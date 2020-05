Meteo 7 Giorni: Italia tra TEMPORALI e CALDO da RECORD. Poi cambia tutto

METEO SINO AL 20 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo incredibile straccia record all'estremo Sud, mentre le regioni settentrionali sono invece alle prese con una nuova ondata di temporali, nell'ambito di una fase instabile più di stampo prettamente autunnale. Stiamo vivendo una fase estrema, nella quale correnti roventi sahariane risalgono sul Mediterraneo Centrale colpendo il Sud Italia.

Questa risalita calda, in seno all'anticiclone subtropicale, è innescata dalla presenza di un'area depressionaria sul Mediterraneo occidentale. Il Nord Italia risente dell'aria umida ed instabile sospinta dalla depressione ad ovest, che pilota così una serie di fronti responsabili di precipitazioni anche significative, specie a ridosso dei rilievi.

PERICOLO GRANDINE con il caldo estremo di maggio. Rischio chicchi enormi

A risentire della fiammata africana è invece tutto il Centro-Sud, ma con massimi effetti in Sicilia e sull'estremo Sud Peninsulare dove il caldo più intenso sta culminando con temperature estreme per il periodo, fino a 40 gradi. Il contesto atmosferico sul Mediterraneo rimarrà poco evolutivo per il resto della settimana, ancora instabile al Nord e di canicola estrema al Meridione.

Meteo turbolento al Nord, imminente peggioramento con NUBIFRAGI e GRANDINE

CAMBIA LA PROSSIMA SETTIMANA, CON NOVITA' E STOP AL CALDO

L'Italia continuerà a trovarsi, anche sul finire della settimana nel bel mezzo di questa contrapposizione fra l'anticiclone e la depressione bloccata sulla Penisola Iberica. Continueranno così a confluire masse d'aria diverse e il Nord Italia sarà pertanto terra di scontro con meteo piuttosto turbolento.

Il Sud e le regioni centrali saranno perlopiù protette dalla cupola dell'alta pressione africana, con caldo leggermente meno opprimente, ma sempre eccezionale per il periodo. Nonostante il gran caldo, ci saranno passaggi di nuvole medio-alte innocue ad offuscare il cielo, oltre alla presenza del pulviscolo sahariano in atmosfera a rendere i cieli dall'aspetto un po' marziano.

La situazione dovrebbe sbloccarsi nei primi giorni della prossima settimana in quanto la depressione tra Spagna e Mediterraneo Occidentale tenderà a portarsi verso est, più a ridosso dell'Italia, sebbene attenuata. Ci sarà così una fase gradualmente più instabile anche verso il Centro-Sud, con temporali pomeridiani. Il caldo africano allenterà progressivamente la morsa.

METEO VENERDI' 15 MAGGIO, ANCORA MALTEMPO AL NORD

La perturbazione giunta giovedì porterà strascichi anche per venerdì. L'episodio di severo maltempo persisterà soprattutto nelle prime ore della notte e al primo mattino tra Alpi ed Alta Val Padana, con parziale coinvolgimento anche della Liguria centro-orientale. Non si escludono fenomeni localmente intensi, anche a carattere temporalesco e con grandine.

Ulteriori temporali, tra pomeriggio e sera, tenderanno ad interessare maggiormente le aree montuose, mentre i fenomeni diverranno più sporadici in Val Padana. Il tempo resterà invece generalmente asciutto al Centro-Sud, salvo qualche sporadica residua precipitazione probabile sull'Alta Toscana.

METEO WEEKEND, SEMPRE INSTABILE AL NORD E ANTICICLONE AL SUD

Le regioni settentrionali resteranno nel mirino dell'instabilità anche per sabato, con ulteriori rovesci su Alpi e pianure pedemontane specie del Nord-Ovest, per l'influenza delle correnti umide sud-occidentali pilotate dalla depressione bloccata sul Mediterraneo Occidentale. Gli sconfinamenti dei rovesci verso la pianura avverranno soprattutto tra tardo pomeriggio e sera.

Tempo migliore al Centro-Sud, ma con passaggi di stratificazioni più compatte sul Centro Italia, dove non è da escludere qualche locale scroscio di pioggia. Per domenica l'evoluzione non varierà più di tanto, ma con instabilità al Nord che agirà in maniera più circoscritta tanto che rovesci a macchia di leopardo coinvolgeranno principalmente i settori alpini.

CALDO PERSISTERA' ANCORA PER DIVERSI GIORNI

L'anticiclone subtropicale in rinforzo veicolerà ulteriori masse d'aria roventi. I valori massimi potranno occasionalmente superare i 35 gradi in alcune località del Sud e della Sicilia, specie i versanti ionici. Il contesto resterà estivo anche ad inizio settimana, soprattutto sui settori ionici, pur con tendenza a progressivo calo delle temperature.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In avvio di settimana l'area ciclonica da ovest potrebbe riuscire ad avanzare e portarsi più a ridosso dell'Italia, seppur attenuata. Il tempo risulterebbe instabile al Centro-Nord, mentre al Sud resisterebbe ancora l'anticiclone africano. Successivamente, il caldo anomalo dovrebbe abbandonare anche le regioni meridionali, grazie ad infiltrazioni fresche dal Nord Europa.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

