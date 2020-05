Meteo 7 Giorni: MALTEMPO al Nord, non è finita. SUPER CALDO AFRICANO al Sud

METEO SINO AL 21 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Nubifragi con temporali e grandine si sono abbattuti sul Nord Italia e sono il risultato della grande energia a disposizione, per il continuo afflusso di aria caldo ed umida afromediterranea. Stiamo vivendo una fase estrema, nella quale correnti roventi sahariane risalgono sul Mediterraneo Centrale colpendo il Sud Italia, dove le temperature si sono impennate fino a livelli record.

La risalita d'aria calda va a confluire con le masse d'aria più fresche d'origine atlantica. Il Nord Italia è pienamente sotto tiro del flusso umido sospinto dalla depressione presente sul Mediterraneo Occidentale, che pilota così una serie di fronti responsabili di precipitazioni che si rinnoveranno ancora per il weekend

PERICOLO GRANDINE con il caldo estremo di maggio. Rischio chicchi enormi

Il contesto atmosferico sul Mediterraneo rimarrà poco evolutivo per il resto della settimana, ancora instabile al Nord e di canicola opprimente al Meridione. Dopo una lieve contenuta flessione termica, le temperature sabato risaliranno tra estremo Sud e Sicilia, con possibili punte ancora superiori ai 38 gradi.

PROSSIMA SETTIMANA, FASE INSTABILE. SI ATTENUA CALDO ANOMALO

Nel weekend l'Italia continuerà a trovarsi nel bel mezzo di questa contrapposizione fra l'anticiclone e la depressione bloccata sulla Penisola Iberica. Continueranno così a confluire masse d'aria diverse e il Nord Italia sarà pertanto terra di scontro con meteo piuttosto turbolento: si ripresenterà attività temporalesca particolarmente accentuata sulle Alpi.

Al contrario, l'anticiclone africano si manterrà proteso verso il Sud, ma a coinvolgere marginalmente anche le regioni centrali. Nonostante il gran caldo, ci saranno passaggi di nuvole medio-alte innocue ad offuscare il cielo, oltre alla presenza del pulviscolo sahariano in atmosfera a rendere i cieli dall'aspetto un po' marziano.

Uno sbocco è atteso nei primi giorni della prossima settimana in quanto la depressione tra Spagna e Mediterraneo Occidentale tenderà a portarsi verso est, più a ridosso dell'Italia, sebbene attenuata. Ci sarà così una fase gradualmente più instabile anche verso il Centro-Sud, con temporali pomeridiani. Il caldo africano allenterà la morsa, con ritorno delle temperature nella media da mercoledì.

METEO SABATO 16 MAGGIO, ANCORA MALTEMPO AL NORD

Il Nord Italia resterà nel mirino dell'instabilità, con ulteriori rovesci già dal mattino su Alpi e pianure pedemontane specie del Nord-Ovest, per l'influenza delle correnti umide sud-occidentali pilotate dalla depressione bloccata sul Mediterraneo Occidentale. Gli sconfinamenti dei rovesci verso la Val Padana avverranno soprattutto tra tardo pomeriggio e sera, così come in Liguria.

Il tempo risulterà migliore al Centro-Sud, ma con passaggi di stratificazioni più compatte sul Centro Italia e sulla Sardegna, dove non è da escludere qualche debole piovasco locale scroscio di pioggia soprattutto sull'Appennino Tosco-Emiliano e successivamente anche settori umbro-marchigiani. Si tratterà di fenomeni localizzati.

METEO DOMENICA 17 MAGGIO, INSTABILITA' PIU' CIRCOSCRITTA

L'evoluzione non varierà più di tanto, ma con instabilità al Nord che agirà in maniera a carattere isolato tanto che rovesci a macchia di leopardo coinvolgeranno principalmente i settori alpini. Al mattino le precipitazioni dovrebbero limitarsi a coinvolgersi Alpi Piemontesi e Friuli, mentre tra pomeriggio e sera i fenomeni si espanderanno qua e là a gran parte della cerchia alpina e prealpina.

Nubi sparse in prevalenza stratiformi continueranno a transitare al Centro-Sud, ma con fenomeni assenti o molto isolati. Qualche acquazzone pomeridiano si avrà lungo l'Appennino ligure e tosco-emiliano. La nuova settimana inizierà con tempo nel complesso stabile e abbastanza soleggiato, anche se con qualche temporale su Alpi e Sardegna.

ANCORA CORRENTI MOLTO CALO VERSO IL SUD

Ulteriori masse d'aria rovente affluiranno nel weekend. I valori massimi potranno occasionalmente superare i 35 gradi in alcune località del Sud e della Sicilia, specie i versanti ionici. Il contesto resterà estivo anche ad inizio settimana, soprattutto sui settori ionici, pur con tendenza a progressivo calo delle temperature nei giorni subito a seguire.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nei primi giorni della settimana l'area ciclonica da ovest potrebbe riuscire ad avanzare e portarsi più a ridosso dell'Italia, seppur attenuata. Il tempo risulterebbe instabile da martedì al Centro-Sud, quando assisteremo alla definitiva ritirata dell'anticiclone africano. Il caldo anomalo dovrebbe abbandonare anche le regioni meridionali, con una fase termica ovunque più normale per il periodo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

