Meteo 15 giorni, l'INVERNO si giocherà tutte le sue carte

*POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 28 DICEMBRE*

Il titolo potrebbe trarre un po' in inganno, nel senso che qualcuno potrebbe pensare che da qui al 27 dicembre siano attese chissà quali ondate di freddo. Sbagliato. Stiamo parlando di dinamiche meteo climatiche che dovrebbero condurci alla svolta stagionale, in un senso o nell'altro.

Sarà un Bianco Natale quasi certamente in montagna, ma parliamo delle Alpi, dove già è caduta tanta neve, e badilate ne verranno nelle prossime due settimane. Credit iStock.

PREVISIONI METEO per domani, lunedì 16 Dicembre. Già nuovo peggioramento

Avremo modo di approfondire l'argomento, ora focalizziamoci su quello che sarà il percorso da qui al Natale. Un percorso, come ben saprete, per nulla semplice perché i modelli matematici di previsione continuano a mettere degli ostacoli difficilmente sormontabili.

Ostacoli di matrice atlantica, il ché si tradurrà semplicemente - si fa per dire - in ondate di maltempo. Dovrebbero essere sicuramente 2, forse addirittura 3. Ondate di maltempo destinate principalmente alle nostre regioni, ragion per cui ci aspettiamo ancora tante precipitazioni.

Incredibile DIETROFRONT DELL'INVERNO: caldo fuori stagione. Ecco la durata

*IL METEO A BREVE E A MEDIO TERMINE*

La settimana prenatalizia sarà condizionata da due vortici ciclonici. Il primo entrerà in gioco a metà settimana e porrà fine all'attuale miglioramento, un miglioramento che sta portando un sostanziale rialzo delle temperature perché accompagnato da aria assai mite proveniente dal nord Africa. Il rialzo termico proseguirà nella giornata di lunedì, per poi attestarsi martedì.

Meteo prossima settimana, nessuna tregua per l'Italia. TORNA LA PIOGGIA

L'affondo depressionario iberico, responsabile della rimonta anticiclonica al via proprio in queste ore, progredirà verso est e andrà a strutturare un vortice ciclonico a ridosso della Sardegna. A quel punto il primo peggioramento, tra mercoledì e giovedì, sarà servito.

Il secondo dovrebbe subentrare nel corso del weekend, allorquando un altro consistente affondo depressionario punterà il Mediterraneo centro occidentale. Stavolta potrebbe interessarci più direttamente, con maltempo diffuso e persistente. Insomma, si prospetta una seconda parte settimanale di abbondanti precipitazioni.

Meteo settimana verso uno sconquasso: potente area ciclonica

GRANDI MANOVRE INVERNALI

Arriviamo così alle giornate di Natale e Santo Stefano, per le quali il trend meteo climatico è tutt'altro che definito. I modelli matematici faticano a inquadrare uno scenario nitido, diciamo che al momento l'ipotesi più contemplata è quella relativa a una temporanea rimonta anticiclonica.

Inizio settimana METEO che annuncia BURRASCA

Temporanea perché poi potrebbero succedere cose rilevanti. Come ben saprete stiamo continuano a seguire le dinamiche atmosferiche e lo stato di salute del Vortice Polare. Le ultimissime notizie confermano la nostra tesi, ovvero il Vortice Polare potrebbe andare incontro a disturbi notevolissimi e forse definitivi. Significa che il Vortice Polare potrebbe letteralmente esplodere, spalancando le porte a un Inverno d'altri tempi.

L'altra ipotesi, quella riguardante il rinforzo del Vortice Polare, è ancora contemplabile ma la riteniamo al momento la meno probabile. Se dovesse realizzarsi, giusto ricordarlo, si potrebbe andare incontro a un lungo periodo d'Alta Pressione e di temperature superiori alle medie stagionali.

Innevamento sopra la norma sull'Emisfero Nord: conseguenze sul meteo invernale

*IN CONCLUSIONE*

Ci siamo quasi, il Natale è dietro l'angolo ma come spesso capita non nevicherà, salvo clamorose sorprese. Un Natale che comunque potrebbe portarci interessantissime novità, ragion per cui vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina