Meteo 15 giorni, sferzate di MALTEMPO invernale. Freddo

*POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 21 NOVEMBRE*

L'autunno sembra essersi improvvisamente travestito da inverno. Le condizioni meteo climatiche hanno subito una brusca virata, dettata da alcune dinamiche atmosferiche che sembrano suggerire un trend persistente anche nell'ultima decade di novembre.

Gelido meteo di Novembre... 30 gradi sotto zero in Svezia!

Il Mediterraneo rimarrà sede depressionaria, continuerà a calamitare impulsi freddi di origine polare e in virtù della quantità di energia termica ancora presente sui nostri mari dovremo mettere in conto pesante maltempo. Un po' tutti i modelli matematici di previsione lasciano intravedere frequenti assalti depressionari, capaci di dar luogo ad accesi contrasti termici - per via del freddo - e il conseguente sviluppo di vortici di bassa pressione.

Qualcosina potrebbe cambiare dopo il 20, ma è ancora tutto in divenire. Diciamo che la porta atlantica potrebbe riaprirsi, lasciando filtrare masse d'aria oceaniche (più miti).

Meteo, sulle ALPI è arrivato il FREDDO, temperature minime molto basse per la stagione

*IL METEO A BREVE E A MEDIO TERMINE*

Concentrandosi sul breve termine dobbiamo dirvi che stiamo andando incontro a un'ondata di maltempo sicuramente imponente. L'irruzione fredda di queste ore scaverà un vortice di bassa pressione a ridosso della Sardegna, vortice che a quanto pare scivolerà in direzione sudest puntando nord Africa e Sicilia.

METEO per domani, lunedì 11 novembre. MALTEMPO con rischio NUBIFRAGI

Tornando sul discorso dell'energia termica, procedendo verso sud incontrerà acque più calde e si prospetta un ulteriore approfondimento. Il ché, carte alla mano, potrebbe esporre alcune regioni d'Italia - del Sud in particolare - a un'ondata di maltempo particolarmente cattiva.

Potrebbero verificarsi precipitazioni piuttosto forti, persistenti, a carattere di nubifragio. Da qui la necessità di monitorare la situazione perché potrebbero crearsi le condizioni per criticità idrogeologiche importanti.

TEMPERATURE, super sbalzi in settimana. Brusco rialzo, poi di nuovo FREDDO

PRATICAMENTE INVERNO

Ovviamente abbiamo osservato con molta attenzione le proiezioni relativa all'ultima decade di novembre. Cominciamo col dire che arriveranno ulteriori impulsi freddi, tra l'altro associati a vere e proprie strutture depressionarie foriere di maltempo.

ALLARME MALTEMPO violento ciclone in formazione. Ecco quando e dove colpirà

Da questa situazione non ne usciremo almeno sino al 20, a quel punto come detto in apertura potrebbero intervenire delle variazioni. Variazioni legate al movimento dell'Alta Pressione delle Azzorre, Alta Pressione che potrebbe spostarsi più a ovest della Penisola Iberica lasciando filtrare aria più umida e mite prettamente oceanica.

In Italia potrebbero arrivare altre perturbazioni, ma forse un po' meno fredde. Il forse ovviamente è d'obbligo, perché se dovessimo fare affidamento sull'interpretazione di certi pattern atmosferici potremmo affermare che gli scambi meridiani potrebbero addirittura esacerbarsi. Staremo a vedere, quel che è certo - o quasi - è che da qui a fine mese difficilmente avremo miglioramenti degni di tal nome.

Riscaldamento stratosferico in corso: l'Inverno anticipa i tempi

*IN CONCLUSIONE*

Difficile parlare di autunno, visto quel che ci attendere. Diciamo che l'autunno si sta mascherando da inverno, preannunciando quello che potrebbe essere il trend anche del mese di dicembre.

Inizio settimana da "lupi": attesi super nubifragi

Pubblicato da Ivan Gaddari

