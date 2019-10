Insidioso vortice mediterraneo: il meteo live

Ormai ci siamo: il vortice ciclonico secondario, sostenuto nel suo sviluppo dal calore rilasciato dal Mediterraneo, sta per nascere.

Al momento abbiamo ancora un ampia struttura depressionaria collocata tra la Penisola Iberica e il Marocco, struttura che - lo ricordiamo per chi non lo sapesse - ha tratto spunto da un poderoso affondo nord atlantico in quel settore del Mediterraneo.

Sardegna, la piaga degli incendi a ottobre: Bosa in fiamme

Ma questo rappresenta il passato, ora dobbiamo guardare necessariamente al futuro perché su alcune regioni arriverà il maltempo. Quali regioni? Purtroppo si torna a parlare del Nordovest, pesantemente bersagliato - segnatamente Piemonte e Liguria - da piogge alluvionali. Poi entrerà in gioco anche la Sardegna, che sul finire della giornata riceverà la sua razione di precipitazioni (tra la sera e la prossima notte). In questo caso possiamo senz'altro dirvi che saranno piogge benefiche, nell'isola non piove da mesi e la siccità è una delle concause del terribile incendio che ha colpito Bosa (nell'oristanese).

Guardando l'immagine satellitare possiamo notare come dalle Baleari stia avanzando un fronte instabile consistente. Sono presenti parecchi temporali, molti dei quali veramente violenti. Fronte che entro sera, lo ripetiamo, raggiungerà la Sardegna e le regioni di Nordovest.

Meteo per domani, giovedì 24 ottobre. Maltempo con forti piogge e temporali

Poi, a partire da domani, il vortice secondario si posizionerà attorno alla Sardegna e le ultime proiezioni dei modelli matematici di previsione ci dicono che dovrebbe rimanere sui nostri mari per diversi giorni. Difatti, osservando le previsioni per le prossime 72 ore, le piogge potrebbero raggiungere anche la Sicilia e le regioni tirreniche centro meridionali.

L'Alta Pressione africana, che continua ad apportare condizioni meteo climatiche simil-estive su gran parte delle nostre regioni, sta cominciando a spostarsi verso est. Va detto tuttavia che la goccia fredda, in un primo momento, continuerà a richiamare correnti meridionali.

Meteo estremo anche in Italia: le eccezionali piogge di Liguria e Basso Piemonte

Pubblicato da Ivan Gaddari

