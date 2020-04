La CALMA meteo che precede la TEMPESTA in Europa

Attraverso l'osservazione del Meteosat è possibile individuare la bozza di una serie di condizioni atmosferiche che si verificheranno nei prossimi due giorni.

Immediatamente l'occhio viene indirizzato a osservare quel corpo nuvoloso che si trova tra la Sardegna e le isole Baleari. Attualmente da quelle parti piove, ci sono rovesci e si potrebbero verificare temporali. Il corpo nuvoloso si sposta lentamente verso est nordest, intenzionato ad interessare la Sardegna e le regioni del Nord Ovest d'Italia. Ma non sarà così.

Andiamo poi a vedere l'area di bassa pressione che si trova a nord-ovest della Penisola Iberica, questa diventerà il centro motore dell'evoluzione meteo che avremo in Italia nella seconda parte della settimana. Tale depressione si porterà in una seconda fase verso la Penisola iberica, dove tenderà a evolvere verso est molto lentamente, e richiamerà aria calda proveniente dal Nord Africa verso l'Italia e l'Europa centrale.

Ma andiamo più a nord, in Germania transita una perturbazione che è seguita, come noterete dal tipo di nubi lamellari, da aria fredda. Ma ancora più a nord, al di fuori di questa immagine satellitare, è già presente aria molto più fredda che rapidamente sarà risucchiata dall'area di bassa pressione che si sta formando attorno la perturbazione sulla Germania, il cui fulcro è attivo in Scandinavia. Questa area di bassa pressione tenderà ad intensificarsi sensibilmente, richiamando aria gelida proveniente dall'Artico.

L'Italia sta vivendo una situazione meteo piuttosto calma, con temperature superiori alla media, che hanno regalato una Pasqua e l'odierna Pasquetta con bel tempo come non succedeva da moltissimi anni.

Ma ecco che le sopraccitate figure bariche influenzeranno pesantemente le condizioni meteo in Europa, ma anche l'Italia.

La perturbazione tra Sardegna e isole Baleari, continuerà per oggi a spostarsi verso nordest, ma sarà attenuata gradualmente dall'area di alta pressione. La perturbazione sulla Germania tenderà a portarsi verso sud est, richiamando aria fredda che andrà a ad diventare la bassa pressione presente in Scandinavia. Si attiverà una fortissima irruzione di aria fredda che tenderà a scivolare da nordovest verso sud est, e interesserà la Scandinavia e tutta l'Europa orientale.

L'aria fredda raggiungere anche l'Italia, seppur marginalmente. Avremo una diminuzione della temperatura che in Adriatico potrà essere sensibile, come anche nelle regioni di nordest. Non sono da escludere brevi nevicate a quote torno ai 1200 metri, ma localmente anche più sotto.

L'intrusione di aria fredda avrà vita breve sull'Italia, l'area di bassa pressione a nord-ovest della Penisola iberica, tenderà a procedere rapidamente attorno a metà settimana verso est, rallentando poi la sua corsa in Iberia. A questo punto aria calda proveniente dal Nord Africa tenderà ad interessare l'Italia.

Si tratterà della classica avvezione d'aria calda prefrontale, quella che in genere precede un peggioramento del tempo, che in questo caso stenderà a giungere. Nella seconda parte della settimana, in Italia non avremo il bel tempo di questi giorni, il cielo sarà a tratti velato da nubi, la ventilazione tenderà a essere moderata, inoltre dal prossimo fine settimana saranno possibili le prime piogge, in quanto la bassa pressione sulla Penisola iberica, la settimana prossima tenderà a portarsi verso d'Italia, salvo smentite da parte dei modelli matematici di previsione.

In una visione d'insieme, in Europa ci sono vari elementi per definire tempo burrascoso quello di prossimi giorni. In quanto avremo un sensibile cambiamento delle condizioni atmosferiche, conventi di burrasca e raffiche di tempesta. Anche in Italia avremo un aumento del vento. Pur

Ci aggiorneremo nei prossimi appuntamenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Federico De Michelis

