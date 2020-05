Meteo 7 Giorni: Italia spaccata in due, TEMPORALI al Nord e CALDO al Sud

METEO SINO AL 17 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Il transito di un vortice depressionario sull'Italia del Nord è responsabile di una fase di meteo avverso, con precipitazioni anche abbondanti. Il maltempo ha colpito più pesantemente il Nord-Ovest e le zone a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. Da segnalare anche il ritorno della neve, oltre i 1800/2000 metri, sulle Alpi Occidentali.

Pochi gli effetti della perturbazione sulle regioni centrali e soprattutto al Sud, che ancora risente dell'influenza di un promontorio di alta pressione. Il minimo ciclonico è alimentato dal contrapporsi di aria più fredda in discesa sul Centro Europa con l'aria più calda che insiste alle latitudini mediterranee.

Le condizioni meteo tendono rapidamente a migliorare a partire dal Nord-Ovest, a seguito dello spostamento verso est del minimo di bassa pressione. Tuttavia, il tempo tenderà a mantenersi decisamente variabile su tutte le regioni settentrionali, ancora esposte ad ulteriori flussi instabili veicolati da correnti sud/occidentali.

METEO ANCORA INSTABILE, MA ONDATA DI CALDO FORTE AL SUD

Il contesto atmosferico sul Mediterraneo rimarrà poco evolutivo nel corso della settimana, in quanto ritroveremo una nuova depressione sulla Penisola Iberica che tenderà a innescare una nuova rimonta dell'anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo Centro-Orientale. La depressione resterebbe bloccata, ostacolata nel suo movimento verso est dall'anticiclone.

Sulla nostra Penisola, di conseguenza, avremo un tipo di tempo decisamente diverso tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Sulle prime continuerà ad aversi instabilità a più riprese con precipitazioni intermittenti anche temporalesche, mentre il Sud verrà influenzato dall'alta pressione africana che porterà maggiore stabilità e soprattutto caldo.

Correnti di diretta estrazione sahariana potranno portare il termometro a superare localmente i 35 gradi in alcune zone della Sicilia e sul Sud Peninsulare. Al momento sembra smentito un eventuale guasto meteo, con associato calo termico, sul finire della settimana, in quanto la depressione tra Spagna e Mediterraneo Occidentale non sembra in grado di sfondare verso l'Italia.

METEO MARTEDI' 12 MAGGIO, MIGLIORA MA CON ROVESCI AL NORD

Il tempo si mostrerà instabile fin dal mattino sul Triveneto, sul Levante Ligure con qualche pioggia o rovescio. Nuvolosità irregolare sarà presente anche sul Centro Italia, con locali precipitazioni sulla Toscana e a ridosso dei rilievi appenninici. Maggiori schiarite si avranno sul resto della Penisola, specie al Sud Italia.

In giornata ci sarà una maggiore instabilità, a causa del contributo del riscaldamento diurno, sul Nord Italia, con rovesci più frequenti e intensi sulle Alpi, ma che potranno svilupparsi a macchia di leopardo anche in Val Padana tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Qualche ulteriore rovescio, più isolato, si avrà anche lungo la dorsale centro-settentrionale appenninica.

METEO META' SETTIMANA, VARIABILE AL NORD E ANTICICLONE AL SUD

L'evoluzione meteo per mercoledì non proporrà grosse variazioni, se non un rinforzo dell'anticiclone al Centro-Sud. Le regioni settentrionali saranno invece coinvolte da un nuovo impulso instabile con rovesci e temporali più probabili dapprima al Nord-Ovest, anche sulle Alpi, poi in estensione verso il Triveneto.

I fenomeni saranno più organizzati e frequenti sulle Alpi. Il tempo sarà più stabile al Centro-Sud, pur con la presenza di fitte stratificazioni di tipo medio-alto. Giovedì non ci saranno grosse novità, con ancora instabilità al Nord dove ci saranno nuovi temporali tra Alpi e pianure nel pomeriggio-sera. La stabilità anticiclonica prevarrà invece al Centro-Sud.

TEMPERATURE IN AUMENTO, FORTE ONDATA DI CALDO AL SUD

Da martedì le temperature riprenderanno ad aumentare al Nord, mentre rimarranno elevate al Sud. A metà settimana l'anticiclone subtropicale in rinforzo trainerà con se masse d'aria roventi, che spingeranno il termometro anche al di sopra dei 35 gradi in alcune località del Sud e della Sicilia. Il contesto rimarrebbe estivo per il resto della settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Flussi sahariani, complice una nuova depressione posizionata sull'Iberia, faranno percepire clima davvero da piena estate al Sud anche per il fine settimana. Tra l'altro ci potrà essere un'attenuazione dell'instabilità anche al Settentrione, in quanto la depressione sul Mediterraneo Occidentale tenderà a perdere energia, senza riuscire a sfondare verso la nostra Penisola.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

Pubblicato da Mauro Meloni

