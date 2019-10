Meteo 7 giorni: ANTICICLONE non duraturo, prossima settimana freddo autunnale

METEO SINO AD OGNISSANTI, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo attuali sono instabili sulle due Isole Maggiori, con situazione particolarmente critica in Sicilia dove piogge torrenziali hanno causato situazioni alluvionali tra ragusano e siracusano. Piogge e nubifragi investono anche il catanese, mentre in Sardegna l'instabilità è molto meno incisiva con rovesci e qualche temporale.

Questo prolungarsi dell'instabilità atmosferica deriva dal fatto che il vecchio vortice ciclonico è andato ad arenarsi tra le coste nord-africane e le due Isole Maggiori, non avendo avuto modo di traslare verso levante, per l'ostacolo dell'anticiclone proteso verso il Mar Ionio e i Balcani che continua ad esercitare un'azione di blocco.

La circolazione ciclonica è ormai isolata e quasi stazionaria, con i sistemi temporaleschi che sfogano la loro energia sulle stesse zone. A parte il tempo imbronciato sulle due Isole Maggiori, nel resto d'Italia il meteo vede tanto sole, per il rafforzamento di un campo di alta pressione che si accompagna sempre a clima molto mite.

TEMPORANEO ANTICICLONE, IN ATTESA DI UNA NUOVA PERTURBAZIONE

Il vortice afromediterraneo continuerà ad evolvere sull'entroterra tunisino, dove andrà completamente a riassorbirsi all'inizio della nuova settimana. L'instabilità sulle due Isole Maggiori è quindi agli sgoccioli, con un inizio di settimana che vedrà un contesto diffusamente soleggiato su tutta Italia.

L'alta pressione andrà consolidandosi e contribuirà a favorire meteo stabile e clima decisamente mite per il periodo. A livello europeo, lo scenario invece vedrà la discesa di una perturbazione dalla Scandinavia verso il Centro Europa, alimentata da correnti fredde nordiche. Questo abbassamento di latitudine del flusso artico eroderà l'anticiclone sulla nostra Penisola, a partire dal Nord.

Il tempo peggiorerà sulle regioni settentrionali già martedì e poi gradualmente saranno coinvolte anche le regioni centrali. L'instabilità verrà innescata dall'ingresso di correnti più fredde al seguito della perturbazione, che segneranno un raffreddamento sulla nostra Penisola, con l'avvio di una fase dinamica e più fresca per inizio novembre quando potrebbero seguire ulteriori impulsi instabili.

METEO DI OGGI DOMENICA 27 CON ULTIMI RIMASUGLI PERTURBATI SULLE ISOLE

Persisterà variabilità sulle due Isole Maggiori, più accentuata in Sardegna con possibili rovesci sui settori interni ed orientali. Non mancheranno residue precipitazioni localmente temporalesche anche in Sicilia, sui settori sud-orientali e centro-occidentali, poi più organizzate in mare aperto tra Pelagie e Pantelleria.

La tendenza sarà però verso un deciso miglioramento. Il bel tempo prevarrà sul resto d'Italia, pur con foschie e nebbie al primo mattino su pianure del Nord, valli del Centro e localmente alcune aree litoranee. Dalla sera è atteso un parziale aumento delle nubi sull'Arco Alpino e sulla Liguria, ma a carattere del tutto innocuo.

METEO AVVIO SETTIMANA SOLEGGIATO, POI PEGGIORA

Ci sarà l'anticiclone per l'inizio di settimana, ma poi il bel tempo sarà insidiato da correnti fresche ed instabili dal Nord Europa, in discesa a latitudini più basse e con ripercussioni fin sull'Italia. La giornata di lunedì sarà ancora decisamente soleggiata soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord si affacceranno nubi consistenti, collegate ad infiltrazioni umide e ad un cedimento dell'anticiclone.

Si tratterà in sostanza delle propaggini di una perturbazione che poi martedì entrerà in scena sul Nord Italia, con piogge sparse poi in estensione entro sera verso la Toscana, le Marche e la Sardegna nord-occidentale. Altrove reggerà ancora meteo stabile, ma non mancheranno nubi irregolari con nuova instabilità che si attiverà in Sicilia.

CALDO ANOMALO ANCORA DOMENICA, POI CAMBIA TUTTO

Da inizio settimana assisteremo ad una graduale flessione delle temperature a partire dal Nord e dalla Toscana, per l'approssimarsi di correnti più fresche ed umide. L'abbassamento termico sarà inizialmente più marcato sui settori alpini, poi da martedì le temperature caleranno in modo più netto al Centro-Nord e si perderanno anche fino a 10 gradi rispetto alla giornata di domenica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Questo calo termico si accentuerà proprio in corrispondenza di Ognissanti, per quella che sarà la prima moderata irruzione fredda della stagione. Nel primo scorcio di novembre le perturbazione atlantiche potrebbe entrare più agevolmente sul Mediterraneo Centrale, seguite da irruzioni fresche in un contesto che sarà più attinente all'autunno.

Nelle Alpi potrebbe iniziare un periodo di nevicate ricorrenti, sino a quote medie, forse a tratti fin sino a circa i 1000 metri di quota, ma per i dettagli ci aggiorneremo.

L'evoluzione a più lungo termine lascia aperte diverse vie, con una possibile fase di maltempo autunnale, stavolta non mite.

Pubblicato da Mauro Meloni

