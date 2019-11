Italia assediata dal maltempo: meteo in diretta

Ci risiamo: l'ennesimo weekend di maltempo. Novembre, dati alla mano, per varie zone d'Italia potrebbe risultare il più piovoso dell'anno e se pensiamo a un mese fa sembra un paradosso. Ottobre mite e siccitoso (salvo le eccezioni che ben conosciamo), Novembre freddino ed estremamente piovoso.

Le cause dovrebbero essere note a tutti: l'Atlantico scatenato, capace di sfogarsi tramite mastodontiche depressioni. Il Mediterraneo è divenuto, da subito, uno degli obbiettivi principali degli assalti ciclonici e l'energia termica immagazzinata dai nostri mari ha fatto il resto.

CICLONE irrompe sull'Italia: nuove BURRASCHE, anche l'ACQUA ALTA a Venezia

Una premessa che riteniamo doverosa perché in grado di sintetizzare ciò che si evince dall'immagine satellitare mattutina. Siamo in presenza di quell'enorme ciclone atlantico, tutt'ora centrato sul Golfo di Biscaglia. Le maglie cicloniche, come previsto, sono penetrare sul Mediterraneo occidentale laddove altri processi di ciclogenesi - associabili all'energia pocanzi menzionata - daranno alla luce un vortice secondario.

In questo momento l'ampiezza della depressione atlantica è tale da risucchiare un intenso flusso di correnti meridionali sulle nostre regioni. L'esposizione orografica a tali correnti non farà altro che esaltare le precipitazioni tra Liguria e Piemonte. Purtroppo le proiezioni modellistiche confermano ingenti quantitativi di pioggia e neve, tali da poter provocare criticità di carattere idrogelogico.

Meteo Italia: ECCESSIVO Maltempo tra oggi e domani, poi cambia

Nel corso della giornata il vortice secondario transiterà sulla Sardegna - dove ci aspettiamo maltempo - per poi scivolare verso sudest. Una traiettoria diversa dalle precedenti, difatti ci aspettiamo un peggioramento altrettanto severo al Sud Italia. Anche qui un richiamo prefrontale particolarmente umido dovrebbe esporre i settori ionici e adriatici a fenomeni localmente violenti.

Visto il potenziale perturbato, viste le proiezioni modellistiche per niente incoraggianti, vi invitiamo a seguire i vari bollettini su eventuali criticità che verranno stilati dagli enti ufficiali preposti.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina