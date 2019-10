Meteo 7 giorni: MALTEMPO al Nord-Ovest, CALDO fuori stagione al Centro-Sud

METEO SINO AL 24 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Dopo la parentesi meteo stabile di metà settimana, siamo dinanzi ad un nuovo peggioramento. Cede l'anticiclone sul Mediterraneo Occidentale e sul Nord Italia, per l'avanzata di una nuova perturbazione atlantica, in avvicinamento dalla Francia, legata ad un'ampia circolazione di bassa pressione con fulcro sulle Isole Britanniche.

Le prime deboli piogge prefrontali hanno già interessato la Liguria e appaiono destinate ad intensificarsi nel weekend, per l'ingresso del fronte perturbato più attivo che investirà il Nord-Ovest e parte del Triveneto. La situazione sarà invece ben diversa sul resto d'Italia, che godrà della protezione di un anticiclone con massimi posizionati tra Mediterraneo Centrale e Balcani.

Le temperature, dopo essere calate, sono in netta risalita sia per effetto del soleggiamento che per correnti che tornano a disporsi meridionali. Lo scirocco andrà a rinforzare nel weekend, apportando aria ancora più calda di provenienza nord-africana, con temperature che saliranno ulteriormente al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, ben oltre la media.

METEO WEEKEND, ITALIA DIVISA FRA MALTEMPO E ANTICICLONE

L'anticiclone cederà solo parzialmente nel corso del weekend, aprendo la strada all'arrivo della perturbazione. Probabilmente in una prima fase saranno le regioni di Nord-Ovest quelle più penalizzate dal maltempo, con piogge e qualche temporale in successiva estensione verso il Triveneto, ma con interessamento più diretto di aree prealpine e pianure settentrionali.

Non sono da escludere nuove precipitazioni intense, anche temporalesche, tra Liguria e Piemonte, ma anche sull'Alta Lombardia. Saranno possibili anche dei nubifragi. In Toscana il grosso delle precipitazioni coinvolgerà la parte settentrionale della regione, mentre il resto d'Italia resterà ai margini del maltempo con i venti di scirocco ad assicurare temperature ben oltre la norma.

Questa circolazione calda da sud persisterà anche nella prossima settimana, richiamata da nuovi affondi perturbati diretti sulla Penisola Iberica con la genesi di una profonda bassa pressione sul Mediterraneo Occidentale. Continuerà a rinnovarsi il maltempo al Nord contrapposto al caldo al Centro-Sud. Solo verso metà settimana la depressione farà passi avanti verso l'Italia.

METEO SABATO 19 OTTOBRE, MALTEMPO SUL NORD-OVEST

L'ingresso del fronte sarà favorito a seguito dell'espansione della depressione nord-atlantica verso l'Europa Sud-Occidentale. Il ramo più attivo della perturbazione entrerà in scena al Nord-Ovest, con precipitazioni più diffuse e consistenti sulla Liguria centro-occidentale, l'Alto Piemonte e successivamente l'Alta Lombardia.

In giornata peggiora anche al Nord-Est, ove i fenomeni riguarderanno soprattutto le aree alpine e pedemontane di pianura, mentre il contesto sarà asciutto sui settori pianeggianti meridionali e sull'Emilia. Il contesto resterà più soleggiato sul resto d'Italia, salvo addensamenti sulle Tirreniche con piovaschi sulla Toscana Settentrionale.

METEO DOMENICA 20 OTTOBRE, POCHE NOVITA'

La perturbazione faticherà a sfilare verso est, bloccata nella sua avanzata dall'alta pressione sui Balcani, e pertanto ulteriori precipitazioni, anche intense, si rinnoveranno sul Nord-Ovest, con le aree più colpite che saranno ancora la Liguria e l'Alto Piemonte. Meno coinvolto il resto del Nord, con qualche pioggia a ridosso delle Alpi e clima asciutto su basso Triveneto, Emilia e Romagna.

Più sole sul resto d'Italia, salvo addensamenti sul medio-alto versante tirrenico, con rovesci che si limiteranno ad interessare l'Alta Toscana. L'evoluzione per l'inizio di settimana sarà ancora la medesima, con maltempo che colpirà il Nord-Ovest dove fenomeni di una certa consistenza sono attesi in Liguria e a ridosso dei rilievi.

SCIROCCO IN RINFORZO CON RIALZO DELLE TEMPERATURE

Le temperature si porteranno ben sopra la norma al Centro-Sud, mentre una flessione dei valori massimi si avrà al Nord-Ovest, in virtù della prevista fase piovosa. Il clima più caldo è atteso sulle Isole Maggiori e specie in Sardegna, con punte isolate di oltre 30 gradi sull'interno. Picchi di 26-27 gradi si potranno raggiungere sull'interno del Sud Peninsulare e sulle aree centrali tirreniche.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Fino a mercoledì l'alta pressione continuerà ad avvalersi di un contributo nord-africano a protezione del Centro-Sud, mentre il maltempo permarrà al Nord-Ovest. La perturbazione da ovest sarà ostacolata ulteriormente e solo dopo metà settimana la depressione potrebbe finalmente trovare un varco verso est, con un peggioramento meteo più organizzato sull'Italia a partire da ovest.

