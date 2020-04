Meteo 7 Giorni: instabile sino al ponte del 1° Maggio, rovesci e temporali

METEO SINO AL 5 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Si mantiene molto dinamico il meteo sull'Italia per l'influenza di una profonda depressione atlantica pronta a convogliare una seconda perturbazione. Ci sarà così una nuova fase di piogge e temporali anche di un certo rilievo, che andranno a coinvolgere principalmente le regioni settentrionali soprattutto a ridosso delle aree alpine e prealpine.

Le regioni del Centro-Sud non risentiranno particolarmente di questa nuova perturbazione e ci saranno solo pochi disturbi che si manifesteranno soprattutto per il primo maggio, con l'afflusso d'aria più fresca. Subito dopo questa ondata instabile lo scenario cambierà completamente ed assisteremo al progressivo rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice africana.

L'Italia nel weekend del ponte sarà però ancora lambita da correnti fresche settentrionali, legate alla depressione presente tra Balcani ed Est Europa, con instabilità soprattutto sui versanti adriatici e in genere sulle aree montuose. In questa fase l'anticiclone africano farà sentire il suo respiro d'aria molto calda sul Mediterraneo Occidentale e sulla Penisola Iberica.

VERSO ONDATA DI CALDO LA PROSSIMA SETTIMANA

Dal 4/5 maggio l'anticiclone africano si espanderà verso est ed abbraccerà in modo più deciso anche l'Italia, con temperature in vertiginoso aumento verso valori estivi, specie tra Nord, Tirreniche e Sardegna. Il grosso del caldo si farà sentire tra la Francia e la Spagna, dove le temperature potranno raggiungere valori anche estremamente alti, fino a 35-37 gradi.

La rimonta dell'anticiclone subtropicale verrà incentivata dalla presenza di una saccatura ad ovest della Penisola Iberica. Il promontorio di alta pressione si verrà ad elevare proprio nel mezzo fra la saccatura atlantica e l'altra circolazione depressionaria in traslazione sull'Est Europa. Si andrà così a generare una tipica struttura ad omega.

Il flusso d'aria molto calda dovrebbe investire più direttamente, a seguire, anche l'Italia. Verso metà settimana avremo così l'ondata di calore in piena azione anche sull'Italia, con picchi termici oltre i 30/32 gradi dapprima al Nord, sull'area tirrenica e la Sardegna. Poi i flussi africani coinvolgeranno il resto d'Italia, compreso il Sud e la Sicilia.

METEO GIOVEDI' 30 APRILE, ROVESCI E TEMPORALI ANCHE FORTI AL NORD

Entrerà in scena la nuova perturbazione, destinata a colpire più direttamente il Settentrione dell'Italia, in particolare aree alpine e prealpine, oltre alle pianure settentrionali della Lombardia e parte di quelle del Triveneto con temporali anche forti. Sarà più asciutto altrove, tranne che sulla Liguria centro-orientale dove imperverserà qualche piovasco o rovescio.

Nella seconda parte del giorno la nuvolosità aumenterà sul Centro Italia, ma in un contesto generalmente asciutto. Qualche isolato fenomeno sarà possibile sull'Alta Toscana e a ridosso dell'Appennino. Il sole prevarrà invece al Sud, tranne modeste velature e qualche annuvolamento più compatto sulla Campania, ma del tutto sterile.

METEO PRIMO MAGGIO ANCORA INSTABILE SU PARTE D'ITALIA

Persisteranno condizioni di spiccata variabilità al Nord-Est, su regioni centrali appenniniche e localmente l'area del basso versante tirrenico. Non ci sarà però maltempo, ma una vera e propria variabilità con alternanza di acquazzoni temporaleschi a parentesi soleggiate. Le precipitazioni più intense si concentreranno su Alpi e Prealpi, con nuovi temporali forti entro fine giornata.

La tendenza meteo per il 2-3 maggio vedrà l'anticiclone premere ulteriormente da ovest verso l'Italia, ma non abbastanza da garantire meteo stabile ovunque. Continueranno ad affluire infiltrazioni d'aria fresca ed instabile dai quadranti settentrionali. La variabilità, nel weekend, penalizzerà le Alpi, i versanti adriatici e parte del Sud, con qualche locale rovescio o temporale.

CALDO IN AUMENTO DA DOMENICA

Le temperature resteranno nella norma sin verso parte del ponte del Primo Maggio, considerando le correnti più fredde al seguito della seconda perturbazione, che attraverserà l'Italia con maggiori effetti al Nord. Da domenica le temperature inizieranno a salire decisamente soprattutto al Settentrione, Toscana e Sardegna, mentre al Centro-Sud insisteranno correnti più fresche da nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Caldo in vista all'inizio della prossima settimana per un flusso di correnti d'origine africana, in seno ad un anticiclone in progressivo rinforzo. Sembrano esservi quindi tutti i presupposti per alcuni giorni caratterizzati dalla prima vera calura estiva della stagione, il cui clou dovrebbe aversi attorno al 6/8 maggio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

