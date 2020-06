METEO 7 Giorni: TEMPORALI in ritirata, ESTATE alla riscossa. Caldo in vista

METEO SINO AL 25 GIUGNO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Sta volgendo al bello lo scenario meteo, dopo il meteo turbolento degli ultimi giorni che ha penalizzato soprattutto il Nord Italia. L'anticiclone sta iniziando a far capolino in questa parte conclusiva della settimana, favorendo una maggiore stabilità del tempo su alcune regioni. Il promontorio anticiclonico si espanderà dal Marocco verso la Penisola Iberica e la Francia.

Sarà l'anticiclone delle Azzorre a giungere verso l'Italia e parte dell'Europa, supportato da un crescente contributo caldo nord-africano. La spinta dell'anticiclone verso l'Ovest Europa sarà innescata dall'arretramento della depressione atlantica, che posizionerà il proprio fulcro ben al largo delle Isole Britanniche. Si chiuderà così la porta per nuovi flussi instabili dall'oceano.

Meteo instabile agli sgoccioli, ma ancora temporali nel weekend. Ecco dove

Sui Balcani insisterà ancora un'area ciclonica che influenzerà ancora il meteo sull'Italia. Infiltrazioni d'aria fresca in quota riusciranno pertanto ancora a intromettersi lungo il nostro Stivale, favorendo nuovi temporali in sviluppo nelle ore più calde pomeridiane. Una svolta meteo è quindi alle porte dopo la partenza così in sordina dell'estate in questa prima metà di giugno.

METEO ESTIVO E SEMPRE PIU' CALDO

Come già accennato, in una prima fase l'anticiclone salirà in cattedra sull'Europa Occidentale, mentre l'Italia verrà interessata dal fianco orientale dell'anticiclone, lungo il quale scorreranno infiltrazioni d'aria fresca e instabile che saranno causa di nubi e isolati acquazzoni. Questi disturbi persisteranno nei primi giorni della settimana, soprattutto tra regioni adriatiche e Sud.

Al Nord il tempo sarà stabile e con temperature in progressivo aumento verso valori superiori alla norma del periodo. Si andrà gradualmente a concretizzare uno scenario di meteo stabile decisamente più in sintonia con l'estate. Ci sarà caldo moderato e senza eccessi, ma poi l'anticiclone si avvarrà di un più marcato apporto subtropicale.

L'arrivo dell'alta pressione africana farà salire la colonnina di mercurio oltre la media su buona parte della Penisola. Avremo caldo in ulteriore progressiva accentuazione nella seconda parte della prossima settimana soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Al momento non sono però attesi picchi termici eccezionali.

METEO SABATO 20 GIUGNO, ECCO DOVE AVREMO QUALCHE TEMPORALE

Al mattino ritroveremo ampie zone di sereno, salvo annuvolamenti irregolari su Triveneto, Emilia Romagna, Liguria e regioni adriatiche. Sarà però bassa la probabilità di precipitazioni e si tratterà in genere di annuvolamenti. L'instabilità si andrà a sviluppare nelle ore centrali e pomeridiane, ma con fenomeni ben meno diffusi dei giorni precedenti.

Qualche scroscio di pioggia a sfondo temporalesco sarà più probabile sulle Alpi Orientali, sul Friuli, poi anche lungo l'Appennino e localmente sull'entroterra delle regioni adriatiche. I fenomeni potranno essere accompagnati da isolate grandinate ma cesseranno verso sera, quando andranno a dissolversi le nubi.

METEO IN ULTERIORE MIGLIORAMENTO, ANCORA QUALCHE ACQUAZZONE

L'alta pressione si espanderà dal Marocco verso l'Europa Occidentale. Tuttavia ulteriori correnti fresche in quota scorreranno proprio sulla nostra Penisola, lungo il fianco orientale dell'anticiclone. Ci saranno altri temporali di calore, più probabili e frequenti lungo le aree interne e montuose del Centro-Sud.

Avremo acquazzoni in genere localizzati a ridosso dei rilievi, ma non mancheranno occasionali sconfinamenti verso le coste del basso versante tirrenico. Poche le novità previste per lunedì, quando ancora ulteriori infiltrazioni d'aria fresca porteranno instabilità pomeridiana al Sud. Il sole prevarrà sul resto d'Italia, salvo qualche rovescio sulle Alpi Orientali.

PROGRESSIVO AUMENTO TERMICO, IL CALDO DIVERRA' IMPORTANTE

La vera estate pian piano si farà sentire su tutta la Penisola. Le temperature saliranno da domenica soprattutto al Nord e sulla Toscana, con punte anche oltre i 30 gradi. Farà ancora più caldo nel corso della prossima settimana, fino almeno a giovedì-venerdì, quando le temperature potranno raggiungere isolatamente picchi di 33-35 gradi sulla Val Padana e zone interne centrali tirreniche.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'anticiclone sembra intenzionato a persistere a lungo e tenderà ulteriormente a rafforzarsi, in quanto si avvarrà di un crescente contributo di correnti di matrice sub-tropicale che garantiranno meteo stabile. Il caldo salirà pertanto prepotentemente alla ribalta e giungerà anche l'afa che ci farà patire maggiormente la calura.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina