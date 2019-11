Meteo sino al 12 Novembre: intense BURRASCHE d'Autunno, calo temperatura

*POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 12 NOVEMBRE*

Dobbiamo partire necessariamente dalle certezze meteo che abbiamo perché il range temporale d'analisi ci spinge oltre la fine la prima decade di novembre e verso un periodo che per i modelli matematici di previsione dovrebbe colorarsi di tonalità fortemente autunnali.

L'Atlantico, su questo non sembrano esserci dubbi, dovrebbe essere l'attore principale delle prossime 2 settimane. Un Oceano Atlantico in gran forma, che sfornerà depressioni su depressioni. Le nostre regioni, carte alla mano, dovrebbero rientrare a più riprese nei piani perturbati, ciò significa che avremo un periodo caratterizzato da grandi piogge.

Non solo, secondo qualche modello matematico potrebbe esserci spazio anche per degli affondi d'aria fredda dal Circolo Polare Artico, ma qui dobbiamo dire che l'incertezza regna assoluta.

*IL METEO A BREVE E A MEDIO TERMINE*

Stiamo per affrontare un weekend, il primo di novembre, all'insegna del maltempo. Il peggioramento è già cominciato, tramite l'ingresso di aria fresca nord atlantica. La presenza di un vortice di bassa pressione tirrenico sta portando precipitazioni al Centro Sud.

Ma a partire da sabato sera e ancor più nella giornata di domenica la situazione dovrebbe peggiorare ancor di più, difatti ci aspettiamo un più consistente affondo depressionario che prenderà piede sull'Europa occidentale e nel bacino del Mediterraneo.

Dovrebbero transitare almeno due impulsi perturbati, forieri di piogge localmente abbondanti e persistenti su molte regioni d'Italia. Diciamo che in questa fase dovrebbe esserci un coinvolgimento piuttosto generalizzato del nostro paese.

NOVEMBRE TRA ATLANTICO E FREDDO PREMATURO

Decisamente interessanti le dinamiche che potrebbero scaturire in seguito. I modelli matematici di previsione ci propongono soluzioni contrastanti, ragion per cui sarà molto interessante capire chi avrà ragione. L'americano GFS propende per il maltempo continuativo, causa depressioni fredde nord atlantiche in costante proiezione sul Mediterraneo. Non solo, più in là nel tempo vedrebbe anche irruzioni fredde dal Circolo Polare Artico.

L'europeo ECMWF propende per una soluzione più mite, con affondi depressionari verso la Penisola Iberica con successivo rientro in direzione delle nostre regioni occidentali. Tale dinamica potrebbe lasciar spazio per qualche rimonta anticiclonica subtropicale, temporanea, verso il Sud della penisola.

Difficile dirvi, ad oggi, chi avrà ragione. Quel che è certo, carte alla mano, è che sta per aprirsi un periodo estremamente favorevole alle classiche piogge autunnali.

*IN CONCLUSIONE*

Quel che si evince dall'articolo odierno è comunque un trend meteo climatico decisamente votato all'Autunno. Avremo ancora maltempo, forse addirittura freddo prematuro o comunque altri peggioramenti tipici del mese di novembre. Al momento non sembrano esserci le giuste condizioni per eventuali permanenze dell'Anticiclone africano.

