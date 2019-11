Liguria e Piemonte, il maltempo sarà ancora più pesante

L'intenso flusso di correnti meridionali, richiamato in loco dalla profonda depressione atlantica collocata sul Golfo di Biscaglia, sta causando un severo peggioramento su Liguria e Piemonte. L'orografia, come previsto, sta giocando e giocherà un ruolo fondamentale nella collocazione e soprattutto nella persistenza delle precipitazioni.

In realtà il maltempo è già entrato nel vivo, basti pensare che nel corso della notte sono stati registrati circa 240 mm di pioggia nei settori più occidentali di Genova. Piogge che hanno già causato alcuni criticità e le notizie per il resto della giornata non sono per niente buone.

Italia assediata dal maltempo: meteo in diretta

Per darvi un'idea di quel che potrebbe accadere, abbiamo scelto di allegare all'articolo una mappa relativa alle precipitazioni nell'arco delle 24 ore. E' tratta dal modello ad alta risoluzione ICON, uno dei migliori nelle previsioni a brevissimo termine.

Possiamo notare, ahi noi, accumuli davvero impressionanti. Sui settori centro occidentali della Liguria, in particolare nel savonese, potrebbero cadere oltre 250 mm di pioggia. Lo stesso dicasi per i versanti occidentali dei rilievi piemontesi, dove sono previsti picchi di 150-200 mm.

Allerta meteo rossa su Genova e la Liguria di Ponente: pericolo piogge alluvionali

Tenete conto che la quota neve attualmente è ancora collocata attorno ai 1200-1300 metri, ma nel corso della giornata è previsto un rialzo verso i 1600-1800 metri. Significa che l'ingente quantità di neve caduta ultimamente, a quote inferiori a 1600 metri, potrebbe andare in sofferenza immettendo ulteriore acqua in corsi d'acqua già saturi.

Capite bene che stiamo parlando di un'evoluzione potenzialmente pericolosissima, ragion per cui vi invitiamo a seguire costantemente i vari bollettini emessi dalle autorità competenti.

Pubblicato da Ivan Gaddari

