Meteo 7 giorni: altro VORTICE di MALTEMPO nel weekend, PIOGGIA, VENTO, NEVE

METEO SINO AL 27 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Entra in azione l'ennesima perturbazione sull'Italia, approfittando della lacuna barica presente sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Il corridoio per le perturbazioni atlantiche resta quindi spalancato e vengono così ancora attratte una dopo l'altra verso l'Italia. L'anticiclone rimane d'altronde ben lontano dall'Italia e non intende per il momento arrivare.

Meteo Italia sino al 2 Dicembre: dall'Anticiclone alla NEVE

La vasta area depressionaria nord-atlantica, con fulcro poco al largo del Golfo di Biscaglia, tende di nuovo a sprofondare verso sud, così da coinvolgere maggiormente il Mediterraneo e l'Italia. Per questo assistiamo all'incremento dell'instabilità, con l'Italia che torna nel mirino di nuove piogge specie per quanto concerne i settori occidentali.

Nell'arco del weekend verrà pilotato un impulso perturbato ancora più attivo, con l'isolamento sul Mediterraneo Occidentale di una profonda depressione che coinvolgerà appieno anche l'Italia, favorendo una decisa recrudescenza del maltempo che diverrà più diffuso, accompagnato anche da venti nuovamente burrascosi.

Una tempesta tropicale potrebbe raggiungere l'Europa

METEO WEEKEND DI BURRASCA E MALTEMPO

In merito al ciclone mediterraneo, nel corso del fine settimana il minimo di pressione evolverà dalle Baleari verso la Sardegna per poi traslare entro la fine di domenica sul Mar Ionio. Il nuovo vortice, oltre al maltempo, innescherà venti sostenuti anche fino a burrasca, in rotazione antioraria attorno alla depressione, che riproporranno mareggiate sulle coste esposte e l'acqua alta a Venezia.

Meteo per domani, venerdì 22 novembre. Altra PIOGGIA e NEVE, ecco dove

Un'intensa perturbazione si legherà al vortice e ci attendiamo maltempo anche forte prima sulle regioni di ponente e poi al Sud, con rischio nubifragi. Le precipitazioni più abbondanti colpiranno probabilmente il Nord-Ovest, dove si attendono nuove badilate di neve in montagna sulle Alpi Occidentali. La quota neve sarà medio-alta, viste le correnti sciroccali a supporto.

A seguito di questo vortice, sembra confermarsi uno spiraglio favorevole al possibile ritorno del bel tempo o quanto meno di una tregua. Le piogge dovrebbero allentare la morsa per la prossima settimana. Tuttavia, veloci sistemi perturbati riusciranno a transitare sull'Italia portando tempo e umido e qualche pioggia soprattutto sul lato tirrenico, in un contesto generalmente mite.

Meteo Italia: STOP pioggia, le proiezioni

METEO VENERDI' 22 NOVEMBRE, PIOGGE E ROVESCI AD OVEST

Il maltempo insisterà al Nord-Ovest, con precipitazioni diffuse fin dal mattino più abbondanti su Alto Piemonte e Zona Laghi, ma anche sulla Liguria centrale. La neve sulle Alpi cadrà mediamente dai 1100/1300 metri. Fenomeni più sporadici tra Emilia e Triveneto, con qualche piovasco dal pomeriggio su coste venete e Friuli.

Meteo WEEKEND con rischio piogge torrenziali. Ecco Dove

Variabilità piuttosto accentuata indugerà poi anche sulle regioni centrali tirreniche e sulla Campania, con piogge sparse e qualche rovescio intervallato da parziali temporanee schiarite. Tende a migliorare sulla Campania meridionale. Andrà decisamente meglio in Adriatico e gran parte del Sud, con ampie aperture del cielo e tempo asciutto.

ARRIVA CICLONE MEDITERRANEO PER IL FINE SETTIMANA

Si conferma, fin da sabato, un nuovo più acuto peggioramento meteo per via di una poderosa depressione atlantica che andrà a scavare un minimo ciclonico secondario appena ad ovest dell'Italia. Tra Nord-Ovest e Sardegna sono attesi fenomeni localmente intensi, con precipitazioni diffuse e nevicate sulle Alpi. Le precipitazioni si estenderanno alla fascia tirrenica e alla Sicilia.

Per domenica il maltempo andrà a localizzarsi soprattutto verso le regioni meridionali e la Sicilia, accanendosi in particolare sulla fascia ionica dove non sono da escludere nubifragi. Le condizioni del tempo saranno inizialmente instabili anche al Nord, ma con fenomeni in attenuazione dalle Alpi. Sul Centro Italia avremo qualche pioggia di scarso rilievo, che si attarderà soprattutto in Adriatico.

VENTOSO PER TUTTO IL WEEKEND

La la colonnina di mercurio potrebbe risalire la china nel weekend soprattutto al Centro-Sud, per riportarsi nelle medie del periodo o poco al di sopra a causa di flussi africani attivati dal nuovo vortice di bassa pressione. Da segnalare i venti in netto rinforzo a rotazione ciclonica, che porteranno mareggiate specie al Sud e il ritorno dell'acqua alta su Venezia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La perturbazione insisterà inizialmente al Sud per lunedì, mentre il resto d'Italia beneficerà della rimonta di un promontorio anticiclonico. Il miglioramento non sarà assoluto, in quanto non tarderanno a transitare veloci perturbazioni atlantiche, che non porteranno però maltempo, ma solo variabilità. Il clima risulterà gradevole, con temperature anche superiori alle medie.

