Meteo 7 GIORNI: FREDDO e INSTABILE, NEVE a bassa quota al Nord. Le novità

Correnti fredde settentrionali continuano ad affluire sull'Italia, apportando meteo diffusamente invernale. Dopo gli ultimi effetti all'estremo Sud della vecchia perturbazione, ecco sopraggiungere un nuovo fronte a partire dal Nord Italia, a conferma di un'evoluzione meteo segnata dalla fortissima dinamicità.

Il fronte si appresta ad irrompere verso il Nord Italia, alimentato in quota da nuovi contributi di aria polare di origine groenlandese. La perturbazione si trova a scorrere sopra lo strato d'aria fredda già presente nei bassi strati, il cosiddetto cuscino freddo. Sorprese nevose fino a bassa quota saranno così possibili nelle prime ore di giovedì tra Basso Piemonte, centro-ovest Emilia ed est Lombardia.

Non si escludono locali brevi fioccate fino in pianura, perlopiù miste a pioggia. La perturbazione transiterà rapidamente con rapido miglioramento su tutto il Nord. Nel corso di giovedì la perturbazione scivolerà al Centro-Sud, con precipitazioni specie sulle aree tirreniche. Neve sull'Appennino Centrale dagli 800/1000 metri, a quote anche localmente più basse in Toscana.

ALTRA NEVE A BASSA QUOTA VENERDI' AL NORD, MIGLIORA NEL WEEKEND

Una seconda perturbazione, sempre in scorrimento lungo il letto delle correnti nord-atlantiche, si farà strada tra giovedì notte e venerdì, con peggioramento a partire dal Nord-Ovest e in successivo trasferimento al Nord-Est. Il fronte sarà un po' più intenso del precedente e porterà ancora nevicate fino a quote piuttosto basse al Nord e parte del Centro Italia.

La neve cadrà in genere fino in collina, ma fiocchi non sono da escludere a tratti fino in pianura soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia. Fiocchi cadranno anche sui fondovalle alpini, nonché su alte pianure e fascia pedemontana del Triveneto. Neve fino in collina sull'entroterra ligure, poi anche tra Toscana, nord Umbria ed alte Marche.

Novità sono attese per il fine settimana, con un generale miglioramento anche se per sabato gli strascichi dell'ultimo fronte si attarderanno all'estremo Sud e sulle Alpi di confine. La domenica trascorrerà all'insegna del bel tempo, per un rinforzo dell'anticiclone che sarà però solo temporaneo in vista dell'avvicinamento di una perturbazione da ovest per l'inizio di settimana.

METEO GIOVEDI 12 DICEMBRE, NUOVA PERTURBAZIONE DALLA SERA AL NORD

La giornata sarà particolarmente movimentata, per il susseguirsi di due perturbazioni. La prima insisterà nelle prime ore del giorno al Nord, con neve a quote basse collinari e qualche fiocco fino in pianura tra Emilia centrale, est Lombardia e parte alta del Veneto. Seguirà poi un rapido miglioramento su tutto il Nord.

Il fronte scivolerà sull'Italia Centro-Meridionale, con rovesci soprattutto sulle aree tirreniche e neve sull'Appennino Centrale oltre i 900/1000 metri. Nel frattempo dalla sera, una nuova perturbazione un po' più consistente raggiungerà il Nord-Ovest, con nuovi fenomeni a partire dalle Alpi Occidentali e peggioramento in nottata anche sulle aree di pianura con neve a quote molto basse.

METEO VENERDI 13 DICEMBRE INVERNALE AL CENTRO-NORD

Inizialmente la perturbazione sarà più attiva al Nord, con peggioramento da ovest verso est nelle primissime ore del giorno, tra notte e prime luci dell'alba. Nuove nevicate a bassissima quota interesseranno l'Arco Alpino, ma fiocchi fino in pianura, probabilmente misti a pioggia, interesseranno diverse parti della Val Padana centro-occidentale.

Da metà giornata migliorerà al Nord-Ovest, mentre il fronte si sposterà verso il Centro-Sud, accompagnato da venti molto intensi occidentali. La neve in Appennino cadrà a quote inizialmente basse, anche collinari, su entroterra toscano, zone settentrionali dell'Umbria e Marche. Peggiora anche al Sud e poi sui versanti adriatici, con rovesci più forti sulle aree del Basso Tirreno.

BURRASCHE DI VENTO E MAREGGIATE. FREDDO SPAZZATO VIA NEL WEEKEND

Le perturbazioni saranno accompagnate da forti venti fino a burrasca e mareggiate anche imponenti. Venerdì sarà la giornata peggiore, con ventilazione intensa tra ponente e maestrale che si presenterà con raffiche fino a 100-120 km/h tra Sardegna, Corsica, mari circostanti e poi sul Tirreno. Nelle zone esposte, specie sottovento ai rilievi, si raggiungeranno raffiche anche maggiori.

La ventilazione si manterrà tesa anche in avvio di weekend, ma in fase di lieve attenuazione. Peraltro questa fase acuta di vento coinciderà però con un graduale rialzo termico fin da venerdì. Il freddo diverrà infatti solo un ricordo nel corso del fine settimana, con temperature che si porteranno diffusamente oltre la norma, per via di un cambio di circolazione che vedrà correnti meridionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'anticiclone è atteso insediarsi sull'Italia tra domenica e l'avvio della nuova settimana, dando luogo ad una fase molto mite con temperature che si spingeranno su valori superiori alle medie del periodo. Questa fase di stabilità non sembra dover proseguire a lungo, in quanto fin da martedì 17 una nuova perturbazione si avvicinerà da ovest, in un contesto sempre molto mite.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

