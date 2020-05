Meteo 7 Giorni: STOP MALTEMPO, ecco l'anticiclone caldo. TEMPORALI in vista

METEO SINO AL 27 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

La stabilità atmosferica torna protagonista sull'Italia, dopo la fase di meteo avverso che ha portato piogge, temporali e clima più fresco. I rimasugli perturbati, legati al vortice in allontanamento verso la Grecia, stanno ancora causando ultimi fenomeni di instabilità al Sud, mentre il tempo appare già decisamente migliore su tutto il Centro-Nord grazie all'anticiclone.

Il vortice di bassa pressione, una goccia fredda in lenta evoluzione, tende a spostarsi dal Basso Adriatico all'Egeo. Da ovest spinge nel contempo un promontorio di alta pressione ad accelerare il ritorno del bel tempo con un progressivo rialzo delle temperature, che riprendono ad avvicinarsi alla soglia dei 30 gradi per quanto concerne le punte più elevate.

Avremo così le prime prove di clima da inizio estate sull'Italia grazie all'espansione del ramo orientale dell'anticiclone delle Azzorre, associato ad una parziale componente calda subtropicale. Nonostante il rialzo termico, non sono però attesi particolari eccessi di temperatura come quelli registrati di recente sul Sud Italia e sulla Sicilia.

QUALCHE INSIDIA PER UN FRONTE FREDDO DA NORD

Tra sabato e domenica l'anticiclone mostrerà le prime evidenti difficoltà, per l'approssimarsi della coda di una perturbazione in scorrimento sull'Europa centro-settentrionale. Il sistema frontale scorrerà lungo il perimetro settentrionale dell'anticiclone puntando verso l'Arco Alpino, riportando alla ribalta l'instabilità con temporali.

L'impulso instabile tenderà poi a sfilare verso i Balcani nella giornata di domenica, portando qualche conseguenza sul nostro Paese per via dell'intrusione d'aria più fresca in quota. Ci sarà quindi un po' di vivace instabilità anche su parte della Val Padana e lungo il medio versante adriatico e parte dell'Appennino.

Le temperature, dopo il rialzo verso valori tipici d'inizio estate, caleranno di qualche grado domenica proprio al Centro-Nord, per la presenza della nuvolosità e di qualche precipitazione. Ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota si faranno sentire ad inizio settimana lungo i versanti adriatici della Penisola. L'Italia sarà contesa fra l'anticiclone e correnti più fresche da est.

METEO VENERDI' 22 MAGGIO, GENERALE DOMINIO DEL BEL TEMPO

La giornata vedrà il bel tempo affermarsi anche sul Sud Italia, grazie all'anticiclone in rinforzo che riconquisterà l'intero bacino centrale del Mediterraneo. La goccia fredda sarà ormai assorbita dalla circolazione depressionaria sull'Est Europa, non in grado di influenzare il meteo sull'Italia. Ci sarà sole prevalente su tutta la Penisola.

Non mancherà però il transito di qualche velatura o stratificazione di tipo alto, oltre a nuvole mattutine in Val Padana. Addensamenti pomeridiani si avranno in montagna, con possibilità di qualche isolato scroscio di pioggia su fascia prealpina del Triveneto, Alpi Cuneesi, ma si tratterà di fenomeni estremamente localizzati.

INCOMBE NUOVO FRONTE, METEO PEGGIORA DALLE ALPI

Nella giornata di sabato un nuovo impulso instabile si addosserà alle Alpi, con rovesci e temporali tra pomeriggio e sera. Non sono esclusi sconfinamenti verso le aree pedemontane di Lombardia e Triveneto. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà generalmente soleggiato, salvo qualche parziale annuvolamento in Liguria.

Per domenica il fronte si sposterà verso levante e al mattino ritroveremo qualche rovescio su Veneto, Emilia Orientale e Romagna, mentre al pomeriggio isolati acquazzoni si potranno avere sulla dorsale settentrionale appenninica e sull'entroterra marchigiano. Sempre tra pomeriggio e sera di domenica, altri rovesci sparsi potranno interessare le Prealpi centro-orientali e l'ovest Piemonte.

TEMPO D'ESTATE, MA DOMENICA TEMPERATURE IN CALO

Si andrà verso una fase di caldo moderato tipico di inizio estate per l'inizio del weekend, ma domenica ci sarà probabilmente un contenuto calo termico al Nord per la presenza di nubi e di qualche precipitazione. Nella prossima settimana avremo infiltrazioni fresche dai Balcani, che limiteranno ovunque il caldo. Ci sarà clima persino fresco tra regioni adriatiche e Sud Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il dominio anticiclonico sarà insidiato da infiltrazioni fresche in quota anche per l'inizio della nuova settimana e probabilmente in modo più evidente nei giorni a seguire, per il tentativo d'espansione retrograda di una goccia fredda dai Balcani. Il bel tempo risulterà così insidiato dal rischio temporali pomeridiani, soprattutto lungo la dorsale appenninica.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

