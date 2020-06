Lecco, festa della Repubblica con GRANDINE devastante

La giornata del 2 giugno, in alcune zone del Nord Italia e in modo particolare in Lombardia, verrà ricordata per i violenti temporali. Temporali ampiamente previsti, a causa dell'intrusione d'aria fresca in quota e di un evidente indebolimento dell'Alta Pressione che sfocerà addirittura nel transito di una perturbazione proprio oggi.

La grandinata che ha investito il lecchese, ma anche diverse zone del milanese e del bergamasco, è stata davvero devastante tanto che è stata ripresa da svariati siti di informazione meteorologica esteri. Ecco uno dei video più rappresentativi apparsi in rete.

Pubblicato da Ivan Gaddari

