenti su alcune regioni.

