Meteo 7 giorni: irrompe PERTURBAZIONE nel weekend. Altre PIOGGE e TEMPORALI

METEO SINO AL 22 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Si è allontanata la perturbazione e il meteo è migliorato sull'Italia, dopo la fase piovosa che ha colpito anche pesantemente alcune aree del Nord Italia. Una residua variabilità la ritroviamo al Sud per il transito della coda della perturbazione, ma il resto d'Italia beneficia della rimonta anticiclonica che ha determinato il ritorno a condizioni meteo più soleggiato.

Le temperature sono calate, riportandosi più in linea con le medie dopo l'afflusso dei tiepidi venti sciroccali. Tuttavia, i valori termici non sono ancora quelli tipici autunnali e con il ritorno del sole avvertiremo di nuovo un certo tepore diurno, con ancora in tendenza correnti meridionali e temperature che torneranno a salire al di sopra della media.

Questa parentesi anticiclonica non sarà infatti assolutamente duratura e ci accompagnerà giusto per la fase centrale della settimana, con una nuova offensiva perturbata che non tarderà a giungere dall'Atlantico. Già alla fine di giovedì avremo i primi cenni di cambiamento, con un nuovo flusso umido che porterà le prime nubi al Nord.

METEO PERTURBATO NEL WEEKEND, AUTUNNO ACCELERA

La nuova circolazione perturbata entrerà in azione a partire da venerdì per poi movimentare il meteo di tutto il fine settimana. La pressione tenderà infatti ulteriormente a calare nel corso del weekend, aprendo la strada all'arrivo del ramo più attivo della perturbazione vera e propria d'origine atlantica.

Gli aspetti specifici relativi a questa nuova fase di maltempo vanno ancora delineati, ma probabilmente in una prima fase saranno le regioni settentrionali quelle più penalizzate dal maltempo. Poi la perturbazione estenderà il proprio raggio d'azione alle regioni centrali, specie il versante tirrenico.

Non sono da escludere nuove precipitazioni intense, anche temporalesche, tra Liguria e Piemonte. Resteranno ai margini del maltempo le aree adriatiche ed il Sud, dove i venti tesi di scirocco porteranno anche temperature ben sopra la norma. Questa circolazione da sud persisterà anche nella prossima settimana, a causa di nuovi affondi perturbati diretti sulla Penisola Iberica.

METEO GIOVEDI' 17 OTTOBRE, PERTURBAZIONE SI AVVICINA DA OVEST

Avremo meteo più soleggiato ovunque, salvo annuvolamenti residui al Sud ma senza fenomeni. Tuttavia, dal pomeriggio sera, tendenza ad aumento della nuvolosità al Nord-Ovest, a partire dalla Liguria e Basso Piemonte, con qualche debole e isolata pioggia. Nubi entro la serata raggiungeranno anche l'Alta Toscana, con primi piovaschi verso la notte.

METEO PEGGIORA PER L'INGRESSO FRONTALE DALLA FRANCIA

Venerdì è atteso un ulteriore peggioramento al Nord-Ovest, soprattutto su Liguria e a ridosso delle aree alpine, in attesa che giunga la perturbazione vera e propria. Si tratterà quindi di piogge deboli prefrontali, che si estenderanno poi al resto del Nord-Ovest nella seconda parte del giorno. Sul resto d'Italia sarà ancora il bel tempo a prevalere, salvo nubi più compatte in Toscana.

Sabato il maltempo entrerà decisamente nel vivo e saranno le regioni settentrionali quelle più esposte, con precipitazioni maggiormente diffuse al Nord-Ovest, mentre al Nord-Est i fenomeni riguarderanno soprattutto le aree alpine e pedemontane. Il contesto resterà più soleggiato sul resto d'Italia, salvo addensamenti sulle Tirreniche con piovaschi sulla Toscana Settentrionale.

NUOVA FASE MITE, RINFORZERA' LO SCIROCCO

Da venerdì registreremo un nuovo rialzo termico per venti che si disporranno meridionali e che andranno a rinforzare nel weekend. Le temperature si porteranno ben sopra la norma al Centro-Sud, mentre una flessione dei valori massimi si avrà al Nord-Ovest, in virtù della prevista fase di maltempo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Domenica la nuova perturbazione avanzerà ancora verso est potrebbe portare piogge e temporali anche forti al Nord, con estensione dei fenomeni alle regioni centrali tirreniche. Sul resto d'Italia non si avranno particolari effetti. L'evoluzione per l'inizio della prossima settimana vedrà un temporaneo miglioramento, ma con un possibile nuovo assalto perturbato da ovest.

