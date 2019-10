Meteo per giovedì 31 ottobre, ROVESCI al Sud. Nuova PERTURBAZIONE da ovest

L'autunno è giunto finalmente sull'Italia, dopo un periodo contrassegnato da un'anomalia climatica davvero importante, per via delle temperature persistentemente superiori alla norma. Una perturbazione dal Nord Europa è seguita da correnti d'aria più fredda, che riportano clima più consono al periodo.

Le temperature sono già calate ad iniziare dalle regioni settentrionali, con il calo termico atteso poi espandersi sul resto della Penisola, assieme alla perturbazione e ai venti in rinforzo che conferiranno uno scenario decisamente più attinente all'autunno.

Meteo Italia. Venti forti in arrivo: Bora e Tramontana. Ecco l'autunno

Il calo termico risulterà così localmente l'aspetto meteo più saliente, tanto che localmente si vanno a perdere fino a 10 gradi rispetto a inizio settimana. Questa rinfrescata sarà percepita in misura ancora maggiore per via del caldo eccessivo dei giorni scorsi, che ci stiamo lasciando alle spalle.

Il fronte si sta per spingere anche verso il Sud, mentre inizierà a migliorare a partire dal Nord. Tuttavia, una nuova perturbazione punterà l'Italia a partire dalle zone più occidentali. Vediamo nel dettaglio che meteo ci aspetta per domani, giovedì 31 ottobre.

Meteo Centro-Sud Italia: piove poco e male

Il fronte scandinavo si porterà al Sud, con nubi irregolari e qualche pioggia più probabile tra Puglia, Calabria ed est della Sicilia. Sul resto d'Italia avremo una relativa tregua, ma con i primi effetti legati ad una nuova perturbazione in arrivo da ovest, d'origine atlantica.

Prime piogge raggiungeranno l'estremo Nord-Ovest e la Sardegna, dalla sera di giovedì anche i settori centrali tirrenici. Le temperature faranno registrare ulteriori flessioni, più significative sul medio versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia ionica.

