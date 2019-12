La TEMPESTA di VENTO durerà sino a lunedì

Si sta parlando tanto, giustamente, di domenica. Ma abbiamo appena controllato i più importanti modelli matematici ad alta risoluzione e dobbiamo dire che le condizioni meteo - pur in graduale miglioramento - non saranno per nulla incoraggianti almeno sino a lunedì sera.

A voler essere più precisi il vento, a tratti forte o molto forte, dovrebbe accompagnarci sino alla Vigilia di Natale. Il motivo è relativamente semplice: il promontorio anticiclonico si muoverà piuttosto lentamente. Prima si dirigerà sulla Penisola Iberica, poi sulle nostre regioni. Ma nell'incedere verso levante continuerà a far scivolare le correnti atlantiche lungo il suo fianco orientale.

Italia nel vivo della TEMPESTA meteo atlantica

La mappa che abbiamo scelto di allegare si riferisce al pomeriggio di lunedì 23 dicembre. Si tratta di una previsione relativa alle raffiche di vento, le più intense. Se vi è capitato di leggere analisi precedenti, sempre sullo stesso strumento previsionale, probabilmente saprete già che laddove la colorazione tende al grigio si parla di picchi oltre 110 km/h, mentre il nero rappresenta punte superiori a 130 km/h. Probabilmente non c'è bisogno di ricordarvi che oltre tale soglia stiamo già parlando di venti d'uragano...

Le regioni più a rischio saranno la Sardegna, la Sicilia, la Calabria. A seguire i crinali appenninici centro meridionali. E' evidente che raffiche di quella portata predicano estrema prudenza, il consiglio che possiamo darvi è quello di seguire i bollettini emessi dalle autorità nazionali e regionali competenti.

Meteo WEEKEND con PIOGGIA e FORTE VENTO

Sul Nord Italia la situazione dovrebbe migliorare, anche in termini di vento eccezion fatta per i settori alpini occidentali laddove insisteranno raffiche di vento piuttosto violente.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina