Meteo 7 GIORNI: locali ROVESCI e VENTO. Da domenica possibile MALTEMPO

METEO SINO AL 3 DICEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Riecco la pioggia, con meteo che si è di nuovo guastato. Dall'Atlantico un nuovo fronte perturbato ha raggiunto l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, con precipitazioni localmente intense seppure di entità non paragonabile alla precedente fase di maltempo. In Liguria si sono comunque raggiunti localmente importanti accumuli di pioggia, fino a 70/80 millimetri.

La perturbazione, accompagnata da correnti di libeccio, tende ad evolvere però rapidamente verso il Centro-Sud, apportando piogge principalmente sulle aree tirreniche. Questa volta non abbiamo a che fare con nessun ciclone mediterraneo, sebbene il fronte risulterà abbastanza attivo e intenso, quindi le piogge non risultano troppo persistenti.

Un miglioramento è quindi già dietro l'angolo, anche se l'insistenza di correnti occidentali manterrà una certa variabilità. Il sistema frontale passerà rapidamente e già da giovedì abbandonerà l'Italia. Questo non significherà però che tornerà il bel tempo, in quanto l'anticiclone continua a rimanere ben distante dal nostro Paese.

POSSIBILE NUOVO PEGGIORAMENTO METEO NEL WEEKEND

Tra giovedì e venerdì la Penisola resterà comunque sotto tiro di un flusso di umide correnti occidentali con qualche pioggia intermittente soprattutto sulle regioni tirreniche, quelle maggiormente esposte all'aria umida convogliata da venti ancora moderati o forti tra ponente e libeccio.

Il clima si manterrà decisamente mite, con temperature superiori alle medie, soprattutto sui versanti adriatici laddove le correnti occidentali subiranno il cosiddetto effetto di caduta dall'Appennino. Questa fase di variabilità potrebbe precedere un nuovo guasto meteo nel corso del fine settimana a partire dal Nord-Ovest, dovuto a un cambio di circolazione a livello europeo.

La Bassa Pressione Atlantica tenderà infatti a spostarsi sulla Penisola Scandinava, mentre l'anticiclone atlantico risalirà verso l'Islanda ed il Regno Unito. Correnti fredde inizieranno ad affluire sul Nord Europa e potrebbero poi affluire verso l'Europa Occidentale, andando ad alimentare un nuovo vortice iberico.

Questa nuova depressione sarebbe la causa del nuovo peggioramento sull'Italia a partire da domenica al Nord-Ovest, poi in estensione ad altre regioni soprattutto del Centro-Nord in avvio di settimana. L'evoluzione è comunque ancora complessa da decifrare per i modelli meteo di previsione e non è chiaro se tale vortice riuscirà a risucchiare aria più fredda dal Nord Europa.

METEO GIOVEDI' 28 NOVEMBRE, PIOGGE SULLE AREE TIRRENICHE

Il tempo resterà ancora instabile sulla Sardegna occidentale e le regioni centro-meridionali tirreniche, con rovesci intermittenti che non andranno oltre le aree appenniniche. Tende a migliorare in giornata su Toscana e Sardegna. Al Nord residua instabilità insisterà su Ovest Alpi, con spruzzate di neve oltre i 1500 metri. Piovaschi si avranno su Levante Ligure e Friuli Venezia Giulia.

Schiarite prevalenti domineranno sulle regioni Adriatiche e zone ioniche. Qualche piovasco non è da escluso sul nord della Sicilia. I venti spireranno tra moderati e forti da ovest-sud/ovest al Centro-Sud. Possibili mareggiate sulle coste centro-settentrionali tirreniche e della Sardegna nord-occidentale.

ULTERIORE MIGLIORAMENTO PRIMA DI NUOVA PERTURBAZIONE

Poche novità per venerdì, con ancora nubi irregolari più consistenti sul medio-basso versante tirrenico dove insisterà qualche pioggia o rovescio. Al Nord nubi irregolari su Alpi e Friuli, con sporadici fenomeni. Sabato ci attende la giornata migliore con tempo stabile, mentre domenica è atteso un nuovo peggioramento da ovest a partire dal Nord Italia.

VENTI MODERATI O FORTI, MA CLIMA MITE

Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, con tendenza poi ad un calo termico per venerdì sulle Alpi per l'approssimarsi di aria più fredda da nord. Non è comunque attesa alcuna intrusione del freddo sull'Italia e anzi nel weekend dovrebbe di nuovo intensificarsi una circolazione di correnti meridionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Appare piuttosto incerta l'evoluzione meteo per l'inizio della prossima settimana quando non è da escludere un marcato peggioramento a causa di una nuova depressione mediterranea che potrebbe anche richiamare aria più fredda dall'Europa Centro-Settentrionale, soprattutto verso le nostre regioni settentrionali. La posizione di questa depressione resta molto imprevedibile.

Pubblicato da Mauro Meloni

