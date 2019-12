Inizio settimana METEO che annuncia BURRASCA

L'evoluzione meteo dei primi giorni della prossima settimana sarà caratterizzato dall'influenza di aria decisamente mite proveniente dal Nordafrica, richiamata verso nord da un'area di bassa pressione che dalla Penisola iberica si avvicinerà al nostro Paese.

Ciò ci condurrà verso un aumento della temperatura, peraltro già in atto, mentre le nubi della prossima perturbazione cominceranno a farsi notare soprattutto sul settore nord-occidentale e la Sardegna. Già in Liguria, Piemonte e Lombardia si avranno le prime precipitazioni da lunedì. In Sardegna, la bassa pressione riporterà il vento, così come sul mare di Corsica il Mar Ligure, per estendersi verso il Tirreno.

Come detto le prime precipitazioni sul settore nord-occidentale giungeranno nella giornata di domani, mentre un peggioramento più cospicuo si verificherà in quella di martedì, con un calo rispetto lunedì della quota neve sulle Alpi occidentali, dove comunque continuerà a persistere una massa d'aria relativamente fredda, tipica della stagione, nonostante il flusso d'aria mite che giungerà da sud.

Nella giornata di mercoledì, una ciclogenesi mediterranea tenderà a investire la Sardegna, le precipitazioni che potrebbero anche assumere forte intensità ed essere accompagnate da temporali. Ancora una volta assisteremo a fenomeni atmosferici di una certa rilevanza.

L'area di bassa pressione tenderà poi a spostarsi verso il Mar Tirreno, perdendo lievemente forza. A questo punto saranno interessate le regioni tirreniche centro-meridionali. Ma un po' tutta Italia sarà investita da correnti meridionali che determineranno addensamenti nuvolosi e anche delle precipitazioni sparse.

L'elemento atmosferico più rilevante appare essere quello di un aumento sensibile della temperatura che porterà i termometri oltre la media tipica di questo periodo dell'anno.

La seconda parte della settimana potrebbe essere caratterizzata da un peggioramento piuttosto corposo, che avremo modo di approfondire in un'altra analisi meteo.

