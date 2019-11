Inizio settimana da "lupi": attesi super nubifragi

Purtroppo non arrivano belle notizie dai modelli matematici di previsione. Le condizioni meteo stanno peggiorando rapidamente e sarà una esclation di maltempo che si protrarrà per gran parte della prossima settimana.

La fase più critica potrebbe realizzarsi tra lunedì e martedì, allorquando un profondo vortice ciclonico farà rotta verso le regioni del Sud Italia. Vortice che si sta sviluppando in queste ore, a ridosso della Sardegna, a causa di una nuova irruzione fredda polare. Tenete conto che i mari circostanti lo stivale contengono ancora tanta energia termica, soprattutto quelli meridionali.

Meteo esplosivo per martedì 12: rischio "URAGANO MEDITERRANEO". Conseguenze

Non a caso, lo si evince facilmente dalle mappe, dopo essersi generato in prossimi della Sardegna il vortice scivolerà in direzione sudest incontrando acque relativamente calde e ricevendo quel contributo energetico che ne causerà un ulteriore approfondimento. Dovrebbe formarsi un vero e proprio ciclone mediterraneo, i cui effetti come ben sappiamo sono altamente imprevedibili.

Le mappe relative alle precipitazioni attese non sono per nulla incoraggianti. Lunedì potrebbero crearsi le condizioni ideale per temporali autorigeneranti a ridosso delle coste ioniche, temporali in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua in poco tempo. Da qui, chiaramente, dobbiamo necessariamente parlare di nubifragi.

Evoluzione meteo: maltempo senza fine. I dettagli

A quanto pare le precipitazioni risaliranno poi verso le tirreniche e le adriatiche, sino ad arrivare sul Nordest. Risaliranno velocemente, è vero, ma potrebbe trattarsi di una doppia ondata che seguirà l'evoluzione - assai probabile - del minimo ciclonico verso nord.

Parlare di criticità idrogeologica non ci sembra esagerato, ragion per cui vi invitiamo a osservare con attenzione gli aggiornamenti della Protezione Civile nazionale per capire quali potranno essere le regioni maggiormente a rischio. Noi ovviamente cercheremo di tenervi aggiornati il più possibile.

Pubblicato da Ivan Gaddari

