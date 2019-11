Meteo 7 giorni: MALTEMPO a raffica. PIOGGE, VENTO, TEMPORALI e anche NEVE

METEO SINO ALL'11 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia è alle prese con una nuova perturbazione e non c'è pace in questa fase meteo così movimentata caratterizzate da ondate di maltempo in serie. Le perturbazioni atlantiche hanno ora finalmente il via libera per transitare verso l'Italia ed il Mediterraneo, senza che vi sia più l'anticiclone a far da muro.

Le terrificanti immagini del terremoto delle Filippine

Il flusso atlantico appare molto energico, fino alle nostre latitudini, e risulta governato un'ampia circolazione di bassa pressione posizionata sull'Europa Occidentale. Come sovente accade con le perturbazioni in arrivo da ovest o nord-ovest, sono le regioni tirreniche e quelle di Nord-Est a risentire del maltempo più marcato.

Siamo dinanzi alla prima fase di vero autunno mediterraneo, con l'Italia finalmente colpita da perturbazioni a catena con precipitazioni spesso abbondanti, ma anche tanta neve sulle Alpi. Le temperature si mantengono ancora miti e spesso superiori alla norma, ma questa situazione è destinata gradualmente a cambiare per il sopraggiungere d'aria via via più fredda.

Burrasca meteo sulla Francia, tempesta atlantica con vento violento e grandi mareggiate

METEO AUTUNNALE, VERSO CALO TERMICO CON PERTURBAZIONI NON STOP

L'autunno continuerà a ruggire e il viavai di perturbazioni si preannuncia duraturo, in quanto pare essersi definitivamente aperta la strada al flusso atlantico, gradualmente supportato da aria più fredda con crollo delle temperature. Visto questo tipo di circolazione, le ulteriori fasi di maltempo coinvolgeranno più direttamente le regioni del versante occidentale della Penisola.

Nord Europa, per il meteo è già Inverno, manto nevoso record nel nord Finlandia

Sul finire della settimana si dovrebbe aprire una fase meteo ancor più perturbata, in quanto si scaverà una depressione secondaria sui mari italiani, con piogge che coinvolgeranno nuovamente in modo più diretto il Settentrione e l'area tirrenica. La novità sarà legata al fatto che potrebbe giungere aria più fredda di origini groenlandesi, con temperature in netto ulteriore calo.

Avremo così i primi sentori di clima davvero invernale. Ulteriori affondi perturbati, coadiuvati da aria piuttosto fredda, potrebbero proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana. Non è escluso che possano realizzarsi le condizioni per le prime spruzzate di neve fino in collina, perlomeno sul Nord Italia.

Alpi innevate come non accadeva da anni in Novembre, altra neve in vista

METEO MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE, MALTEMPO VERSO IL SUD

Il grosso delle precipitazioni si porterà verso il Sud e la Sicilia, con fenomeni più diffusi e consistenti sull'isola, la Campania e la Puglia Salentina. Altrove sull'Italia avremo tempo variabile o instabile con ulteriori fenomeni sotto forma di rovescio soprattutto sulle aree tirreniche e sull'ovest Sardegna. Qualche pioggia insisterà anche tra Levante Ligure, Emilia, Friuli e Basso Veneto.

PREVISIONI METEO per domani, mercoledì 6 novembre. PIOGGE verso il Sud

Deboli spruzzate di neve sono attese sulle Alpi Centro-Orientali e Valle d'Aosta oltre i 1300/1500 metri. I venti continueranno a soffiare moderati o forti su gran parte dei bacini dell'Italia Centro-Meridionale, non più di intensità così burrascosa come nei giorni precedenti. Le correnti spireranno occidentali, con venti in rotazione a maestrale sulla Sardegna.

METEO GIOVEDI' CON NUOVA PERTURBAZIONE DA OVEST, POI MALTEMPO

METEO velocissimo verso l'INVERNO. Arriverà NEVE a quote basse, ecco quando

Giovedì 7 novembre ci saranno altri rovesci al Sud, mentre una nuova perturbazione raggiungerà Nord-Ovest, Toscana e Sardegna già nella prima parte della giornata con precipitazioni sparse che entro sera si estenderanno anche al resto del Nord. Nel contempo, sempre entro sera, si avrà un miglioramento al Sud. Nevicherà sulle Alpi al di sopra dei 1300/1400 metri.

L'evoluzione meteo per venerdì vedrà acuirsi il maltempo su parte dell'Italia, a causa di un vortice di bassa pressione in approfondimento sui bacini occidentali italiani. Piogge e temporali anche forti colpiranno parte del Nord, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Sul resto d'Italia avremo tempo migliore, ma con tendenza a peggioramento in Campania e sull'ovest della Sicilia.

PROGRESSIVO CALO DELLE TEMPERATURE

Assieme alla pioggia abbondante, giungeranno correnti gradualmente più fredde con temperature in calo. Diverrà un ricordo l'impennata termica dovuta al libeccio soprattutto lungo le regioni adriatiche. Nel fine settimana potrebbe intervenire aria ancor più fredda d'estrazione artica, con un ulteriore abbassamento termico specie sul Nord Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'inverno si appresta quindi a bussare la porta e Ci avviamo quindi verso uno scenario meteo dal sapore più invernale a partire dal 10 novembre con nevicate anche in Appennino. Può far sensazione parlare di freddo, soprattutto dopo un ottobre nel quale il caldo anomalo ha assolutamente prevalso, tanto che a tratti si sono persino avuti sprazzi di clima tardo estivo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina