Meteo 7 giorni: CICLONE sferza l'Italia, poi altro MALTEMPO. NEVE in arrivo

METEO SINO AL 18 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Il ciclone sull'Italia sta portando nubifragi, allagamenti e tempeste di vento che flagellano soprattutto il Sud. Siamo all'apice del maltempo dettato dal profondo minimo di pressione in risalita sul Tirreno, con valori inferiori ai 990 hPa. Questa circolazione ciclonica ha dato vita ad una perturbazione che porta comunque maltempo su gran parte d'Italia.

Meteo Italia 15 giorni, ancora CICLONI, BURRASCHE e freddo

Correnti sciroccali molto intense sono causa di mareggiate importanti, specie sulle coste esposte dei versanti ionici. Mare grosso anche in Sardegna, dove invece è il maestrale ad imperversare in virtù di quella che è una circolazione di venti in senso antiorario rispetto al fulcro della depressione ora sul Tirreno.

Il vortice non riuscirà a trovare sbocco verso levante, a causa della presenza di un anticiclone di blocco sull'Europa Orientale, ulteriore fattore che porterà il maltempo a insistere ancora sull'Italia, seppur attenuato. La depressione andrà fortunatamente a perdere energia risalendo verso nord-nord/est in direzione dell'Adriatico.

CICLONE di MALTEMPO flagella l'Italia. Sud in ginocchio, Venezia sommersa

ALTRE PERTURBAZIONI IN ARRIVO, CON ANCHE NEVE

Il ciclone mediterraneo non farà a tempo ad esaurirsi che già nella giornata di giovedì dovrebbe poi essere agganciato da nuovi affondi perturbati in discesa dal Nord Atlantico. Il flusso perturbato freddo, in seno ad una vasta saccatura, tornerà quindi alla carica verso il Mediterraneo, supportato da correnti polari marittime che darà origine ad un nuovo vortice depressionario.

MATERA finisce sott'acqua. FIUMI DI FANGO impressionanti in città, video

Il cuore della circolazione ciclonica stavolta sarà posizionato ad ovest dell'Italia. Attendiamoci quindi nuove perturbazioni, in uno schema che ormai va avanti da inizio novembre. Il maltempo tornerà a colpire più direttamente il Nord e le regioni centrali, con anche nevicate sulle Alpi piuttosto abbondanti.

La neve cadrà a tratti fino a quote molto basse soprattutto sulle Alpi Occidentali sul Piemonte, fino a lambire le pianure. Al momento non si vede alcuno spiraglio di miglioramento, in quanto le correnti perturbate nord-atlantiche, a tratti relativamente fredde, alimenteranno una configurazione ciclonica sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo sino al weekend e oltre.

DETLEF: il Ciclone simil tropicale scuote il Mediterraneo

METEO MERCOLEDI' 13 NOVEMBRE, SITUAZIONE ANCORA COMPROMESSA

Il grosso del maltempo inizierà ad allentare la morsa, anche se avremo instabilità diffusa con piogge sparse, più diffuse al Sud, sulle Isole Maggiori e sui versanti adriatici. Spiccata variabilità anche sul Triveneto, con piovaschi intermittenti e neve sui rilievi a partire dagli 800-900 metri. Da segnalare l'acqua alta su Venezia. La neve cadrà anche sull'Alto Appennino attorno ai 1200 metri.

Riscaldamento stratosferico, c'è già chi ipotizza gran FREDDO

Maggiori aperture del cielo sono attese tra Toscana, Umbria e Lazio Centro-Settentrionale, ma soprattutto sulle regioni di Nord-Ovest. In serata tende a migliorare quasi ovunque, tranne in Sardegna dove giungeranno nuove piogge. La ventilazione sarà ancora tra moderata e forte dai quadranti occidentali. Inizialmente venti meridionali forti insisteranno tra Ionio e Adriatico.

METEO DA GIOVEDI' CON NUOVI IMPULSI DI MALTEMPO DALL'ATLANTICO

Meteo per mercoledì 13. Ecco come evolverà il CICLONE e dove pioverà ancora

Un nuovo impulso più freddo dal Nord Europa entrerà sul Mediterraneo determinerà un peggioramento che andrà a coinvolgere il Nord-Ovest, l'Alta Toscana e l'ovest della Sardegna, con fenomeni in intensificazione. Tornerà la neve a quote più basse sulle Alpi fino ai 700/800 metri, ma anche più in basso fino a spingersi a bassa quota sul Piemonte.

Spiccata variabilità è attesa Centro-Sud per la vecchia depressione, con piogge e qualche rovescio soprattutto sul lato tirrenico. Il maltempo entrerà ancor più nel vivo venerdì su tutto il Centro-Nord e Sardegna, con piogge anche abbondanti e nevicate sulle Alpi fino in collina. Il Sud sarà più ai margini, con qualche pioggia o rovescio solo sull'Alta Campania.

Meteo Russia: la Siberia si congela, temperature fino a 45 gradi sotto lo zero!

ARRIVA PIU' FREDDO AL NORD, CLIMA QUASI INVERNALE

Subito dopo metà settimana, l'area depressionaria verrà riagganciata dalle correnti nord-atlantiche e lo scenario tornerà a ribaltarsi, con temperature che torneranno a calare almeno sul Nord Italia. Le regioni centrali e soprattutto quelle meridionali risentiranno dell'azione più mite di flussi sud-occidentali.

Meteo Italia: vastissima "buca di geopotenziale". Le conseguenze

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nuove perturbazioni condizioneranno il meteo del fine settimana. Si prolungherebbe dunque la fase piovosa sulle nostre regioni. L'anticiclone continuerà a rimanere defilato e affluiranno masse d'aria più fredda, con temperature che si porteranno al di sotto delle medie del periodo probabilmente anche al Centro-Sud. Neve è attesa anche in Appennino.

Meteo Mediterraneo: burrasche e Tropical Like Cyclone. I rischi

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina