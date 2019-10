Meteo 7 giorni: ecco l'Autunno. Altre PERTURBAZIONI per il PONTE OGNISSANTI

METEO SINO AL 5 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è alle prese con una prima perturbazione che ha portato piogge e temporali su parte del Centro-Nord. I fenomeni sono risultati occasionalmente intensi sulla Toscana, anche a carattere temporalesco. Il fronte tende a portarsi, seppur sfilacciato, verso il Meridione, accompagnato da correnti d'aria fredda provenienti dall'Europa Settentrionale.

Le temperature sono scese nettamente, portandosi su valori più consoni alla norma rispetto al caldo anomalo che imperversava fino a qualche giorno fa. Il calo termico è più apprezzabile al Nord e sui versanti adriatici, ma tende a propagarsi anche verso le regioni più meridionali dove persiste ancora clima mite.

Nel contempo, i venti in rinforzo dai quadranti settentrionali conferiscono uno scenario decisamente più attinente all'autunno. Dopo il passaggio di questo fronte freddo ora diretto al Sud, la situazione meteo resterà piuttosto dinamica e sarà finalmente la volta del flusso atlantico, con una nuova perturbazione da ovest che raggiungerà le regioni di ponente nel corso di giovedì.

VERSO PONTE OGNISSANTI CON METEO MOVIMENTATO ED ALTRA PIOGGIA

Un primo debole impulso frontale entrerà in scena sull'Italia a partire da ovest nel corso di giovedì. Questa perturbazione sarà debole e poi diretta verso le regioni del Basso Tirreno, ma avrà un ruolo determinante nella successiva apertura del flusso perturbato da ovest, con fronti ben più consistenti nei giorni a seguire.

Avremo l'avvio di una fase meteo dinamica da pieno autunno per inizio novembre quando potrebbero seguire ulteriori impulsi perturbati via via più intensi, sospinti da correnti atlantiche. Due perturbazioni condizioneranno il meteo del ponte d'Ognissanti, con maltempo tra il Nord e le regioni del versante tirrenico.

Una simile configurazione dovrebbe pilotare poi altri impulsi perturbati a ripetizione anche per la nuova settimana. Le temperature, in questo frangente, si manterranno miti soprattutto al Centro-Sud, per effetto di correnti in genere sud-occidentali. L'assenza dell'alta pressione atlantica, diversamente da quanto successo ad ottobre, lascerà le perturbazioni libere di scorrere verso l'Italia.

METEO PER GIOVEDI' 31 OTTOBRE HALLOWEEN, DA UN FRONTE ALL'ALTRO

Una nuova perturbazione si farà strada da ovest, con prime piogge in giornata al Nord-Ovest, specie tra Basso Piemonte e in Liguria, in successiva estensione serale verso Toscana, Lazio, Umbria e Marche, dove i fenomeni saranno più sporadici. Precipitazioni più organizzate interesseranno la Sardegna, con anche temporali specie sui settori centro-settentrionali.

Una certa instabilità interesserà anche il Sud, per effetto dei rimasugli del fronte scandinavo con nubi irregolari e qualche pioggia più probabile tra Puglia, Calabria ed est della Sicilia. Sul resto d'Italia avremo una relativa tregua, con presenza di sole in un contesto dominato da venti moderati o tesi settentrionali.

METEO OGNISSANTI INSTABILE E ALTRO MALTEMPO NEL WEEKEND

La perturbazione atlantica scivolerà verso il Sud per il 1° novembre, interessando con piogge sparse ancora le Isole Maggiori, il versante tirrenico e parte di quello ionico. Le precipitazioni più diffuse e intense dovrebbero colpire la Sicilia. Sulle regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali il meteo migliorerà, anche se verso fine giornata il tempo inizierà a peggiorare al Nord-Ovest.

Si attende l'avvicinamento di un altro fronte più consistente, che porterà per sabato 2 novembre precipitazioni al Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Attesi fenomeni anche intensi in Liguria, in propagazione verso Emilia, Bassa Lombardia e Triveneto. Verso sera peggiorerà anche sulle regioni centrali tirreniche e la Campania.

TEMPERATURE PIU' AUTUNNALI, MA IN LIEVE RIALZO NEL WEEKEND

Complici i venti settentrionali, le temperature si riporteranno quasi ovunque nella media in questo scorcio finale d'ottobre, ma il raffreddamento sarà anche sensibile, complici i venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Dal fine settimana il cambio di circolazione, con correnti occidentali atlantiche, favorirà un aumento delle temperature principalmente al Centro-Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Inizierà una nuova fase più favorevole all'autunno, con le perturbazioni atlantiche che entreranno in successione ed in modo più agevole verso il Mediterraneo e l'Italia. La tendenza per la prima decade di novembre sembra favorevole alle grandi piogge atlantiche per una Depressione d'Islanda in gran spolvero, che estenderà il proprio raggio d'azione fin sul Mediterraneo.

