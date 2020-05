Incredibile ONDATA DI CALDO, rischio RECORD

Potremmo iniziare questo articolo scrivendo "ve lo avevamo detto", ma in questo momento - in virtù di ciò che accadrà in settimana - lasciamo che ad auto elogiarsi siano altri.

Settimane fa, quando si scrivevano articoli sugli scenari meteo climatici di maggio, piovvero critiche incredibili. Ci sta, fa parte del gioco, ma prima bisogna valutare i fatti poi magari si può criticare liberamente. Ma andiamo al sodo, senza perderci in troppe chiacchiere. Farà caldo e che caldo! Non ovunque, questo dobbiamo dirlo, ma su alcune regioni potrebbe trattarsi di una di quelle fiammate africane da far impallidire le più violente di luglio e agosto.

Cosa accadrà? Molto semplice (si fa per dire): un nuovo, profondo depressionario colpirà la Penisola Iberica e si propagherà verso il Marocco. La risposta su di noi? Beh, potete immaginarlo. Il promontorio anticiclonico africano arriverà su di noi e in particolare nelle regioni del Sud. Ecco, proprio qui ci si dovrà preparare a temperature estremamente alte, le anomalie termiche potrebbero raggiungere - pensate un po' - picchi di 15°C.

Significa, per farla ancora più semplice, che in alcune aree dello stivale i termometri potrebbero già raggiungere picchi di 37-38°C. Ad esempio in Sicilia, ad esempio in Puglia. Tra l'altro soffieranno venti roventi meridionali. Diciamo che siamo limitati un pochino, nel senso che secondo alcuni modelli previsionali ad alta risoluzione potrebbero addirittura arrivare i primi 40°C dell'anno!

Diciamo che non è una rarità, ma diciamo anche che si tratta di un evento insolito. Nel resto d'Italia dovrebbe fare un po' meno caldo, perché l'azione depressionaria dovrebbe inviare correnti leggermente più fresche soprattutto verso le regioni settentrionali. Ciò che preoccupa, dobbiamo dirlo, è che potrebbe trattarsi solamente di un primo assaggio di gran caldo perché potrebbero essercene altri già dalla prossima settimana. Ma avremo modo di riparlarne.

Pubblicato da Alessandro Arena

