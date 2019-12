Meteo 7 GIORNI: arriva un po' di FREDDO. Seguirà nuovo MALTEMPO da ovest

METEO SINO AL 7 DICEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione, legata ad una nuova depressione giunta verso l'Europa Occidentale, sta influenzando il meteo su parte d'Italia. Il vortice di bassa pressione è destinato tuttavia ad arenarsi per il momento tra Penisola Iberica e Marocco, così da smorzare gli effetti della perturbazione che ad inizio settimana inizierà a smorzarsi.

Meteo 15 giorni, grandi manovre INVERNALI. Possibili sorprese artiche

Il fronte lunedì insisterà soprattutto sul Centro Italia, mentre migliorerà il tempo al Nord dopo la pioggia e la neve di domenica. Rimarranno all'asciutto le regioni meridionali, in condizioni più stabili anticicloniche e un respiro d'aria mite di provenienza nord-africana. Qui il guasto meteo si concretizzerà solamente più avanti.

L'aspetto meteo più significativo, da martedì, sarà legato all'afflusso di aria più fredda da est, che penetrerà verso il Nord Italia e parte delle regioni centrali, con calo termico che porterà le prime brinate. Sarà comunque un'irruzione tutto sommato modesta, quanto meno rispetto al grosso dell'aria fredda che investirà con più enfasi tutta l'Europa Centro-Orientale.

Meteo per domani, lunedì 2 Dicembre. MALTEMPO in marcia sul Centro Italia

A META' SETTIMANA VORTICE MEDITERRANEO, POI TREGUA ANTICICLONICA

L'apporto d'aria fredda, richiamata da est, andrà ad alimentare ulteriormente il vortice afromediterraneo, che mercoledì tornerà a mettersi in movimento verso levante, a minacciare in pieno la nostra Penisola. In virtù della traiettoria prevista, il maltempo colpirà in modo più incisivo il Centro-Sud.

Arriva più FREDDO in settimana, ecco quanto crolleranno le temperature!

Ci attendiamo quindi un guasto meteo anche intenso, nella parte centrale della settimana, che potrebbe interessare il Centro-Sud richiamando masse d'aria molto miti sciroccale più attive sui mari del Sud. Sarà quindi una situazione più autunnale che invernale, con le temperature che risaliranno anche al Nord.

Questo contesto perturbato dovrebbe poi esaurirsi per l'indebolimento del ciclone mediterraneo, con una nuova fase anticiclonica a partire da venerdì, del tutto temporanea. Nel corso del weekend, proprio a partire dall'Immacolata, l'area di alta pressione potrebbe essere insidiata da un nuovo massiccio affondo di aria fredda polare verso il Centro Europa, con effetti da valutare per l'Italia.

Meteo settimana prossima: dal FREDDO al MALTEMPO. Poi GROSSE NOVITA'

METEO LUNEDI' 2 DICEMBRE, MALTEMPO SULLE REGIONI CENTRALI

Al Nord residue piogge si attarderanno al mattino su Friuli, coste venete e soprattutto Romagna, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni. La parte più attiva della perturbazione si porterà sul Centro Italia, con piogge più forti in Toscana, gran parte del Lazio, Umbria e nord delle Marche, in successiva estensione al resto della regione e all'Abruzzo.

Meteo d'inizio dicembre in balia di un vortice mediterraneo

Tende a migliorare in giornata sull'Alta Toscana. Nubi irregolari saranno presenti al Sud e sulle Isole Maggiori, ma con al più qualche sporadico piovasco sui settori ionici e verso sera sull'Alta Campania. I venti risulteranno in genere meridionali, mentre le temperature risaliranno soprattutto sulle pianure del Nord in virtù del previsto miglioramento.

METEO MIGLIORE MARTEDI', POI TORNA A PEGGIORARE

Meteo estremo e conseguenze sulla nostra società

Per martedì qualche sporadica pioggia raggiungerà il Sud e la Sardegna orientale, con residua variabilità anche sulle regioni centrali, specie le aree adriatiche. Le condizioni meteo saranno decisamente più stabili e soleggiate al Nord, tranne una copertura nuvolosa più decisa sull'ovest Piemonte.

Mercoledì 4 dicembre l'instabilità irromperà in modo prepotente su Sardegna per la circolazione di bassa pressione che inizierà a spostarsi verso levante, con tendenza a maltempo. Precipitazioni intense si avranno soprattutto sul lato orientale dell'isola. Il peggioramento si estenderà poi alla Sicilia orientale e alla Calabria ionica.

CLIMA PIU' FREDDO NEI PRIMI GIORNI DELLA SETTIMANA AL CENTRO-NORD

Un significativo raffreddamento interesserà entro martedì il Nord e le regioni adriatiche, per il richiamo di correnti nord-orientali d'origine artica. Il clima resterà invece molto mite sul Sud Italia. Si potranno avere anche delle brinate sulle pianure del Nord. A partire da giovedì le temperature risaliranno, per l'aria più mite messa in moto dal vortice in arrivo da ovest.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il maltempo colpirà di nuovo gran parte del Centro-Sud a metà settimana. Potrebbe tornare ad affacciarsi il pericolo di nubifragi e mareggiate, specie su aree ioniche ed est Sardegna. Tuttavia, già fra giovedì e venerdì, il vortice di maltempo inizierà ad allentare la morsa con tempo in miglioramento. Ci sarà spazio di nuovo per l'anticiclone, ma probabilmente durerà poco.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina