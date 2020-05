Esagerata FIAMMATA africana finirà male, ecco la durata del caldo 'Africa

Se ne parla da giorni, è vero, non potrebbe essere altrimenti. Da domani, c'è poco da girarci attorno, la prima fiammata africana d'Estate esploderà su mezza Europa.

Abbiamo evidenziato, nei giorni, le differenze modellistiche più importanti ma vi avevamo detto che molto probabilmente saremmo giunti a un compromesso. Se preferite a una via di mezzo tra la soluzione più estrema by "GFS" e quella meno violenta targata "ECMWF". Effettivamente dovrebbe trattarsi di una via di mezzo, perché il caldo colpirà anche alcune regioni d'Italia mentre su altre arriverà - forse - in un secondo momento ma sarà decisamente meno cattivo.

Per capirci: in Spagna, a partire da lunedì, scoppierà l'Estate con punte massime che localmente potrebbero superare facilmente quota 35°C, se non oltre. Per quanto ci riguarda avremo di ché parlare in Sardegna, forse anche in Sicilia, meno al Nordovest, ancora meno nelle altre regioni. Ma la novità importante, volendo terminare il discorso sulle differenze modellistiche, è che in un secondo momento un po' tutta Italia dovrebbe sottostare - tanto per cambiare - alle anomalie termiche positive.

Dopodiché occhio, potrebbe finire molto male. L'Alta Pressione potrebbe cedere di schianto, perché nel frattempo dal Nord Europa si metterebbe in movimento una massa d'aria fredda con destinazione i settori centro occidentali del vecchio continente. Da quel punto in poi potrebbe avverarsi, realmente, un cambiamento di scenario potentissimo.

Il caldo, lo ripetiamo, sarà intenso ma anche l'aria fredda proveniente dal Nord Europa non sarà niente male in termini di potenziale. Ovviamente una situazione di questo tipo non potrà far altro che tramutarsi in contrasti termici enormi, dai quali potrebbero scaturire temporali altrettanto massicci.

Anche in Italia, dobbiamo dirlo, potrebbe verificarsi un severo cambiamento. In primis un vero e proprio tracollo delle temperature, poi un peggioramento che potrebbe ricordarci quanto la primavera sia una stagione turbolenta. Preoccupano soprattutto le grandinate, perché con degli sbalzi termici così forti è chiaro che si potrebbe andare incontro a fenomeni di quel tipo.

Le grandinate sono un fenomeno molto più frequente di quanto si possa credere in questo periodo dell'anno.

Pubblicato da Alessandro Arena

