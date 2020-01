Meteo 15 giorni, l'INVERNO di Gennaio prenderà forma

*POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 13 GENNAIO*

Potrebbe sembrare paradossale - visto che stiamo parlando di scenari meteo climatici diametralmente opposti - ma è così: o tutto o niente, almeno nella prima metà di gennaio.

L'Inverno, lo sapevamo, sta per approcciare un bivio fondamentale: quanto sta accadendo in atmosfera, lungo tutta la colonna d'aria sovrastante le nostre teste, ci dirà che ne sarà non soltanto del mese di gennaio ma anche di febbraio.

Gelo Epifania con ciclogenesi: Centri Meteo, ecco chi la spunta

L'incertezza regna ancora sovrana, per l'Epifania potrebbe manifestarsi un'ondata di freddo importante capace di portarci nevicate diffuse a bassa o bassissima quota. Ma per il momento dobbiamo andarci molto cauti perché permangono quelle discrepanze modellistiche di cui s'è detto anche nel precedente approfondimento. Dall'esito meteorologico della Befana dipenderanno probabilmente anche le sorti della seconda settimana di gennaio.

*IL METEO A BREVE E A MEDIO TERMINE*

Come detto le differenze modellistiche per l'Epifania sono importanti e pensate, tutto dipenderà da una piccola perturbazione atlantica. Perturbazione che secondo alcuni modelli matematici dovrebbe scorrere verso il Nord Italia, andando così a inficiare la tenuta dell'Alta Pressione che a quel punto scoprirebbe il fianco agli assalti freddi del Circolo Polare Artico.

Meteo Gennaio 2020, trend verso il freddo e la neve in molte regioni

Secondo altri modelli quella piccola perturbazione - destinata a diventare una goccia fredda dopo essersi staccata dalla circolazione oceanica primaria - potrebbe scivolare verso la Penisola Iberica e il nord Africa. Chiaro che a quel punto le fondamenta dell'Alta Pressione potrebbero ricevere il solido apporto dell'aria caldo umida subtropicale.

SOLUZIONI DIFFERENTI, OCCORRE PAZIENZA

Mai come prima occorre essere pazienti. Pazienti perché fin tanto che non sapremo con certezza cosa accadrà nel primo weekend dell'anno non potremo sapere quel che succederà nella seconda settimana di gennaio.

FREDDO POLARE in vista per la Befana, braccio di ferro contro l'anticiclone

Qualora dovesse prevalere l'ipotesi artica, vi sarebbero buone chance di sviluppo di una struttura anticiclonica sul nord Europa e il conseguente scivolamento di aria fredda continentale lungo il fianco orientale dell'Anticiclone potrebbe coinvolgerci direttamente.

Nel caso dovesse persistere l'Alta Pressione beh, sarebbe difficile scalzarla e potrebbe continuare ad accompagnarci. Visto l'andazzo degli ultimi 2 mesi, vista la vivacità troposferica, siamo più propensi a credere in un periodo di dinamicità che potrebbe sfociare in interessanti situazioni invernali. La nostra è una sensazione sulla base dell'esperienza, diciamo che il modello matematico americano GFS ci fa vedere un qualcosa di simile. Se dovesse prevalere l'ipotesi europea, ovvero quella anticiclonica, ne prenderemmo atto e tutto verrebbe rimandato a metà gennaio.

Meteo gelido Epifania con ciclone nevoso perfetto

*IN CONCLUSIONE*

Come avrete sicuramente intuito stiamo attraversando un periodo delicato, un periodo che potrebbe rappresentare un vero e proprio bivio stagionale: da un lato il vero inverno, dall'altro lato inverno rimandato agli esami di riparazione che non di rado si sono mostrati nel passato in Febbraio, ma e persino in Primavera.

Viviamo fasi climatiche complesse che cerchiamo di commentare con l'ausilio di esperienza e scienza.

Pubblicato da Ivan Gaddari

