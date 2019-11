Meteo 7 giorni: MALTEMPO non si ferma, nuove PERTURBAZIONI. PIOGGIA e NEVE

METEO SINO AL 14 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Come successo nel meteo di gran parte della settimana, anche il weekend non promette nulla di buono e continuerà ad essere caratterizzato dalla presenza di una vasta saccatura ciclonica protesa dall'Atlantico fino al Mediterraneo. L'autunno continua a mostrare i muscoli con ulteriori impulsi perturbati pronti ad entrare in scena.

Meteo Italia 15 giorni BURRASCOSO, quasi da Inverno anticipato

Il flusso atlantico appare molto energico, fino alle nostre latitudini, con il maltempo ulteriormente amplificato sul Mediterraneo dai contrasti termici sempre più importanti per effetto del sopraggiungere di aria più fredda d'origine polare marittima che creano i presupposti per l'approfondimento di minimi di bassa pressione a ridosso dell'Italia.

Due nuovi impulsi perturbati condizioneranno il meteo sull'Italia tra sabato e domenica, stavolta con maggiore coinvolgimento dell'Italia Centro-Meridionale ed insulare. Da monitorare con attenzione il nuovo peggioramento di domenica, per un nuovo profondo ciclone a ridosso della Sardegna. Ci sono tutti gli ingredienti per una fase perturbata decisamente intensa.

Cronaca di un Inverno che sta per cominciare

MALTEMPO ANCHE VIOLENTO AD INIZIO SETTIMANA

L'evoluzione meteo appare davvero compromessa per l'avvio della nuova settimana, a causa di un nuovo insidioso vortice di bassa pressione che si andrà a collocare dapprima appena ad ovest dell'Italia e poi andrà a stazionare tra il Tirreno ed il Basso Mediterraneo. Ciò significa che avremo nuove fasi di maltempo

PREVISIONI DEL TEMPO per domani, sabato 9 novembre. Ancora piogge sparse

Questa nuova depressione resterà piuttosto energica ed attiva per più giorni, come conseguenza del persistente flusso di correnti fredde nord-atlantiche ancora dirette verso il Mediterraneo Occidentale. Resterà quindi completamente spalancata la strada al flusso atlantico, supportato da aria più fredda con prime nevicate a bassa quota e temperature a tratti invernali su alcune regioni.

L'autunno continuerà a ruggire senza tregua. Avremo anche clima a tratti invernale, con ulteriore neve non solo sulle Alpi ma anche in Appennino. Il maltempo rimarrà quindi assoluto protagonista e al momento non si vede alcuno spiraglio di miglioramento, in quanto la depressione mediterranea sarà poi alimentata, dopo metà settimana, da nuovi fronti perturbati dal Nord Atlantico.

Meteo della Prossima settimana inizierà DAVVERO MALE

METEO SABATO 9 NOVEMBRE CON PIOGGE PIU' PRESENTI AL SUD

Il maltempo sabato sferzerà ancora una volta le regioni tirreniche ma anche parte del Sud, dove agirà il fronte giunto venerdì. Le precipitazioni più cospicue riguarderanno Campania e Calabria tirrenica. Tuttavia, un nuovo fronte porterà un peggioramento da ovest a partire dalla Sardegna con piogge e qualche temporale in estensione alle regioni tirreniche peninsulari del Centro-Sud.

Meteo ITALIA: l'AUTUNNO visto dalla corrente a getto

Una temporanea tregua si affaccerà sul resto d'Italia. Le schiarite risulteranno prevalenti soprattutto sulle regioni settentrionali, a parte nubi più compatte sul Triveneto e precipitazioni attese su Friuli e zone alpine dove si avranno residue spruzzate di neve sui settori orientali fino ai 900/1000 metri di quota, ma in attenuazione.

METEO DOMENICA, ALTRO FORTE PEGGIORAMENTO DA OVEST

Meteo Nord Italia: dalla siccità alle PIOGGE ECCESSIVE

La giornata festiva partirà con tempo relativamente discreto, tranne nubi consistenti e qualche pioggia sulle regioni del Basso Tirreno e sul medio versante adriatico. Una nuova perturbazione, associata ad un minimo di bassa pressione in approfondimento sulla Sardegna, determinerà un nuovo peggioramento.

Piogge e temporali colpiranno più direttamente prima la stessa Sardegna e poi le regioni centrali tirreniche entro sera. Resterà ai margini il resto d'Italia, anche se verso sera qualche pioggia è attesa tra Liguria e Basso Piemonte. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso sui rilievi fino attorno ai 1000 metri.

TEMPERATURE IN CALO, PER INGERENZE D'ARIA FREDDA POLARE

Il weekend vedrà nuovi apporti d'aria fredda delle alte latitudini, con un ulteriore abbassamento termico che potrà favorire qualche spruzzate di neve sulle cime appenniniche anche al Centro-Sud. Avremo la percezione di un primo assaggio di vero inverno, in considerazione del caldo anomalo protagonista assoluto dell'ultimo periodo. Tuttavia, per novembre, non sarà freddo così rilevante.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il maltempo non si placherà nel corso della prossima settimana, ma anzi avremo l'azione prolungata di un vortice mediterraneo. Si prolungherebbe dunque la fase piovosa sulle nostre regioni attraverso un mese di novembre davvero di grandi piogge, che andrebbero ampiamente a compensare una prima parte d'autunno più deficitaria per le precipitazioni.

Pubblicato da Mauro Meloni

