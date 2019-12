Meteo 2020, da subito "pericolose" insidie

Guardando le mappe di previsione giornalmente e spesso più volte al giorno, abbiamo constatato come nell'ultimo mese e mezzo i vari tentativi anticiclonici siano mestamente falliti.

Capitava di vedere, nelle proiezioni a lungo termine, Anticicloni talmente maestosi e persistenti da mettere in crisi prima l'autunno, poi l'inizio dell'inverno. Invece no. Puntualmente veniva smentito tutto, puntualmente anche i modelli fisico matematici dovevano sottostare all'estrema dinamicità atmosferica.

Meteo inizio anno: le prime novità

Ora stiamo assistendo all'ennesimo tentativo di proporci un lungo periodo anticiclonico. In effetti qualcosa è cambiato, questo è vero, ma è altrettanto vero che le proiezioni di qualche giorno fa iniziano a mutare. Sapete perché? Perché pare che un piccolo vortice ciclonico - una sorta di scheggia impazzita - possa trafiggere il cuore dell'Alta Pressione. Forse non ne decreterà la disfatta, ma quasi certamente andrà a indebolirla.

Sapete un'altra cosa? Il vortice, guarda un po', potrebbe raggiungere il Mediterraneo centro occidentale. Forse potrebbe approdare a ridosso della Sardegna, segnando un cambiamento delle condizioni del tempo già a Capodanno. Non siamo a distanze temporali esagerate, quindi riteniamo l'ipotesi realizzabile.

Meteo Capodanno con gelo sperduto, le cause

Una delle obiezioni che ci potreste fare è la seguente: se stiamo parlando di una goccia fredda (perché di ciò si tratta) potrebbe anche sfilare più a ovest e snobbare le nostre regioni. La risposta è semplice: vero, potrebbe accadere. Ma visto e considerato che la falla barica mediterranea non si è mai chiusa totalmente è facile credere che possa fungere da irresistibile richiamo per questo piccolo vortice.

Poi c'è un altro elemento che dobbiamo considerare: le fondamenta anticicloniche sono ancorate sulla Penisola Iberica, o meglio, tra la Penisola Iberica e il Marocco. Pressione più alta = maggiore resistenza agli assalti ciclonici ed è per questo motivo che siamo più portati a credere che la crisi anticiclonica comincerà non distante dalle nostre regioni. Quindi occhio a inizio 2020, perché la situazione potrebbe cambiare in un batter d'occhio.

INVERNO, c'è qualcosa che non va

Concludiamo dicendovi che potrebbe trattarsi di un peggioramento assai interessante perché capace di spalancare le porte a irruzioni fredde provenienti dall'Artico. Ma qui ci stiamo spingendo troppo in là, per ora accontentiamoci di individuare al meglio gli step evolutivi d'inizio anno e il resto si valuterà a tempo debito.

Pubblicato da Alessandro Arena

