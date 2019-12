Meteo 7 GIORNI: MALTEMPO e TEMPESTA DI VENTO, ma arriva l'Anticiclone

METEO SINO AL 27 DICEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Il flusso atlantico è tornato in grande stile, traghettando una serie di perturbazioni dirette verso il Mediterraneo e l'Italia, con precipitazioni a tratti intense e abbondanti. A questo viavai di perturbazioni sono associati venti particolarmente sostenuti, pur con aria ancora temperata che mantiene le temperature ben sopra la norma.

Meteo Italia sino al 2 Gennaio, arriverà il vero INVERNO

Al momento il maltempo interessa in modo più diretto il Centro-Sud, ma un nuovo rapido fronte determinerà un peggioramento a partire dal Nord-Ovest, che poi domenica dilagherà lungo lo Stivale. In questo frangente i venti di burrasca raggiungeranno la massima intensità disponendosi attorno ad ovest, con raffiche sui bacini occidentali anche superiori ai 100 all'ora.

Da segnalare anche il previsto ritorno dell'acqua alta eccezionale su Venezia, oltre alle mareggiate che colpiranno le aree esposte soprattutto delle coste tirreniche. Dopo questo weekend così turbolento, appare confermata la tendenza ad una generale rimonta dell'anticiclone sull'Europa Occidentale e gradualmente anche sull'Italia.

NATALE con l'Anticiclone, ma verso Capodanno rischio di GELO INVERNALE

METEO NATALE CON ANTICICLONE IN RINFORZO, STOP MALTEMPO

Un generale miglioramento caratterizzerà l'avvio di settimana per l'espansione da ovest dell'anticiclone, sempre in un contesto notevolmente ventoso per correnti mediamente nord/occidentali. L'Italia si troverà comunque inizialmente ai margini dell'anticiclone e questo potrà produrre variabilità soprattutto al Sud. Continuerà a nevicare sulle Alpi soprattutto sui confini.

METEO per domani, domenica 22 dicembre. PIOGGE, ROVESCI, NEVE e FORTE VENTO

La vigilia di Natale vedrà poche variazioni, con l'Italia protetta non del tutto dall'anticiclone e sempre esposta a venti da nord-ovest, comunque secchi. Qualche precipitazione sarà limitata alle Alpi confine e localmente al Basso Tirreno. Novità invece sono attese per il 25-26 dicembre, in quanto non si esclude una maggiore spinta dell'anticiclone verso i Balcani.

Il campo di alta pressione avrebbe modo di coinvolgere in modo più deciso l'Italia. Si avrebbe così un consolidamento del meteo stabile e soleggiato con clima abbastanza mite, salvo qualche disturbo sul medio-basso versante adriatico e all'estremo Sud Le novità potrebbero arrivare verso gli ultimi giorni dell'anno, a seguito della rimonta verso nord dell'anticiclone con la discesa d'aria più fredda.

METEO DOMENICA 22 DICEMBRE CON MALTEMPO, MIGLIORA AL NORD

Il fronte giunto dal sabato sera al Nord-Ovest si estenderà lungo lo Stivale, con piogge che si concentreranno al Centro-Sud. Un miglioramento è atteso al Nord, salvo piogge mattutine sul Triveneto e l'Emilia-Romagna, ma in rapida attenuazione. Nevicate si avranno sulle Alpi Centro-Occidentali, principalmente sui confini, ma a quote oltre i 1200 metri.

Il maltempo colpirà il Centro Italia, specie le aree tirreniche ed interne. Qualche pioggia o rovescio intermittente non mancherà anche sulle Marche e sull'entroterra abruzzese. L'instabilità si attarderà anche in Sardegna, mentre il maltempo colpirà forte al Sud, soprattutto sulle Tirreniche peninsulari con piogge e temporali. In giornata i fenomeni diverranno più intermittenti.

AVVIO SETTIMANA PIU' SOLEGGIATO, RESIDUA INSTABILITA' AL SUD

Il tempo volgerà decisamente al bello per lunedì, con ampie schiarite tra il Settentrione e gran parte dei versanti tirrenici. Residua instabilità interesserà il Sud e le due Isole Maggiori, con episodi piovosi più probabili tra il basso Adriatico, la Calabria e tratti della Sicilia Settentrionale, qui anche a carattere di rovescio o temporale.

Nubi irregolari e residui piovaschi si avranno anche sul Lazio e la Sardegna interna. Nevicate insisteranno sui tratti alpini di confine. Non sono attese poi grosse novità per martedì, Vigilia di Natale, con prevalente bel tempo e addensamenti più compatti al Sud con qualche piovasco in Puglia, Calabria meridionale tirrenica e nord della Sicilia.

VENTI BURRASCOSI, POI IN ATTENUAZIONE. LIEVE CALO TERMICO

I venti soffieranno fino a burrasca dai quadranti occidentali, con mareggiate e acqua alta su Venezia fino a circa 130 centimetri. Le temperature mostreranno una tendenza a calare, con conseguente ridimensionamento del caldo anomalo degli ultimi giorni. Ulteriori infiltrazioni fredde si avranno nei primi giorni della settimana, maggiormente avvertite tra Adriatiche e Meridione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Buone notizie per Natale, caratterizzato da meteo più stabile un po' ovunque. Le temperature caleranno ancora verso valori maggiormente in linea con le medie stagionali, soprattutto nei valori minimi. L'anticiclone si rafforzerà per Santo Stefano. A seguire, non è escluso un peggioramento con l'arrivo di un po' freddo.

