Meteo 7 Giorni: rimonta l'anticiclone, ultimi TEMPORALI. Novità dal weekend

METEO SINO AL 26 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Mezza Italia è ancora alle prese con il vortice ciclonico freddo in quota posizionato sulle regioni centrali, che comporta condizioni meteo fortemente instabili su gran parte del Centro-Sud caratterizzate da temporali a macchia di leopardo localmente associati a fenomeni anche di forte intensità e accompagnati anche da grandinate.

Si è già allentato il maltempo al Nord, dopo le ultime precipitazioni sullo spartiacque appenninico. Il vortice si sta spostando verso il Sud Italia e poi sui Balcani, dove verrà rapidamente assorbito dalla circolazione depressionaria con perno sull'Est Europa. Le temperature riprenderanno a salire al Centro-Nord già giovedì, tanto da superare i 26 gradi in Val Padana, Toscana e Sardegna.

Meteo Italia: ritorno imminente dell'anticiclone, ma attenzione al weekend

A seguito dell'allontanamento del vortice depressionario, avremo le prime prove di clima da inizio estate sull'Italia grazie all'espansione del lembo orientale dell'anticiclone delle Azzorre, associato ad una parziale componente calda subtropicale, con un ulteriore rialzo delle temperature verso valori localmente sopra la media nell'ultima parte della settimana.

Meteo fine maggio con BRACCIO DI FERRO sull'Italia. Ecco chi la spunterà

DAL WEEKEND INSIDIE PERTURBATE, PROSSIMA SETTIMANA CAMBIA

Tornerà un po' di caldo a partire dall'Italia Centro-Settentrionale con la prevista affermazione dell'anticiclone. Non sono però attesi particolari eccessi di temperatura come quelli registrati di recente sul Sud Italia e sulla Sicilia. Il bel tempo e il caldo si faranno sentire al Centro-Nord, ma a ridosso del prossimo weekend sulle regioni meridionali.

Il promontorio anticiclonico si accompagnerà ad una parziale componente subtropicale che determinerà un immediato progressivo rialzo delle temperature verso valori anche sopra la media del periodo. Il bel tempo e il caldo si faranno sentire al Centro-Nord, ma a ridosso del prossimo weekend anche al Sud.

A proposito del fine settimana, dovremo fare i conti con l'approssimarsi della coda di una perturbazione in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale. Il sistema frontale si addosserà all'Arco Alpino, per poi sfilare sui Balcani portando un po' d'instabilità sul Nord Italia domenica. Lievi infiltrazioni d'aria fresca toccheranno anche il Centro-Sud, più attive lungo i versanti adriatici.

METEO GIOVEDI' 21 MAGGIO, TEMPORALI AL SUD POI MIGLIORA

Gli ultimi effetti della goccia fredda saranno causa, per giovedì, di rovesci e temporali soprattutto tra Puglia, entroterra campano, Lucania, Calabria e Sicilia nord-orientale, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro sera quasi ovunque, a parte scrosci di pioggia che persisteranno tra la bassa Calabria e il messinese.

Le condizioni meteo torneranno soleggiate fin da inizio giornata sulle regioni centrali, a parte qualche parziale addensamento sul Basso Lazio e sui versanti adriatici. Il bel tempo sarà prevalente anche sul Nord Italia, a parte previsti addensamenti sulle aree alpine e prealpine, con possibili brevi acquazzoni tra tardo pomeriggio e sera tra la Val di Susa, le Alpi e le vallate del cuneese.

ANTICICLONE CON METEO PIU' SOLEGGIATO, MA INCOMBE NUOVO FRONTE

Il bel tempo si affermerà venerdì anche sul Sud Italia, grazie all'anticiclone che riconquisterà il Mediterraneo Centrale. La goccia fredda sarà ormai assorbita dalla circolazione depressionaria sull'Est Europa, non in grado di influenzare il meteo sull'Italia. Ci sarà sole su tutta la Penisola, a parte il transito di qualche velatura o stratificazione di tipo alto.

Addensamenti pomeridiani si avranno in montagna, con possibilità di qualche isolato scroscio di pioggia su fascia prealpina del Triveneto, Alpi Cuneesi e Appennino Emiliano. Nella giornata di sabato un nuovo impulso instabile si addosserà alle Alpi, con rovesci e temporali tra pomeriggio e sera. Non sono esclusi sconfinamenti verso le aree pedemontane di Lombardia e Triveneto.

RIALZO TERMICO, MA SENZA ECCESSI. VALORI SOTTO I 30 GRADI

Le temperature riprenderanno a salire al Centro-Nord, tanto da raggiungere già da venerdì punte di 27-28 gradi in Val Padana, Toscana e Sardegna. Si andrà verso una fase di caldo moderato tipico di inizio estate per il weekend, ma domenica ci sarà probabilmente un contenuto calo termico al Nord per la presenza di nubi e di qualche precipitazioni.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Un veloce passaggio frontale riporterà l'instabilità alla ribalta sul Nord Italia. Il dominio anticiclonico sarà insidiato da infiltrazioni fresche in quota anche per l'inizio della nuova settimana e probabilmente in modo più evidente nei giorni a seguire, per l'espansione retrograda di una goccia fredda dai Balcani.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

