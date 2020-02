Meteo 7 Giorni: FREDDO POLARE e NEVE, ma l'INVERNO sarà solo una parentesi

METEO SINO AL 10 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Ci accingiamo a passare dalla primavera all'inverno in poche ore, con l'ingresso ormai in atto del fronte freddo da nord a cui seguirà lo sfondamento dell'aria fredda artica. Le temperature subiranno un crollo notevole, dopo l'ondata di calore fuori stagione che ha permesso di raggiungere in alcune località picchi da record per febbraio.

Meteo Italia sino al 16 Febbraio, segnali d'INVERNO. Possibile FREDDO

Ci teniamo ad evidenziare che la vera anomalia è stata proprio il caldo folle di questi giorni, che si appresta ad essere spodestato dall'intrusione repentina d'aria più fredda d'estrazione artica. Avremo sostanzialmente un ritorno nella norma, nonostante un calo termico anche di 10-15 gradi rispetto all'inizio di settimana.

Il freddo artico avrà un'evoluzione molto rapida e dilagherà su tutta la Penisola già mercoledì. Il raffreddamento sarà ulteriormente acuito dai venti di tramontana e grecale che investiranno gran parte d'Italia. Oltre all'abbassamento delle temperature, registreremo un peggioramento e tornerà anche la neve su alcune regioni fino a quote localmente molto basse.

INVERNO, forse ci siamo: FREDDO e NEVE a fine mese

INVERNO UN BREVE CAPITOLO, TORNERA' L'ANTICICLONE E LA MITEZZA

Saranno i settori adriatici ed il Sud a risentire maggiormente dell'instabilità associata all'irruzione fredda, con precipitazioni che diverranno nevose anche a quote basse. La neve raggiungerà anche le colline della Sicilia. Inizialmente anche l'Arco Alpino sarà coinvolto dal peggioramento, con bufere di neve specie sui confini centro-orientali.

Rapida e violenta: arriva l'IRRUZIONE ARTICA con NEVE

Come già accennato, si perderanno fino a 10-12 gradi rispetto all'inizio di settimana, anche di più in alcune aree interne e montuose. Le temperature caleranno ovunque, anche nelle aree non interessate dai fenomeni, con il ritorno di gelate notturne in pianura al Nord e valli interne del Centro Italia. Il raffreddamento risulterà un po' meno evidente sulla Val Padana centro-orientale.

Questa ondata di freddo invernale, dopo aver raggiunto il culmine giovedì, potrebbe però risultare mordi e fuggi, con l'anticiclone che riconquisterà tutta Italia venerdì, a parte residui refoli d'aria fredda sulle Alpi. Atteso un generale rialzo termico, che riporterà i valori anche al di sopra della norma nel weekend.

METEO per mercoledì 5 Febbraio. Calo termico, NEVE a bassa quota, ecco dove

METEO MERCOLEDI' 5 FEBBRAIO INVERNALE, NEVE A QUOTE BASSE

Le correnti fredde affluiranno in modo più deciso, ma si tratterà di aria relativamente secca, produttiva di fenomeni solo sulle aree esposte del Centro-Sud. Le precipitazioni saranno più frequenti tra Abruzzo, Molise, Lucania ed entroterra campano, poi nella seconda parte della giornata anche tra Calabria e buona parte della Sicilia.

FREDDO in arrivo imminente, sbalzo shock. TEMPERATURE, crollo in picchiata

Le nevicate cadranno a quote via via più basse lungo la dorsale appenninica, versanti adriatici, anche attorno ai 400/500 metri, con possibili fiocchi a quote più basse durante i fenomeni più intensi. La neve raggiungerà le aree collinari anche in Calabria e sul nord della Sicilia, specie in serata.

I fenomeni saranno fugaci e non troppo rilevanti, non essendovi alcuna ciclogenesi strutturata a ridosso dell'Italia. La tendenza sarà infatti per una generale attenuazione dei fenomeni tra tarda sera e notte, eccetto che in Sicilia. Atteso bel tempo sul resto d'Italia, con ultimi fiocchi di neve sui confini alpini centro-orientali anche fino al fondovalle.

Meteo con BRUSCO freddo d'INVERNO, 20°C in meno. Durata

METEO TRA GIOVEDI' E VENERDI', RESIDUI FENOMENI ALL'ESTREMO SUD

Ritroveremo residua instabilità sulla Sicilia settentrionale ed orientale, con nevicate dai 500 metri in attenuazione. Atteso un miglioramento sul resto d'Italia, con residui addensamenti su regioni centrali adriatiche e sull'Appennino Meridionale, ma senza più fenomeni a parte qualche fioccata isolata al primissimo mattino fino in collina.

Il bel tempo si affermerà su tutta Italia per venerdì, ma come tendenza si presenteranno degli addensamenti tra Liguria e Toscana con possibilità di qualche occasionale piovasco sulla parte del Levante Ligure. Questo lieve peggioramento sarà da ricondurre al cambio di circolazione con il nuovo afflusso di aria più mite ed umida da sud/ovest.

FREDDO PUNGENTE, MA DOPO META' SETTIMANA RIALZO TERMICO

Il calo termico diverrà generalizzato mercoledì con il dilagare dell'aria artica trasportata dai venti da nord. Le temperature perderanno anche oltre 10 gradi su gran parte della Penisola rispetto all'inizio di settimana e solo in Val Padana il calo termico sarà meno netto. Non mancheranno forti gelate notturne al Nord e zone interne del Centro Italia. Da venerdì il clima subirà un rapido addolcimento.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sarà una fase invernale mordi e fuggi, con l'anticiclone che riprenderà a spingere sull'Italia fin da venerdì 7 febbraio. Tornerà progressivamente a prevalere una circolazione mite oceanica, come conseguenza di un nuovo rinforzo del Vortice Polare. Le temperature risaliranno su valori nella norma, se non anche superiori, riproponendo un andamento già visto spesso in questo inverno.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina