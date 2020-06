METEO 7 Giorni: esplode l'ESTATE da inizio settimana, CALDO in arrivo

METEO SINO AL 26 GIUGNO 2020, ANALISI E PREVISIONE

L'esplosione dell'estate è ormai imminente, ma prima c'è da registrare il transito di un nuovo nucleo d'aria fresca in quota ad alimentare l'instabilità atmosferica. In questa fase l'anticiclone si sta espandendo sull'Europa Occidentale fino ad agganciare l'area di alta pressione sulla Penisola Scandinava, mentre l'Italia si trova sul fianco orientale del promontorio anticiclonico.

Si chiuderà così la porta per nuovi flussi instabili dall'oceano, ma la persistenza di una lacuna depressionaria sui Balcani faciliterà la discesa di questo nucleo d'aria fresca che porterà ad una temporanea recrudescenza instabile per domenica, favorendo nuovi temporali in sviluppo nelle ore più calde pomeridiane soprattutto su aree interne e montuose del Centro-Sud.

Colpo di scena in grande stile: arriva CALDO ANOMALO in oltre mezza Europa

Una svolta meteo è quindi alle porte dopo la partenza così in sordina dell'estate in questa prima metà di giugno. Già in avvio di settimana l'anticiclone si espanderà maggiormente sull'Italia e andrà a consolidarsi, con la conseguente attenuazione delle residue infiltrazioni d'aria fresca dai quadranti settentrionali.

SEMPRE PIU' CALDO, METEO STABILE ESTIVO NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Qualche locale disturbo persisterà nella prima della settimana, soprattutto tra regioni appenniniche e Sud Italia. L'anticiclone in rinforzo sarà però garanzia di clima decisamente estivo, in sintonia con l'estate. Il caldo crescerà giorno dopo giorno e ci attende una settimana dove pian piano si patirà anche l'afa.

Come già accennato, non sarà l'Italia ad essere più direttamente colpita da questa prima fiammata di aria calda di matrice nord-africana. Il caldo più forte, con le maggiori anomalie, si farà sentire sull'Europa Centro-Occidentale, ma anche più a nord tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava. In Italia le temperature saliranno un po' la media soprattutto al Centro-Nord.

Qualche insidia potrebbe lambire i settori adriatici ed il Sud, zone dove potrà aversi il rischio di qualche isolato temporale di calore. Nella seconda parte della settimana il caldo è previsto in ulteriore accentuazione, sebbene non dovrebbe raggiungere livelli eccezionali e si risentirà ben lontani dall'ondata di calore fortissima avuta a fine giugno di un anno fa.

METEO DOMENICA 21 GIUGNO, COLPI DI TUONO AL POMERIGGIO

Dopo un avvio di giornata prevalentemente soleggiato, a parte locali addensamenti sul medio-alto versante adriatico, nelle ore centrali del giorno e al pomeriggio fiorirà l'attività cumuliforme lungo tutta la dorsale appenninica. Si andranno a sviluppare temporali a macchia di leopardo dalla Toscana alla Calabria.

I fenomeni temporaleschi, sospinti dalle correnti settentrionali, potranno occasionalmente sconfinare durante il pomeriggio verso i settori costieri del versante tirrenico, con particolare riferimento al Basso Lazio, alla Campania e alla Calabria. Non sono da escludere locali grandinate. Il tempo sarà pià stabile al Nord, con sole che prevarrà in modo incontrastato almeno sulle pianure.

METEO INIZIO SETTIMANA, TENDE A RINFORZARE L'ANTICICLONE

Poche le novità previste per lunedì, quando ancora ulteriori infiltrazioni d'aria fresca porteranno instabilità pomeridiana generalmente circoscritta al Sud ove non mancheranno acquazzoni e temporali, soprattutto nelle ore più calde. Il sole prevarrà sul resto d'Italia, salvo qualche rovescio sui settori dell'entroterra tra Abruzzo e Molise, ma anche sulle Alpi Orientali.

Da martedì il tempo tenderà a divenire via via più soleggiato anche al Sud, sebbene con il rischio di qualche piovasco o rovescio diurno sulle zone interne. Da giovedì al weekend il sole sarà ancora più protagonista assoluto sull'Italia. Qualche isolato temporale di calore sarà comunque possibile sui maggiori rilievi di Alpi ed Appennini.

CALDO DIVERRA' FORTE, MA GRADUALMENTE

Un ulteriore rialzo termico è atteso nei primi giorni della settimana, quando la colonnina di mercurio salirà ben sopra la media del periodo su gran parte del Centro-Nord e sulla Sardegna. Le punte massime dovrebbero raggiungersi nella seconda parte della settimana con picchi di 35°C sulla Valpadana centrale, la Sardegna e la Toscana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il promontorio anticiclonico sembra intenzionato a persistere a lungo e tenderà ulteriormente a rafforzarsi, in quanto si avvarrà di un crescente contributo di correnti di matrice sub-tropicale che garantiranno meteo stabile. Il caldo salirà pertanto prepotentemente alla ribalta e giungerà anche l'afa che ci farà patire maggiormente la calura, soprattutto verso il prossimo fine settimana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina