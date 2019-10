Meteo 7 giorni: MALTEMPO si localizzerà verso il Sud, rischio NUBIFRAGI

METEO SINO AL 30 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

La perturbazione che sta transitando su parte d'Italia è causa di meteo avverso dapprima sul Nord e zone tirreniche, poi toccherà al Sud ed in particolare alla Sicilia. Il vortice ciclonico, a cui è associata la perturbazione, non riesce ad evolvere verso levante, per l'ostacolo dell'anticiclone con massimi sui Balcani che continua ad esercitare un'azione di blocco.

Ne consegue una lenta evoluzione del maltempo, più favorevole a locali nubifragi in quanto i sistemi temporaleschi sfogano la loro energia, talvolta autorigenerandosi sulle stesse zone. La perturbazione è peraltro molto attiva sul Tirreno, in quanto non poca energia dalle acque tiepide del mare e dalle correnti caldo-umide nord-africane che si scontrano con l'aria più fresca atlantica.

Il carico di piogge e temporali non coinvolgerà l'intera Penisola. L'azione dell'anticiclone di blocco sarà talmente efficace da fare un vero e proprio alla perturbazione e così il grosso delle precipitazioni investiranno le zone tirreniche per poi localizzarsi verso il Sud, in quanto il vortice si isolerà, già nel corso di venerdì, tra le due Isole Maggiori e la Tunisia.

METEO WEEKEND CON RESIDUA INSTABILITA' E ANTICICLONE IN RINFORZO

Il ciclone mediterraneo, pur avendo raggiunto i bacini occidentali dell'Italia, continuerà a contrapporsi ad un potente promontorio anticiclonico proteso verso l'Europa Centro-Orientale e per questo non riuscirà a sfondare verso est. Il fulcro del vortice si andrà ad annidare tra Isole Maggiori e Nord Africa e qui andrà a perdere lentamente energia nel corso del fine settimana.

Avremo condizioni di maltempo in localizzazione su Sardegna e Sicilia, mentre sul resto della Penisola il tempo andrà verso un netto miglioramento. Le temperature caleranno lievemente per l'attenuazione dei flussi sciroccali richiamati dall'entroterra sahariano, ma si manterranno ancora al di sopra della norma.

Strascichi d'instabilità proseguiranno anche nel weekend tra Sardegna e Sicilia, mentre sul resto d'Italia si farà più marcata l'influenza di un promontorio di alta pressione in espansione dall'Europa Sud-Occidentale. Il rinforzo dell'anticiclone contribuirà a favorire meteo stabile e clima decisamente mite per il periodo.

METEO VENERDI' 25, MALTEMPO TRA ISOLE E BASSA CALABRIA

Il grosso del maltempo colpirà Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, a seguito dello spostamento del vortice ciclonico tra il Canale di Sardegna e la Tunisia. Intensi rovesci sono attesi soprattutto sui settori orientali della Sicilia, con rischio di nubifragi tra alto catanese, messinese ionico e Monti Peloritani.

Qualche rovescio interesserà anche Basso Lazio e Campania, le zone interne appenniniche, ma in attenuazione. Sul resto dell'Italia Centro-Meridionale avremo variabilità, con schiarite via via più ampie. Migliora anche al Nord, salvo residue deboli precipitazioni sul Basso Piemonte e sulla Romagna. In giornata le schiarite diverranno sempre più ampie a partire dal Triveneto.

METEO WEEKEND CON DISTURBI ULTERIORI SULLE ISOLE MAGGIORI

Nella giornata di sabato avremo piogge sparse in Sardegna, specie sul versante tirrenico nella prima parte del giorno ed in successiva parziale attenuazione. L'instabilità colpirà anche la Sicilia, con rovesci più frequenti sul versante ionico dove è attesa una nuova intensificazione dei fenomeni verso sera. Qualche residua pioggia interesserà anche la Bassa Calabria.

Sul resto d'Italia il tempo sarà stabile con cieli sgombri da nubi, ma presenza di foschie dense e nebbie nelle ore più fredde su pianure del Nord e conche appenniniche. Poche novità si avranno nel corso del weekend e per domenica ritroveremo ancora variabilità all'estremo Sud, più accentuata in Sicilia con temporali anche forti sui settori ionici. Il bel tempo prevarrà sul resto d'Italia.

TEMPERATURE ANCORA SUPERIORI ALLA NORMA

Nella giornata di venerdì la calura fuori stagione si smorzerà anche al Sud, ma questo calo termico sarà molto lieve e pertanto su gran parte d'Italia le temperature risulteranno ancora superiori alle medie del periodo. Tra l'altro nel weekend l'apporto dell'anticiclone comporterà tempo soleggiata con nuovi rialzi di temperatura specie al Nord Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il bel tempo sulla Penisola nel weekend sarà favorito da un rafforzamento dell'anticiclone, ma un cambiamento potrebbe aversi da martedì al Nord per disturbi operati da correnti umide occidentali che porteranno ad un parziale cedimento barico. Le temperature inizieranno a calare, in vista di una possibile irruzione fredda in avvio di novembre.

