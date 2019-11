Meteo 7 giorni: ancora PIOGGIA, TEMPORALI. Verso FORTE MALTEMPO nel weekend

METEO SINO AL 26 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Non bisogna farsi alcuna illusione, in quanto l'attuale pausa dal maltempo durerà davvero un attimo. Il trend meteo non è assolutamente variato poiché la circolazione atmosferica resta favorevole alla persistenza di una lacuna barica sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Le perturbazioni vengono così ancora attratte verso l'Italia.

Meteo Italia sino al 1° Dicembre: arriva l'INVERNO e cambia tutto

L'anticiclone riamane d'altronde ben lontano dall'Italia e non intende per il momento arrivare. Il corridoio per le perturbazioni atlantiche resta quindi spalancato e ci accingiamo a fronteggiare un nuovo assalto perturbato da ovest, anche se fortunatamente non sarà così intenso come i precedenti e non risulterà in grado di portare maltempo diffuso.

Considerando che mezza Italia resta alle prese con delle criticità per le eccessive precipitazioni degli ultimi tempi, già questa è una buona notizia. La nostra Penisola tornerà comunque nel mirino di nuove piogge fin da giovedì, principalmente per quanto concerne le regioni di Nord-Ovest, la Sardegna e la fascia tirrenica.

Inverno a rischio, c'è solo una speranza

METEO DEL PROSSIMO WEEKEND CON NUOVO CICLONE MEDITERRANEO

Come già accennato, riprenderanno piogge tra giovedì e venerdì, quando le condizioni meteo si deterioreranno soprattutto tra Sardegna, Nord-Ovest e regioni del medio-alto versante tirrenico. In questa fase il maltempo sarà meno forte e diffuso, grazie all'arretramento più ad ovest, almeno temporaneo, della circolazione perturbata .

Meteo d'inizio inverno sotto scacco dalla Stratosfera: i dettagli del previsto Stratwarming

Si guarda però con maggiore attenzione a quello che potrebbe avvenire nella fase successiva. Una nuova possibile recrudescenza del maltempo è attesa per gli ultimi giorni della settimana, a seguito di un vortice in avanzamento da ovest e che andrebbe ad approfondirsi sul Mediterraneo una volta in prossimità dell'Italia.

A tale vortice sarà quindi legata una nuova intensa perturbazione, che potrebbe portare maltempo prima sulle regioni di ponente e poi al Sud, con rischio nubifragi. A seguito di questo vortice, sembra confermarsi uno spiraglio favorevole al possibile ritorno del bel tempo o quanto meno di una tregua. Le piogge dovrebbero allentare la morsa per la prossima settimana.

Weekend col maltempo sì, ma in Europa cambia tutto. Guardate

METEO GIOVEDI' 21 NOVEMBRE, NUOVO PEGGIORAMENTO DA OVEST

In giornata assisteremo all'entrata in scena della nuova perturbazione, con peggioramento in Sardegna, Liguria e medio-alto versante tirrenico. Fin da inizio giornata le precipitazioni saranno attive tra Liguria, Toscana e coste centrali tirreniche, poi diverranno più diffuse nel pomeriggio-sera estendendosi a macchia di leopardo verso il Nord-Ovest e la Sardegna occidentale.

Meteo per domani, giovedì 21 novembre. NUOVE PIOGGE, ecco le aree coinvolte

Non sono da escludere entro sera fenomeni localmente di forte intensità sulle coste laziali. Riprenderà a nevicare sulle Alpi, seppur debolmente a partire dai 1200-1300 metri. Avremo invece tempo più asciutto, con schiarite prevalenti tra Triveneto, versanti adriatici e Sud Italia, tranne che in Campania dove potranno arrivare rovesci.

METEO VENERDI' CON POCHE NOVITA', POI NUOVA DEPRESSIONE

Meteo piogge: quando è troppo è troppo!

Per venerdì il maltempo insisterà tra Nord-Ovest, regioni centro-settentrionali tirreniche e Campania. Parte delle piogge si propagheranno verso il Triveneto, soprattutto su aree montane e pedemontane. La neve sulle Alpi cadrà mediamente dai 1200/1300 metri. Sul resto d'Italia reggerà ancora tempo asciutto, tranne qualche piovasco in Sicilia.

L'evoluzione per sabato vedrebbe confermato un nuovo più acuto peggioramento meteo per via di una poderosa depressione atlantica che andrà a scavare un minimo ciclonico secondario appena ad ovest dell'Italia. Tra Nord-Ovest e Sardegna sono attesi fenomeni intensi, con precipitazioni diffuse e nevicate sulle Alpi

FINE SETTIMANA PIU' MITE E VENTOSO

A seguito dell'evoluzione del vortice mediterraneo, la colonnina di mercurio potrebbe risalire la china nel weekend soprattutto al Centro-Sud, per riportarsi nelle medie del periodo o poco al di sopra a causa di flussi africani attivati dal nuovo vortice di bassa pressione. Il clima potrebbe mantenersi relativamente mite anche nei giorni successivi, per l'arrivo di un timido anticiclone.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Spiragli di tempo migliore sembrano potersi ipotizzare fin dall'inizio della prossima settimana. La perturbazione insisterà inizialmente al Sud, mentre il resto d'Italia beneficerà della rimonta di un promontorio anticiclonico. La tregua potrebbe risultare momentanea sul Nord Italia, in quanto non tarderebbero a mostrarsi nuove minacce perturbate atlantiche.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina