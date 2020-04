Meteo 7 Giorni: CALDO dal Ponte del Primo Maggio, prima altra pioggia

METEO SINO AL 4 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

In Italia è tornato nel vivo il maltempo, per il transito di un primo impulso perturbato d'origine atlantica. Il sistema frontale è veicolato da flussi umidi occidentali collegate ad una profonda depressione con perno collocato a poco ad ovest delle Isole Britanniche. Si abbassa così di latitudine il flusso atlantico, che investe pienamente la nostra Penisola.

Correnti umide meridionali accompagnano l'evoluzione del fronte in una prima fase, enfatizzando le precipitazioni in Liguria e a ridosso delle aree alpine e prealpine. Più in generale, le condizioni di maltempo si concentrano principalmente tra il Nord ed il medio-alto versante tirrenico, dove anche le temperature tendono a calare.

Meteo d'Africa dal 4 Maggio: rischio ONDATA DI CALORE estrema e prolungata

Anche il Sud risentirà dell'instabilità, ma qui la perturbazione giungerà molto attenuata. Al riparo dal maltempo saranno anche le regioni del versante adriatico, sottovento rispetto alla circolazione in quota. Ci sarà un breve intervallo nella giornata di mercoledì, anche se con spiccata variabilità. La tregua durerà davvero poco, prima di un altro impulso perturbato.

METEO MOVIMENTATO, MA PRIMO CALDO INTENSO AD INIZIO MAGGIO

Il flusso atlantico continuerà per qualche giorno a non trovare ostacoli verso il Mediterraneo, in virtù dell'indebolimento dell'anticiclone presente nei giorni scorsi. Giovedì entrerà in scena un nuovo impulso perturbato, anch'esso preceduto da intense correnti meridionali, sempre in seno al medesimo canale di correnti perturbate atlantiche, collegate al vortice ciclonico in Gran Bretagna.

Ci potranno ancora essere rovesci intensi e locali temporali principalmente sul Nord Italia, mentre poco o nulla raggiungerà il Centro-Sud, a parte locali brevi rovesci. Questo fronte sarà supportato da aria più fredda, che alimenterà notevoli contrasti termici, con temperature in forte calo soprattutto sulle Alpi. Il maltempo di questa settimana, nel complesso, risparmierà il Sud Italia.

Gli ultimi strascichi d'instabilità li vedremo il Primo Maggio, poi nel weekend del Ponte l'anticiclone inizierà a fare sul serio e a rimontare in modo deciso verso l'Italia. Le temperature sono destinate ad impennarsi dall'inizio della prossima settimana, cioè da lunedì 4 maggio. Il motivo sarà legato al fatto che sul Mediterraneo si innalzerà un promontorio anticiclonico di matrice africana.

METEO MERCOLEDI' 29 TREGUA, VARIABILITA' PRIMA DI UN NUOVO FRONTE

Il vecchio fronte insisterà ancora sulle regioni di Nord-Est, Alpi e Prealpi, con piogge e locali temporali in attenuazione. Schiarite anche ampie si affermeranno sul Nord-Ovest. Nubi irregolari indugeranno anche sul Centro Italia, specie sui versanti adriatici e sulle Marche con spazio per qualche piovasco o acquazzone.

Rovesci si avranno anche al Sud, sul basso versante tirrenico, ed in Sicilia con possibili fenomeni intensi su quest'ultima dove transiterà la parte attiva di un impulso instabile di origine africana. I venti soffieranno in genere tra ovest e sud-ovest deboli o moderati, con rinforzi sul Tirreno e raffiche fino a burrasca tra Mar Ligure e Mare di Corsica.

ALTRA VELOCE PERTURBAZIONE, POI METEO IN MIGLIORAMENTO

Nella giornata di giovedì 30 aprile entrerà in scena la nuova perturbazione, destinata a colpire più direttamente il Settentrione dell'Italia, in particolare aree alpine e prealpine, oltre alle pianure settentrionali. Sarà più asciutto altrove, tranne che sul Levante Ligure dove imperverserà qualche piovasco o rovescio.

Nella seconda parte del giorno la nuvolosità aumenterà sul Centro Italia, ma in un contesto generalmente asciutto. Il sole prevarrà invece al Sud. Per venerdì 1° maggio avremo spiccata variabilità, con ancora rovesci prima sul Nord-Est e poi su Alpi e Prealpi. Qualche sporadica precipitazione interesserà anche i versanti tirrenici del Centro-Sud.

VERSO CALDO IN AUMENTO DAL WEEKEND

Ci sarà clima a tratti fresco ancora fino al primo maggio, considerando le correnti più fredde al seguito della seconda perturbazione, che attraverserà l'Italia con maggiori effetti al Nord. Nel corso del weekend le temperature inizieranno a salire decisamente soprattutto al Nord, sulla Toscana e Sardegna, mentre al Centro-Sud insisteranno correnti più fresche dai quadranti settentrionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Si attende un rapido miglioramento per il weekend, col ritorno dell'anticiclone. Il ponte del primo maggio vedrà anche un progressivo aumento delle temperature, con caldo in vista ad inizio settimana per correnti d'origine africana. Sembrano esservi quindi tutti i presupposti per diversi giorni caratterizzati dalla prima vera calura estiva della stagione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

