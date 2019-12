Meteo 7 GIORNI: MALTEMPO fino a tutto il weekend. Novità verso il Natale

METEO SINO A SANTO STEFANO, ANALISI E PREVISIONE

Sta transitando verso l'Italia una prima perturbazione atlantica, con precipitazioni insistenti e abbondanti a partire dal Nord-Ovest. Il fronte è pilotato da un profondo centro depressionario con fulcro sul Regno Unito. Sta quindi così tornando in grande stile il flusso perturbato atlantico, a cui sono associati venti sostenuti pur con aria ancora temperata.

PREVISIONI per domani, sabato 21 Dicembre. Ancora MALTEMPO e BUFERE

Correnti meridionali accompagnano l'evoluzione perturbati. Lo scirocco va ad interessare l'Adriatico, mentre venti tra sud e sud/ovest si vanno intensificando sui bacini di ponente. Seguiranno poi venti più occidentali nel corso del weekend, quando assisteremo al transito di ulteriori impulsi perturbati.

Oltre alle piogge diffuse, nevicate copiosamente sulle Alpi, a quote anche medie sul comparto occidentale in virtù del dilagare d'aria più fresca nord-atlantica, che avrà modo di riportare le temperature su livelli più consoni alla norma. Sabato il meteo perturbato colpirà tutto il Centro-Sud, alimentato da un ulteriore secondo impulso perturbato d'origine atlantica.

Meteo in Siberia: gelo siderale, 55 gradi sotto zero

SETTIMANA DI NATALE TRA ANTICICLONE E INFILTRAZIONI FREDDE

Non ci saranno sostanziali novità per domenica, con meteo ancora compromesso su gran parte d'Italia. In questo frangente i venti di burrasca raggiungeranno la massima intensità disponendosi attorno ad ovest, con raffiche sui bacini occidentali anche superiori ai 100 all'ora. Da segnalare anche il previsto ritorno dell'acqua alta eccezionale su Venezia.

Meteo Italia sino al 1° Gennaio, le ultimissime novità per CAPODANNO

Per l'inizio settimana appare confermato un miglioramento per una graduale rimonta da ovest dell'anticiclone, sempre in un contesto decisamente ventoso per correnti mediamente nord/occidentali. Continuerà a nevicare sulle Alpi soprattutto sui confini. La vigilia di Natale vedrà poche variazioni, con l'Italia sempre esposta a venti da nord-ovest, protetta in parte dall'anticiclone.

Novità invece sono attese per il 25-26 dicembre, in quanto non si esclude una maggiore spinta dell'anticiclone verso i Balcani a coinvolgere quindi in modo più deciso l'Italia. Si avrebbe così un consolidamento del meteo stabile e soleggiato con clima abbastanza mite, salvo qualche disturbo sul medio-basso versante adriatico.

METEO SABATO 21 DICEMBRE, MALTEMPO TRA NORD-EST E CENTRO-SUD

Un miglioramento temporaneo si affermerà al Nord, pur con residue precipitazioni tra la Liguria di Levante, l'Emilia Romagna, l'Alto Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi Orientali si avrà qualche spruzzata di neve dai 1300 metri. I fenomeni si attenueranno in giornata, con tendenza ad ampie schiarite.

Dalla sera un nuovo ammasso perturbato porterà un peggioramento al Nord-Ovest, con altre precipitazioni sparse, più intense sul Levante Ligure, in estensione alla Bassa Lombardia e all'Emilia. Sul Centro Italia maltempo tra Umbria e Lazio, specie nella prima parte del giorno. Coinvolta anche la Toscana, dove dopo un intervallo torneranno forti rovesci dalla sera.

Sulle regioni centrali adriatiche i fenomeni saranno più sporadici, ma non mancheranno soprattutto sulle zone d'entroterra e localmente sulle coste marchigiane. Sul meridione d'Italia il meteo sarà perturbato tranne che in Puglia e settori ionici, con piogge e temporali anche intensi sulle coste tirreniche. Iniziale instabilità in Sardegna, ma seguiranno rapidi rasserenamenti.

METEO DOMENICA CON ENNESIMO FRONTE, POI AVANZA ANTICICLONE

La perturbazione giunta dal sabato sera al Nord-Ovest si estenderà lungo lo Stivale domenica, con piogge che si attarderanno tra Sardegna e regioni centro-meridionali tirreniche, ma nelle prime ore del giorno anche sul Nord-Est. Nevicherà poi sulle Alpi di confine centro-occidentali. Variabile con ampie schiarite altrove, in un contesto dominato da venti occidentali burrascosi.

Le condizioni volgeranno al bello per lunedì, con ampie schiarite tra il Settentrione e gran parte dei versanti tirrenici. Residua instabilità interesserà il Sud, con episodi piovosi più probabili tra il basso Adriatico, la Calabria e tratti della Sicilia. Nubi irregolari e residui piovaschi si avranno anche sul Lazio e la Sardegna interna. Nevicate insisteranno sui tratti alpini di confine.

WEEKEND PIU' FRESCO CON VENTI BURRASCOSI, POI IN ATTENUAZIONE

Correnti occidentali veicoleranno aria più fresca nel corso del che riporterà i valori termici su livelli più prossimi alla norma. Il lieve calo termico risulterà peraltro accentuato dai venti forti, che tenderanno a disporsi occidentali con forte burrasca domenica. Ulteriori infiltrazioni fredde si avranno nei primi giorni della settimana, maggiormente avvertite tra Adriatiche e Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Per la Vigilia di Natale l'influenza dell'anticiclone sarà solo parziale e pertanto avremo dei locali disturbi al Sud e sulle Alpi di confine. Buone notizie per Natale, caratterizzato da meteo più stabile un po' ovunque. Le temperature caleranno ancora verso valori maggiormente in linea con le medie stagionali, soprattutto nei valori minimi. A seguire, non è escluso un più marcato raffreddamento.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina