Meteo 7 Giorni: Italia sotto tiro del VORTICE MEDITERRANEO, forti TEMPORALI

METEO SINO AL 25 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Si trova sul cuore dell'Italia il vortice di maltempo, una tipica area di bassa pressione strutturata in quota dove è presente aria più fredda che comporta condizioni meteo fortemente instabili, con temporali a macchia di leopardo localmente associati a fenomeni anche di forte intensità e accompagnati anche da grandine.

Il ciclone aveva insistito a lungo sull'Ovest Europa, favorendo il caldo intenso che aveva colpito il Sud. Ora la goccia fredda ha trovato le condizioni per raggiungere la nostra Penisola, con l'anticiclone africano che è così traslato verso est ed insiste ormai solo sul Mediterraneo Orientale. Il vortice è atteso spostarsi lentamente verso est-sud/est, in direzione dell'Italia Centro-Meridionale.

Anticiclone scaccerà da giovedì il Vortice Mediterraneo: PROVE D'ESTATE

Un ulteriore calo delle temperature è atteso proprio sulle regioni meridionali, a seguito del sopraggiungere del vortice foriero di temporali, con anche 10 gradi in meno. Le condizioni meteo vedranno così ulteriore spiccata ed instabilità, con piogge e temporali che gradualmente si localizzeranno entro giovedì al Sud. Sul resto d'Italia si farà timidamente strada l'anticiclone.

Meteo, irrompe la GOCCIA FREDDA: TEMPORALI MICIDIALI e rischio nubifragi

RITORNO ANTICICLONE, MA DAL WEEKEND MINACCE PERTURBATE

Il vortice d'instabilità inizierà a portarsi verso i Balcani e l'Egeo fin da giovedì, coinvolgendo ancora solo l'estremo Sud con le ultime insidie perturbate. Sull'Italia Centro-Settentrionale si affaccerà l'anticiclone che favorirà il ritorno al meteo stabile e soleggiato. In questa fase sarà l'anticiclone delle Azzorre a tornare a spingere sull'Italia.

Il promontorio anticiclonico si accompagnerà ad una parziale componente subtropicale che determinerà un immediato progressivo rialzo delle temperature verso valori anche sopra la media del periodo. Il bel tempo e il caldo si faranno sentire al Centro-Nord, ma a ridosso del prossimo weekend anche al Sud.

Questo anticiclone potrebbe non durare a lungo e già nel weekend si dovranno fare i conti con alcune possibili insidie, innescate dal passaggio marginale della coda di una perturbazione in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale. Tra sabato e domenica la coda di questo fronte potrebbe sconfinare al Nord, per poi lambire anche il Centro-Sud con qualche acquazzone.

METEO MERCOLEDI' 20 MAGGIO, TEMPORALI ANCHE FORTI IN SARDEGNA

Il tempo tenderà a peggiorare più diffusamente al Sud Peninsulare con molti temporali anche forti nelle ore centrali del giorno, quando si accompagneranno a locali grandinate. L'instabilità interesserà anche il Centro Italia, specie settori appenninici e adriatici, e la Sardegna, con temporali forti. Rovesci si avranno anche sulla Sicilia Settentrionale, più asciutto sul resto dell'isola.

Al Nord avremo inizialmente nubi più compatte sull'Emilia Romagna dove saranno presenti residue piogge nella prima parte della giornata in rapida attenuazione. Parzialmente nuvoloso altrove con ampie schiarite al Nordovest e Alpi centrali, mentre sulle aree prealpine del Triveneto si potrà avere qualche isolato rovescio pomeridiano.

ARRIVA L'ANTICICLONE CON METEO PIU' SOLEGGIATO

I residui effetti della goccia fredda saranno causa, per giovedì, di rovesci e temporali soprattutto tra Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro sera. Qualche fenomeno si avrà anche in Campania e Molise. Un miglioramento è previsto su tutte le regioni centro-settentrionali, pur con addensamenti temporanei in montagna senza però fenomeni di rilievo.

Venerdì il bel tempo si affermerà anche sul Sud Italia, grazie all'anticiclone che riconquisterà il Mediterraneo Centrale. La goccia fredda sarà ormai assorbita dalla circolazione depressionaria sull'Est Europa, non in grado di influenzare il meteo sull'Italia. Addensamenti pomeridiani si avranno in montagna, con isolati rovesci su Alpi e Nord Appennino.

DA META' SETTIMANA RIALZO TERMICO, MA SENZA ECCESSI

Da giovedì le temperature riprenderanno a salire al Centro-Nord, tanto da superare localmente i 26 gradi in Val Padana, Toscana e Sardegna. Si andrà verso una fase di caldo moderato tipico di inizio estate per il weekend e probabilmente per tutto fine mese, soprattutto al Centro-Nord, ma senza picchi di temperatura particolarmente elevati.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La rimonta anticiclonica della seconda parte della settimana potrebbe però lievemente indebolirsi, con nuove infiltrazioni atlantiche che già dal weekend riporteranno l'instabilità alla ribalta, a partire dal Nord Italia, dove torneranno a manifestarsi temporali soprattutto sulle Alpi. Il dominio anticiclonico sarà insidiato da infiltrazioni fresche in quota anche per l'inizio della nuova settimana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

Pubblicato da Mauro Meloni

