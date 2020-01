Meteo 7 Giorni: dal CALDO fuori stagione al FREDDO IMPROVVISO

METEO SINO AL 6 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Siamo giunti al termine di gennaio con l'anticiclone sempre saldamente protagonista sul Mediterraneo, ove tende ulteriormente a rafforzarsi, La caratteristica saliente resta l'assenza totale dell'inverno, in virtù delle masse d'aria molto miti a supporto dell'anticiclone con arrivo imminente anche di flussi più caldi di matrice subtropicale.

Siamo nel periodo che dovrebbe essere il più freddo dell'anno, invece è tutto l'opposto. Il Vortice Polare troppo forte non permette all'aria artica di portarsi fino alle nostre latitudini, anche se questa situazione così anomala muterà drasticamente nel corso della nuova settimana, quando il caldo anomalo sarà spodestato da un'irruzione d'aria artica.

Attendendo questa fase più scoppiettante, per ora l'Italia resterà ancora in parte contesa fra l'anticiclone ed ulteriori infiltrazioni umide atlantiche. Questo determinerà qualche ulteriore disturbo con degli annuvolamenti associati a qualche locale debole fenomeno sui versanti tirrenici, i più esposti ai flussi umidi occidentali.

VERSO IRRUZIONE ARTICA DOPO INIZIO SETTIMANA

Il weekend avrà sapore primaverile e i primi giorni di febbraio vedranno l'alta pressione in consolidamento, garanzia di meteo che si farà ulteriormente più stabile. In virtù di tale scenario, avremo caldo anomalo particolarmente accentuato in montagna, ma le temperature anche al suolo raggiungeranno livelli da piena primavera.

Sarà una fase di caldo davvero fuori stagione, tanto che a cavallo fra il weekend e l'inizio della prossima settimana ci attendiamo valori fino a 20 gradi in molte aree del Centro-Sud, ma si andrà anche ben oltre sulle due Isole Maggiori e sulla Puglia. Ci sarà infatti una bolla d'aria calda in quota a supporto dell'anticiclone, con temperature elevate particolarmente anomale in montagna.

Dopo l'inizio settimana, la situazione subirà un autentico stravolgimento con l'anticiclone che si porterà in Atlantico, elevandosi verso nord e favorendo la discesa d'aria fredda artica lungo l'Europa. L'obiettivo della colata fredda sarà anche l'Italia, che verrà coinvolta tra martedì e mercoledì da un severo abbassamento termico, con venti forti e qualche nevicata a bassa quota.

METEO SABATO 1° FEBBRAIO CON NUBI E PIOVASCHI ULTERIORI

Ci sarà tempo grigio in Val Padana ed aree tirreniche dove avremo un maggiore affollamento di nubi, anche con qualche isolata pioviggine. Fenomeni un po' più organizzati si avranno sul Levante Ligure, Toscana settentrionale ed interna, Umbria ed Alto Lazio. Schiarite anche ampie domineranno sull'Adriatico e sulle ioniche.

Dalla serata peggiora sulle Alpi per l'addossarsi di un nuovo fronte, in avvicinamento dalla Francia, lungo i confini. Le temperature aumenteranno diffusamente nei valori minimi, mentre si potranno avere locali flessioni nei valori massimi in Val Padana e sui versanti tirrenici, per via della fitta coltre di nubi che impedirà il soleggiamento.

VERSO APICE ANTICICLONE TRA DOMENICA 2 E LUNEDI' 3

Il tempo della giornata festiva mostrerà ancora molte nubi sulle regioni tirreniche soprattutto del Sud con qualche pioggia, ma poi subentreranno schiarite qua e là nel corso della giornata. Un nuovo fronte dalla Francia provocherà un peggioramento sulle Alpi occidentali e di confine, ma con neve solo a quote alte a causa dell'afflusso di aria d'origine subtropicale.

Per l'inizio di settimana avremo l'anticiclone caldo in ulteriore rinforzo che mostrerà il massimo strapotere sull'Italia. Nonostante la forza dell'alta pressione, addensamenti nuvolosi interesseranno ancora le zone tirreniche con isolate pioviggini. Altri ammassi nuvolosi si addosseranno alle Alpi di confine, con qualche fenomeno più probabile in Valle d'Aosta.

DAL CALDO AL FREDDO

Le temperature, già ben superiori alle medie del periodo in questi giorni della Merla, sono destinate ad aumentare ulteriormente tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Per un'inversione di tendenza, con ritorno a clima più invernale, bisognerà attendere la prossima settimana Aria artica dovrebbe causare un calo termico anche di 8/10 gradi tra martedì e mercoledì.

ULTERIORI TENDENZE METEO

E' atteso un affondo artico piuttosto massiccio sull'Europa Centro-Orientale, che avrà come obiettivo anche il Mediterraneo. Probabilmente, gli effetti maggiori dell'irruzione artica si avvertiranno tra le regioni adriatiche e quelle del Sud Italia, dove è atteso l'arrivo della neve anche a quote basse attorno a metà settimana.

