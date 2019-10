Meteo per domani, 30 ottobre. Perturbazione in marcia verso il Centro-Sud

Arriva il vero autunno sull'Italia, dopo un periodo contrassegnato da temperature ben superiori alla norma. Correnti più fredde dal Nord Europa sono in procinto di affluire al seguito della perturbazione che sta portando maltempo a partire dall'Italia Settentrionale.

Il Centro-Sud è in attesa del peggioramento, con il dominio anticiclonico in graduale cedimento. Da segnalare i rimasugli d'instabilità tra Tunisia e Canale di Sicilia con instabilità che a tratti lambisce anche l'isola, dopo gli episodi alluvionali avvenuti negli ultimi giorni della scorsa settimana.

Meteo: arriva il freddo. Crollo temperature, anche oltre 10 gradi in meno

Il peggioramento è entrato nel vivo sul Nord Italia e gradualmente saranno coinvolte anche le regioni centrali. L'instabilità verrà innescata dall'ingresso di correnti più fredde al seguito della perturbazione, che segneranno un raffreddamento significativo sulla nostra Penisola.

Solo una parte dell'aria fredda artica riuscirà ad intrufolarsi verso l'Italia apportando un generale calo termico, che risulterà più avvertito al Nord, sulle regioni adriatiche, sulle aree montuose e in generale su quelle regioni che più risentiranno del maltempo.

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, mercoledì 30 ottobre. Per mercoledì la perturbazione scorrerà lentamente verso sud, con precipitazioni che insisteranno ancora inizialmente Nord, specie in Emilia Romagna, Liguria e settori alpini, ma in attenuazione.

Il grosso delle precipitazioni raggiungerà soprattutto il Centro Italia, con fenomeni localmente temporaleschi in estensione entro sera all'alta Campania e alla Puglia Settentrionale, specie i settori costieri. Una certa instabilità continuerà ad interessare la Sicilia, con possibili acquazzoni sul settore est.

Rimarrà all'asciutto il Sud Peninsulare, soprattutto i settori ionici, dove il peggioramento entrerà in scena giovedì. Le temperature subiranno un generale calo, più importante al Nord-Ovest, Alto Appennino e sul medio versante adriatico, con venti in rinforzo che si disporranno settentrionali.

